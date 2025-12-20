Στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής - «Νομίζαμε ότι είμαστε "σούπερμαν"

«Το μηχάνημα καμιά φορά θέλει και λίγο σέρβις» είπε ο τραγουδιστής

20.12.25 , 15:58 Στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής - «Νομίζαμε ότι είμαστε "σούπερμαν"
Ο Λευτέρης Πανταζής μίλησε στην εκπομπή "Weekend Live" για τη περιπέτεια της υγείας του
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια ξαφνική αδιαθεσία αισθάνθηκε ο Λευτέρης Πανταζής, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Λόγω της περιπέτειας της υγείας του, το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται προχώρησε σε ανακοίνωση, ενημερώνοντας πως οι εμφανίσεις του για δύο ημέρες δε θα πραγματοποιηθούν.

πανταζης

πανταζης

Χριστίνα Μηλιού: «Ο Πανταζής μάς βοήθησε οικονομικά όταν πέθανε ο μπαμπάς»

Ο αγαπημένος τραγουδιστής, ωστόσο, εμφανίζεται καθησυχαστικός και δηλώνει πως είναι καλά στην υγεία του. Μιλώντας στην εκπομπή «Weekend Live», το μεσημέρι του Σαββάτου 20/12, εξήγησε ότι παραμένει στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις και ξεκούραση, ακολουθώντας τις οδηγίες των γιατρών.

«Είμαι και σήμερα και αύριο στο νοσοκομείο να ξεκουραστώ και τη Δευτέρα θα πάω κανονικά στο σπίτι και Τετάρτη ξεκινάω κανονικά στο μαγαζί» εξήγησε ο κ. Πανταζής.

λευτερης πανταζής

Στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής - «Νομίζαμε ότι είμαστε "σούπερμαν"/ ndp

Αναφερόμενος στις εξετάσεις που υποβάλλεται, τόνισε: «Κάνω δύο μέρες τώρα, γι’ αυτό με κρατήσανε μέσα», ενώ πρόσθεσε με ανακούφιση πως είναι όλα καλά.

Ο Λευτέρης Πανταζής δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει τον κόσμο για το ενδιαφέρον και την αγάπη που του έδειξαν: «Ο κόσμος ενδιαφέρθηκε. Ξέρω από τα μηνύματα που παίρνω, ευχαριστώ πολύ για την αγάπη τους και την αγάπη τη δική σας».

Με χιούμορ αλλά και ειλικρίνεια, ο Λευτέρης Πανταζής αναφέρθηκε και στους έντονους ρυθμούς δουλειάς του τις τελευταίες μέρες και την ψευδαίσθησή τους ότι είναι... σούπερμαν: «Το μηχάνημα καμιά φορά θέλει και λίγο σέρβις. Γιατί με τη δουλειά ξεχάσαμε τι σημαίνει ο εαυτός μας. Νομίζουμε ότι είμαστε σούπερμαν. Δεν είναι πάντα έτσι. Πρέπει να κάνουμε διαλείμματα».

Κλείνοντας, καθησύχασε τους θαυμαστές του, υπογραμμίζοντας πως μετά από λίγες ημέρες ξεκούρασης θα επιστρέψει δυναμικά στις πίστες και θα διασκεδάσουν ξανά όλοι μαζί: «Δύο μερούλες θα ξεκουραστώ και από Τετάρτη ξεκινάμε δυνατά».

Back to Top