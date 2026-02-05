Αναστασία Παντούση - Ιωάννης Παπαζήσης: Η ρομαντική απόδραση στο Παρίσι

Απανωτές οι φωτογραφίες από την Πόλη του Φωτός!

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
05.02.26 , 21:40 MasterChef: Σε ποιον έδωσε την ασυλία του ο αρχηγός Πάνος;
05.02.26 , 21:21 Ο Χρήστος Μάστορας για την υγεία του: «Δεν έχω συνέλθει πλήρως»
05.02.26 , 21:21 Η Kosmocar και ο... Παπακαλιάτης
05.02.26 , 20:56 Αναστασία Παντούση - Ιωάννης Παπαζήσης: Η ρομαντική απόδραση στο Παρίσι
05.02.26 , 20:54 Κατασκοπεία: Διοικητής σε μονάδα της Πολεμικής Αεροπορίας ο συλληφθείς!
05.02.26 , 20:35 Κακοκαιρία: Nεκρός οδηγός στην Κομοτηνή - Παρασύρθηκε από χείμαρρο
05.02.26 , 20:29 Xίος: Aπό βαριά χτυπήματα και όχι πνιγμό ο θάνατος των 15 προσφύγων
05.02.26 , 20:27 Κακοκαιρία: Σε ποιες περιοχές αναμένονται έντονα φαινόμενα
05.02.26 , 20:21 Chery: Δείτε τις νέες τιμές
05.02.26 , 20:20 Κώστας Στεφανής: Όσα αποκάλυψε για την οδηγική συμπεριφορά γνωστής τηλεστάρ
05.02.26 , 19:43 Τροχός της Τύχης: Εύκολη η «Ίδια κατάληξη» για την Ιωάννα - Για εσένα;
05.02.26 , 19:32 Λάθη στις συντάξεις χηρείας: 300.000 λαμβάνουν 110 ευρώ λιγότερα
05.02.26 , 19:22 Βιολάντα: Έφοδος της ΔΑΕΕ στο σπίτι και το γραφείο του ιδιοκτήτη
05.02.26 , 19:13 Μεταβιβάσεις ακινήτων: Νέο πλαίσιο με λιγότερη γραφειοκρατία
05.02.26 , 19:06 Release Athens 2026: Οι Pantera στην Πλατεία Νερού
Ιωάννα Τούνη: Αρραβωνιάστηκε με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη;
Ματούλα Ζαμάνη: «Πρώτη φορά στη ζωή μου είμαι ερωτευμένη»
MasterChef: «Δε μου αξίζει... » - Τα κλάματα και η αποχώρηση
Πατέρας Σάκη Ρουβά: Επέστρεψε στο θέατρο μετά από 10 χρόνια
Καινούργιου: «Κάθε μέρα φουσκώνω πιο πολύ – Δεν χωράω να μπω από την πόρτα»
Akylas: Η ηλικία, το Instagram, το πραγματικό όνομα και η Eurovision
Λυδία Φωτοπούλου: Η απώλεια των γονιών της & η μητρότητα στα 23 της
Ιταλία: Μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 22χρονη αδερφή του επειδή έκανε φασαρία
Παλτό με sneakers: Πώς τα συνδύασε η Καγιά και απογείωσε το city look της
Κακοκαιρία: Nεκρός οδηγός στην Κομοτηνή - Παρασύρθηκε από χείμαρρο
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε παλιότερο insta story της Αναστασίας Παντούση και του Ιωάννη Παπαζήση
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην αρχή της τηλεοπτικής σεζόν την είδαμε ως «Μελισάνθη» στη σειρά Το Σπίτι δίπλα στο Ποτάμι να επισκέπτεται το Παρίσι, να εντυπωσιάζεται και να γνωρίζει εκεί τον απόλυτο έρωτα, στο πρόσωπο του «Άγγελου» που υποδύεται ο Θάνος Λέκκας.

Αναστασία Παντούση: Το βιογραφικό και ο ρόλος στο Σπίτι δίπλα στο ποτάμι

Η Αναστασία Παντούση κατάφερε να ξεκλέψει λίγο χρόνο από τα γυρίσματα της σειράς του Alpha κι επέστρεψε στον... τόπο του εγκλήματος, αύτην τη φορά με τον σύντροφό της Ιωάννη Παπαζήση.

Η ανάρτηση του Ιωάννη Παπαζήση

Οι δυο αγαπημένοι ηθοποιοί, οι οποίοι αποτελούν ένα από τα πιο ταιριαστά ζευγάρια στον καλλιτεχνικό χώρο, λατρεύουν τα ταξίδια – ειδικά στην Ευρώπη αλλά και εκτός – και αυτή τη φορά επέλεξαν τη γαλλική πρωτεύουσα για να περάσουν λίγες στιγμές ξεγνοιασιάς.

Αναστασία Παντούση: Εντυπωσιακή σε event που συμμετέχει ο Ιωάννης Παπαζήσης

Αναστασία Παντούση - Ιωάννης Παπαζήσης: Η ρομαντική απόδραση στο Παρίσι

Μπορεί η Αναστασία Παντούση και ο Ιωάννης Παπαζήσης να μην πόζαραν μαζί σε κάποια φωτογραφία, ωστόσο τα κοινά στιγμιότυπα από τους δρόμους του Παρισιού ήταν εκείνα που «πρόδωσαν» την νέα ρομαντική τους εξόρμηση.

Ιωάννης Παπαζήσης: «Είμαι ένας ευτυχισμένος χωρισμένος, κι εγώ κι η Βανέσα»

«Όσες φορές και να σε δω, πάντα θα είναι σαν να σε βλέπω πρώτη» έγραψε η Αναστασία Παντούση στο Instagram της, αναφερόμενη στο διάσημο αξιοθέατο της πόλης, τον Πύργο του Άιφελ.

Η ανάρτηση της Αναστασίας Παντούση

Θυμίζουμε το ζευγάρι των ηθοποιών γνωρίστηκε μέσα από τη συνεργασία τους στην τηλεοπτική σειρά Το Κόκκινο Ποτάμι στο OPEN το 2019. Γρήγορα η γνωριμία τους εξελιχθηκε σε μια τρυφερή σχέση. Κι οι δύο αποφεύγουν τις δημόσιες δηλώσεις και τις εμφανίσεις, επιλέγοντας να προστατεύουν όσα ζουν μακριά από τα φώτα.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΥΣΗ
 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
 |
ΠΥΡΓΟΣ ΤΟΥ ΑΙΦΕΛ
 |
ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΟΤΑΜΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top