Συνταγή για μακαρονάδα φούρνου με σάλτσα

Μία λαχταριστή μακαρονάδα φούρνου με σάλτσα έφτιαξε ο Γιώργος Ρήγας το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή Breakfast@Star.
Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα της εκπομπής του Star και έδειξε βήμα-βήμα τη διαδικασία.
Υλικά της Συνταγής
• 500 γρ. ζυμαρικά πένες
• 2 πιπεριές πράσινες
• 250 γρ. μανιτάρια φρέσκα
• 1 λευκό κρεμμύδι ψιλοκομμένο
• 1 σκελίδα σκόρδο
• 500 γρ. ντομάτα κονκασέ ή τριμμένη
• 2 κ.σ. πελτέ ντομάτας
• 1/2 φλιτζ. ελαιόλαδο
• 1 κ.γ. ζάχαρη
• 1 κ.γ. ρίγανη ή θυμάρι
• Λίγο βασιλικό
• Αλάτι, πιπέρι
• 300 γρ. μοτσαρέλα
• 50 γρ. παρμεζάνα
Εκτέλεση της Συνταγής
1. Ζυμαρικά
• Βράζεις τα μακαρόνια σε αλατισμένο νερό 2΄ λιγότερο απ’ ό,τι λέει η συσκευασία.
• Τα στραγγίζεις και τα ανακατεύεις με λίγο ελαιόλαδο.
2. Σάλτσα
• Σοτάρεις το κρεμμύδι σε ελαιόλαδο.
• Προσθέτεις πιπεριές, μανιτάρια, σκόρδο και τα μαγειρεύεις 5’.
• Ρίχνεις τον πελτέ, την ντομάτα, ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, βασιλικό.
• Σιγοβράζεις ~15 λεπτά μέχρι να δέσει Ανακάτεμα
• Σ’ ένα μεγάλο μπολ ή κατσαρόλα, ανακατεύεις τις πένες με όλη τη σάλτσα.
• Προσθέτεις τη μισή μοτσαρέλα μέσα στο μείγμα και ανακατεύεις.
4. Ψήσιμο
• Αδειάζεις το μείγμα σε λαδωμένο ταψί.
• Από πάνω πασπαλίζεις την υπόλοιπη μοτσαρέλα και την παρμεζάνα.
• Ψήνεις σε 180°C για 25-30 λεπτά, μέχρι να λιώσει και να ροδίσει το τυρί.
