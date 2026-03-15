Είσαι μακαρονάς; Αυτές είναι οι συνταγές που θα θες να φτιάχνεις συνέχεια

Αν είσαι μακαρονάς και ψάχνεις νέες και ενδιαφέρουσες συνταγές για τα αγαπημένα σου πρόσωπα, εμείς μαζέψαμε κάποιες από αυτές που έδειξε ο Γιώργος Ρήγας στην εκπομπή Breakfast@Star και σας τις παρουσιάζουμε.

Πεντανόστιμα ραβιόλια με κρέμα παρμεζάνας

Για το ραβιόλι

• 400 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

• 4 αυγά

• 1 κ.γ. αλάτι

• Λίγο νερό

Για τη γέμιση

• 250 γρ. ανθότυρο

• 100 γρ. παρμεζάνα τριμμένη

• 1 κ.σ. μαϊντανό ψιλοκομμένο

• 1 κ.γ. ξύσμα λεμονιού

• Πιπέρι



Για την κρέμα παρμεζάνας

• 40 γρ. βούτυρο

• 40 γρ. αλεύρι

• 500 ml γάλα

• 500 ml κρέμα γάλακτος

• 400 γρ. παρμεζάνα τριμμένη

• Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση της Συνταγής

1. Κάνεις μια λακκούβα στο αλεύρι, σπάς τα αυγά μέσα και προσθέτεις αλάτι. 2. Ζυμώνεις 8–10΄ μέχρι να γίνει λεία & ελαστική ζύμη. 3. Σκεπάζεις με μεμβράνη και αφήνεις 30΄ να ξεκουραστεί. 4. Χωρίζεις σε μπάλες και ανοίγεις σε λεπτό φύλλο.

1. Ανακατεύεις όλα τα υλικά σε μπολ μέχρι να γίνει ομοιογενές μίγμα. 2. Στρώνεις κουταλιές γέμισης στο φύλλο ζύμης, αφήνοντας χώρο ανάμεσα. 3. Καλύπτεις με άλλο φύλλο, πιέζεις γύρω-γύρω και κόβεις τα ραβιόλι. 4. Βράζεις σε αλατισμένο νερό 2–3΄ μέχρι να ανέβουν στην επιφάνεια.

1. Λιώνεις το βούτυρο σε κατσαρολάκι και προσθέτεις αλεύρι. Σοτάρεις 1–2΄ για να γίνει ρου. 2. Σταδιακά προσθέτεις γάλα και κρέμα, ανακατεύοντας συνεχώς να γίνει λεία σάλτσα. 3. Αφήνεις να σιγοβράσει 3–4΄ μέχρι να δέσει ελαφρά. 4. Αποσύρεις από τη φωτιά και προσθέτεις παρμεζάνα, αλάτι και πιπέρι. Ανακατεύεις καλά. Σερβίρισμα • Ραβιόλι ζεστά σε πιάτο • Περιχύνεις με την κρέμα παρμεζάνας •

Προαιρετικά: ξυσμένο λεμόνι ή φρεσκοτριμμένο πιπέρι πάνω

Tips επαγγελματικά • Η ζύμη πρέπει να είναι λεπτή αλλά όχι διάφανη για να κρατήσει τη γέμιση. • Η κρέμα παρμεζάνας δεν πρέπει να βράσει πολύ μετά την προσθήκη τυριού για να μην κόψει. • Σερβίρεις αμέσως για πιο βελούδινη υφή.

Γνήσια ιταλική καρμπονάρα

Υλικά της Συνταγής

• 200 g σπαγγέτι

• 100 g γκουαντσιάλε

• 3 κρόκους

• 60 g pecorino romano

• Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι

Εκτέλεση της Συνταγής

Γκουαντσιάλε Κόβεις το γκουαντσιάλε σε μπαστουνάκια. Το βάζεις σε κρύο τηγάνι και το αφήνεις σε μεσαία φωτιά να βγάλει το λίπος του και να γίνει τραγανό χωρίς να καεί. → Κράτα 1–2 κ.σ. από το λιωμένο λίπος, το χρειάζεσαι για τη σάλτσα.

Η “κρέμα” της καρμπονάρας

Σε μπολ χτυπάς: • το αυγό + κρόκο • το pecorino • πολύ πιπέρι • 1 κ.σ. από το λίπος του γκουαντσιάλε Πρέπει να γίνει παχύρρευστη κρέμα, όχι αραιή.

Ζυμαρικά Βράζεις τα μακαρόνια σε αλατισμένο νερό (λίγο αλάτι γιατί το pecorino & το γκουαντσιάλε είναι αλμυρά). Τα στραγγίζεις αλλά κρατάς ½ φλ. από το νερό.

Παντρέματα Βάζεις τα μακαρόνια μέσα στο τηγάνι με το γκουαντσιάλε εκτός φωτιάς. Ανακατεύεις να πασαλειφτούν με το λίπος. Τώρα το μυστικό: Με το τηγάνι ζεστό αλλά χωρίς φωτιά, ρίχνεις το μείγμα αυγών–pecorino. Ανακατεύεις συνέχεια 20–30 δευτερόλεπτα. Αν τη θες πιο κρεμώδη, ρίχνεις λίγες σταγόνες από το νερό των ζυμαρικών μέχρι να “δέσει”. Σερβίρισμα Πάνω από τη μερίδα: • έξτρα pecorino • φρεσκοτριμμένο πιπέρι • λίγα κομματάκια γκουαντσιάλε από πάνω.

Πεντανόστιμα κανελόνια με σπανάκι, μπέικον και μανιτάρια

Υλικά της Συνταγής

• 250 γρ. σπανάκι φρέσκο ή κατεψυγμένο

• 150 γρ. μπέικον

• 200 γρ. μανιτάρια

• 1 μικρό κρεμμύδι

• 2 σκελίδες σκόρδο

• 150 γρ. κρέμα τυρί

• Αλάτι, πιπέρι, λίγο μοσχοκάρυδο

• 12-14 σωληνάκια κανελόνι

• 200 ml κρέμα γάλακτος

• 100-150 γρ. τριμμένο τυρί

Εκτέλεση της Συνταγής

1. Σοτάρισμα: Σε μεγάλο τηγάνι με λίγο ελαιόλαδο, σοτάρεις το μπέικον μέχρι να ροδίσει. Προσθέτεις κρεμμύδι και σκόρδο για 2-3 λεπτά. Στη συνέχεια προσθέτεις τα μανιτάρια και μετά το σπανάκι, μαγειρεύοντας μέχρι να φύγουν τα υγρά. Αλατοπιπερώνεις και προσθέτεις λίγο μοσχοκάρυδο. Αφήνεις να κρυώσει ελαφρά.

2. Γέμιση: Ανακατεύεις τη γέμιση με την κρέμα τυρί μέχρι να γίνει ομοιογενές μείγμα.

3. Συναρμολόγηση: Γεμίζεις τα κανελόνια με τη γέμιση και τα τοποθετείς σε λαδωμένο ταψί.

4. Κρέμα γάλακτος: Ρίχνεις ομοιόμορφα την κρέμα γάλακτος πάνω από τα κανελόνια.

5. Γκραντινάρισμα: Πασπαλίζεις με το τριμμένο τυρί για να δημιουργηθεί χρυσαφένια κρούστα στο ψήσιμο.

6. Ψήσιμο: Ψήνεις σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 25-30 λεπτά, μέχρι να ροδίσει η επιφάνεια και να είναι ζεστά τα κανελόνια.

7. Σερβίρισμα: Αφήνεις 5 λεπτά να σταθούν πριν τα σερβίρεις, για να κρατήσουν τη μορφή τους.



