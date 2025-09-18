Συνταγή για μακαρονάδα φούρνου με σάλτσα

Μία λαχταριστή μακαρονάδα διά χειρός Γιώργου Ρήγα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.09.25 , 15:24 Λάμπρος Κωνσταντάρας: Η συγκίνησή του στον αέρα για τον πατέρα του
18.09.25 , 14:43 Εμπρησμοί Υμηττός: Προσωρινά κρατούμενος ο 32χρονος
18.09.25 , 14:23 Κουσκουρή: «Η Ειρήνη θα κάνει αποκαλύψεις όταν μιλήσει για τον Παναγιώτη»
18.09.25 , 14:21 «Φόνισσα»: Σε Α' τηλεοπτική προβολή απόψε στο Star!
18.09.25 , 14:16 Μουρτζούκου: «Να μπει σε ένα μπουντρούμι»
18.09.25 , 14:12 Άση Μπήλιου: Αφροδίτη στην Παρθένο - Πώς θα επηρεάσει τον έρωτα;
18.09.25 , 14:12 «The Last Showgirl» στη Sunday Premiere της Nova!
18.09.25 , 14:00 Θεσσαλονίκη: Σοκαριστικό βίντεο από τη φονική σύγκρουση μηχανής με νταλίκα
18.09.25 , 13:59 Στην Ελλάδα οι Iron Maiden
18.09.25 , 13:40 Επιστρέφει στην τηλεόραση η Μπέττυ Μαγγίρα; Η αποκάλυψή της
18.09.25 , 13:37 Γιάννης Αντετοκούνμπο: To post με τις ευχές για τα γενέθλια της Μαράια
18.09.25 , 13:32 Συνταγή για μακαρονάδα φούρνου με σάλτσα
18.09.25 , 13:12 Μακρόν: Θα αποδείξει με στοιχεία στο δικαστήριο ότι η Μπριζίτ είναι γυναίκα
18.09.25 , 13:10 Η Ελένη, το φιλί με το «ωραίο παλικάρι», ο Ετεοκλής και η μαμά του!
18.09.25 , 12:32 «Αυλαία» για το Taxis το 2026 - Ριζικές αλλαγές στην εφορία
«Είναι φρικτό!»: Χαμός στα social για το κίτρινο φόρεμα της Μελάνιας Τραμπ
Βασίλης Καλογήρου: «Τον σκότωσαν σε ποιμνιοστάσιο και τον μετέφεραν»
Έλενα Τσαγκρινού: «To μωρό έπεσε από το καρεκλάκι και νοσηλεύτηκε»
Ευχάριστα τα νέα για τον δισεκατομμυριούχο που είχε τραυματιστεί στη Μύκονο
Πριγκίπισσα Κέιτ: Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις της & το κομπλιμέντο του Τραμπ
Θεσσαλονίκη: Σοκαριστικό βίντεο από τη φονική σύγκρουση μηχανής με νταλίκα
Στον νευροχειρουργό η Ελένη Χατζίδου: «Μήπως βγάλουμε άκρη…»
Η Ελένη, το φιλί με το «ωραίο παλικάρι», ο Ετεοκλής και η μαμά του!
Μακρόν: Θα αποδείξει με στοιχεία στο δικαστήριο ότι η Μπριζίτ είναι γυναίκα
Κατερίνα Παπακωστοπούλου: «Επέστρεψα στις... εργοστασιακές μου ρυθμίσεις»
Περισσότερα

VIDEOS

Οι καλύτερες συνταγές για γλυκά ψυγείου
Σου αρέσουν τα γλυκά ψυγείου; Δες τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή Για Λαδένια Με Ντομάτα
Λαδένια με ντομάτα, κρεμμύδι, φέτα και ρίγανη
αυγοσαλάτα
Σου περίσσεψε φαγητό από το πασχαλινό τραπέζι; Τι μπορείς να
αρνίσια πλάτη
Δεν ξέρετε τι να μαγειρέψετε το Πάσχα; Σας έχουμε μία
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή Για Μύδια Αχνιστά!
Καθαρά Δευτέρα: Συνταγή για μύδια αχνιστά από τον Λευτέρη Ζαφειρόπουλο!
Συνταγή για Eύκολη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
Φτιάξτε την πιο νόστιμη ζαμπονοτυρόπιτα χωρίς φύλλο
νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα
Νηστίσιμη πορτοκαλόπιτα με φύλλο κρούστας - Η τέλεια συνταγή!
Συνταγές Για Αλμυρές Τάρτες
Σας αρέσουν οι αλμυρές τάρτες; Μαζέψαμε τις καλύτερες συνταγές
Συνταγή για σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή για τραγανό και σοκολατένιο μωσαϊκό με μπισκότα
Συνταγή Για Λαχταριστό Χριστουγεννιάτικο Κέικ
Συνταγή για χριστουγεννιάτικο κέικ
Συνταγή Για Νόστιμες Δίπλες
Δες την πιο νόστιμη συνταγή για χριστουγεννιάτικες δίπλες
Συνταγή για χοιρινό γεμιστό με μανιτάρια
Δεν ξέρεις τι να φτιάξεις τα Χριστούγεννα; Δες μία υπέροχη
Συνταγή Για Χριστουγεννιάτικο Σουφλέ
Xριστουγεννιάτικο σουφλέ για το εορταστικό σας τραπέζι
Συνταγή Για Γιορτινό Αρνί Γκιούλμπασι,
O Hλίας Παναγιώτου έδωσε την απόλυτη γιορτινή συνταγή
Η τέλεια συνταγή για να συνοδεύσετε τον καφέ σας
Σούπερ συνταγή για αφράτο κέικ αχλάδι διά χειρός Χρήστου Μοίρα
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Συνταγες
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία λαχταριστή μακαρονάδα φούρνου με σάλτσα έφτιαξε ο Γιώργος Ρήγας το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή Breakfast@Star.

Μαμαδίστικα και πεντανόστιμα γεμιστά

Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του Star και έδειξε βήμα-βήμα τη διαδικασία.

Συνταγή για μακαρονάδα φούρνου με σάλτσα

Υλικά της Συνταγής 

• 500 γρ. ζυμαρικά πένες
• 2 πιπεριές πράσινες
• 250 γρ. μανιτάρια φρέσκα
• 1 λευκό κρεμμύδι ψιλοκομμένο
• 1 σκελίδα σκόρδο
• 500 γρ. ντομάτα κονκασέ ή τριμμένη
• 2 κ.σ. πελτέ ντομάτας
• 1/2 φλιτζ. ελαιόλαδο
• 1 κ.γ. ζάχαρη
• 1 κ.γ. ρίγανη ή θυμάρι
• Λίγο βασιλικό
• Αλάτι, πιπέρι
• 300 γρ. μοτσαρέλα
• 50 γρ. παρμεζάνα

Εκτέλεση της Συνταγής 

1. Ζυμαρικά

• Βράζεις τα μακαρόνια σε αλατισμένο νερό 2΄ λιγότερο απ’ ό,τι λέει η συσκευασία.

• Τα στραγγίζεις και τα ανακατεύεις με λίγο ελαιόλαδο.

2. Σάλτσα

• Σοτάρεις το κρεμμύδι σε ελαιόλαδο.
• Προσθέτεις πιπεριές, μανιτάρια, σκόρδο και τα μαγειρεύεις 5’.
• Ρίχνεις τον πελτέ, την ντομάτα, ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, βασιλικό.
• Σιγοβράζεις ~15 λεπτά μέχρι να δέσει Ανακάτεμα
• Σ’ ένα μεγάλο μπολ ή κατσαρόλα, ανακατεύεις τις πένες με όλη τη σάλτσα.
• Προσθέτεις τη μισή μοτσαρέλα μέσα στο μείγμα και ανακατεύεις.

4. Ψήσιμο

• Αδειάζεις το μείγμα σε λαδωμένο ταψί.
• Από πάνω πασπαλίζεις την υπόλοιπη μοτσαρέλα και την παρμεζάνα.
• Ψήνεις σε 180°C για 25-30 λεπτά, μέχρι να λιώσει και να ροδίσει το τυρί.

Δείτε το Breakfast@Star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ
 |
ΣΥΝΤΑΓΕΣ ΡΗΓΑΣ
 |
ΜΑΚΑΡΟΝΑΔΑ
 |
ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top