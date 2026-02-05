Η Kosmocar και ο... Παπακαλιάτης

Η νέα συνεργασία στην Κρήτη

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.02.26 , 21:40 MasterChef: Σε ποιον έδωσε την ασυλία του ο αρχηγός Πάνος;
05.02.26 , 21:21 Ο Χρήστος Μάστορας για την υγεία του: «Δεν έχω συνέλθει πλήρως»
05.02.26 , 21:21 Η Kosmocar και ο... Παπακαλιάτης
05.02.26 , 20:56 Αναστασία Παντούση - Ιωάννης Παπαζήσης: Η ρομαντική απόδραση στο Παρίσι
05.02.26 , 20:54 Κατασκοπεία: Διοικητής σε μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας ο συλληφθείς!
05.02.26 , 20:35 Κακοκαιρία: Nεκρός οδηγός στην Κομοτηνή - Παρασύρθηκε από χείμαρρο
05.02.26 , 20:29 Xίος: Aπό βαριά χτυπήματα και όχι πνιγμό ο θάνατος των 15 προσφύγων
05.02.26 , 20:27 Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές αναμένονται έντονα φαινόμενα
05.02.26 , 20:21 Chery: Δείτε τις νέες τιμές
05.02.26 , 20:20 Κώστας Στεφανής: Όσα αποκάλυψε για την οδηγική συμπεριφορά γνωστής τηλεστάρ
05.02.26 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Εύκολη η «Ίδια κατάληξη» για την Ιωάννα - Για εσένα;
05.02.26 , 19:32 Λάθη στις συντάξεις χηρείας: 300.000 λαμβάνουν 110 ευρώ λιγότερα
05.02.26 , 19:22 Βιολάντα: Έφοδος της ΔΑΕΕ στο σπίτι και το γραφείο του ιδιοκτήτη
05.02.26 , 19:13 Μεταβιβάσεις ακινήτων: Νέο πλαίσιο με λιγότερη γραφειοκρατία
05.02.26 , 19:06 Release Athens 2026: Οι Pantera στην Πλατεία Νερού
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Ματούλα Ζαμάνη: «Πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι ερωτευμένη»
MasterChef: «Δε μου αξίζει... » - Τα κλάματα και η αποχώρηση
Πατέρας Σάκη Ρουβά: Επέστρεψε στο θέατρο μετά από 10 χρόνια
Καινούργιου: «Κάθε μέρα φουσκώνω πιο πολύ – Δεν χωράω να μπω από την πόρτα»
Akylas: Η ηλικία, το Instagram, το πραγματικό όνομα και η Eurovision
Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
Ιταλία: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή έκανε φασαρία
Παλτό με sneakers: Πώς τα συνδύασε η Καγιά και απογείωσε το city look της
Κακοκαιρία: Nεκρός οδηγός στην Κομοτηνή - Παρασύρθηκε από χείμαρρο
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Η Kosmocar και ο... Παπακαλιάτης
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Kosmocar ανακοινώνει την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην Κρήτη, εγκαινιάζοντας ένα νέο κεφάλαιο για τα τις μάρκες Volkswagen, Audi, Skoda και Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα στο Ηράκλειο, στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την εταιρεία ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ, με διακριτικό τίτλο PapakaliatisGo.

Η νέα συνεργασία θέτει τις βάσεις για την περαιτέρω ενδυνάμωση της παρουσίας των μαρκών της Kosmocar στην Κρήτη, με ξεκάθαρη έμφαση στην ποιότητα εξυπηρέτησης, στη συνολική εμπειρία πελάτη και στη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη. Στόχος είναι η συστηματική αναβάθμιση των υπηρεσιών πωλήσεων, καθώς και μετά την πώληση, σύμφωνα με τα υψηλά ποιοτικά και λειτουργικά πρότυπα των brands της Kosmocar.

Η εταιρεία ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗΣ διαθέτει μακρόχρονη και πολυεπίπεδη παρουσία στον χώρο του αυτοκινήτου, με περισσότερα από 22 χρόνια επιτυχημένης δραστηριότητας, καθώς και ευρύτερη επιχειρηματική εμπειρία σε συμπληρωματικούς τομείς. Η σταθερά αναπτυξιακή της πορεία χαρακτηρίζεται από οργανωμένη λειτουργία, συνέπεια και έμφαση στην ποιότητα εξυπηρέτησης, στοιχεία που την έχουν καθιερώσει ως σημείο αναφοράς στην τοπική αγορά.


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚOSMOCAR
 |
ΠΑΠΑΚΑΛΙΑΤΗΣ
 |
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΚΡΗΤΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top