Η Kosmocar και ο... Παπακαλιάτης

Η Kosmocar ανακοινώνει την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην Κρήτη, εγκαινιάζοντας ένα νέο κεφάλαιο για τα τις μάρκες Volkswagen, Audi, Skoda και Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την εταιρεία ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ, με διακριτικό τίτλο PapakaliatisGo.

Η νέα συνεργασία θέτει τις βάσεις για την περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας των μαρκών της Kosmocar στην Κρήτη, με ξεκάθαρη έμφαση στην ποιότητα εξυπηρέτησης, στη συνολική εμπειρία πελάτη και στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Στόχος είναι η συστηματική αναβάθμιση των υπηρεσιών πωλήσεων, καθώς και μετά την πώληση, σύμφωνα με τα υψηλά ποιοτικά και λειτουργικά πρότυπα των brands της Kosmocar.

Η εταιρεία ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗΣ διαθέτει μακρόχρονη και πολυεπίπεδη παρουσία στον χώρο του αυτοκινήτου, με περισσότερα από 22 χρόνια επιτυχημένης δραστηριότητας, καθώς και ευρύτερη επιχειρηματική εμπειρία σε συμπληρωματικούς τομείς. Η σταθερά αναπτυξιακή της πορεία χαρακτηρίζεται από οργανωμένη λειτουργία, συνέπεια και έμφαση στην ποιότητα εξυπηρέτησης, στοιχεία που την έχουν καθιερώσει ως σημείο αναφοράς στην τοπική αγορά.



