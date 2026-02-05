Αναστασία Παντούση - Ιωάννης Παπαζήσης: Η ρομαντική απόδραση στο Παρίσι

Στην αρχή της τηλεοπτικής σεζόν την είδαμε ως «Μελισάνθη» στη σειρά Το Σπίτι δίπλα στο Ποτάμι να επισκέπτεται το Παρίσι, να εντυπωσιάζεται και να γνωρίζει εκεί τον απόλυτο έρωτα, στο πρόσωπο του «Άγγελου» που υποδύεται ο Θάνος Λέκκας.

Η Αναστασία Παντούση κατάφερε να ξεκλέψει λίγο χρόνο από τα γυρίσματα της σειράς του Alpha κι επέστρεψε στον... τόπο του εγκλήματος, αύτην τη φορά με τον σύντροφό της Ιωάννη Παπαζήση.

Η ανάρτηση του Ιωάννη Παπαζήση

Οι δυο αγαπημένοι ηθοποιοί, οι οποίοι αποτελούν ένα από τα πιο ταιριαστά ζευγάρια στον καλλιτεχνικό χώρο, λατρεύουν τα ταξίδια – ειδικά στην Ευρώπη αλλά και εκτός – και αυτή τη φορά επέλεξαν τη γαλλική πρωτεύουσα για να περάσουν λίγες στιγμές ξεγνοιασιάς.

Μπορεί η Αναστασία Παντούση και ο Ιωάννης Παπαζήσης να μην πόζαραν μαζί σε κάποια φωτογραφία, ωστόσο τα κοινά στιγμιότυπα από τους δρόμους του Παρισιού ήταν εκείνα που «πρόδωσαν» την νέα ρομαντική τους εξόρμηση.

«Όσες φορές και να σε δω, πάντα θα είναι σαν να σε βλέπω πρώτη» έγραψε η Αναστασία Παντούση στο Instagram της, αναφερόμενη στο διάσημο αξιοθέατο της πόλης, τον Πύργο του Άιφελ.

Η ανάρτηση της Αναστασίας Παντούση

Θυμίζουμε το ζευγάρι των ηθοποιών γνωρίστηκε μέσα από τη συνεργασία τους στην τηλεοπτική σειρά Το Κόκκινο Ποτάμι στο OPEN το 2019. Γρήγορα η γνωριμία τους εξελιχθηκε σε μια τρυφερή σχέση. Κι οι δύο αποφεύγουν τις δημόσιες δηλώσεις και τις εμφανίσεις, επιλέγοντας να προστατεύουν όσα ζουν μακριά από τα φώτα.