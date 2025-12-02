Ιωάννης Παπαζήσης: «Είμαι ένας ευτυχισμένος χωρισμένος, κι εγώ κι η Βανέσα»

Καλεσμένος στο The 2Night Show ήταν το βράδυ της Δευτέρας ο Ιωάννης Παπαζήσης, συζητώντας μεταξύ άλλων με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και για τη σχέση που διατηρεί με την πρώην σύζυγό του, Βανέσα Αδαμοπούλου.

«Η Βανέσα ομορφαίνει μέρα με τη μέρα. Είμαι ευτυχισμένος χωρισμένος, κι εγώ κι η Βανέσα. Μένω ούτε 2 λεπτά από το σπίτι της Βανέσας. Επιδίωξα τελευταία να μείνω απέναντι ακριβώς αλλά έχασα το σπίτι, για να καταλάβεις για τι σχέση μιλάμε. Δε θα είχαμε κανένα πρόβλημα να μένουμε και στο ίδιο σπίτι», είπε αρχικά.

Ο Ιωάννης Παπαζήσης είναι ένας από τους πιο ταλαντούχους ηθοποιούς της γενιάς του

«Όλο αυτό οφείλεται καθαρά στην πρώην σύζυγό μου, τη Βανέσα. Έτσι ήταν η σχέση μας, ρε παιδί μου. Πιστεύαμε πάντα στο ταξίδι της ζωής. Πιστεύαμε ότι οι μικρότητες δεν αξίζουν τίποτα μες στη ζωή. Δηλαδή ακόμα και στις προσωπικές φασαρίες, στην καθημερινότητα, δεν πήγαινε πουθενά. Δηλαδή τελείωνε στο ότι: “Να σου πω, είμαστε καλά, είμαστε εδώ, ζούμε”. Δεν έχει τίποτα άλλο αξία», πρόσθεσε.

«Κι έτσι εξελίχθηκε κι αυτό το πράγμα, ότι η σχέση μας ήτανε από εδώ μέχρι εδώ. Ακόμα κι αν είναι ο θάνατος αυτός που θα χωρίσει μια σχέση, όλες οι σχέσεις σε αυτή τη ζωή έχουν ημερομηνία λήξης. Όλες», παραδέχτηκε ο ηθοποιός.

«Δε βγαίνω πια. Μέσα μου κάτι άλλαξε, ρε παιδί μου. Όχι ότι δε θέλω. Βγαίνω για φαγητά, για κρασάκια, για τέτοια, αλλά κάτι μέσα μου είχε χαθεί με την με την ανθρώπινη επαφή. Κάτι άλλαξε, κάτι χάθηκε. Εμείς δηλαδή αυτής της γενιάς το καταλάβαμε πολύ έντονα, ότι κάπου η φάση… Όχι πολύ έντονα. Εμείς πάθαμε σοκ. Φαντάσου ότι ήμασταν επτά μέρες την εβδομάδα έξω», ανέφερε σε άλλο σημείο της κουβέντας.

Ο Ιωάννης Παπαζήσης με την πρώην σύντροφό του, Βανέσα Αδαμοπούλου /Φωτογραφία NDP Photo Agency

«Δεν τα είχαμε εμείς αυτά. Εδώ μιλάμε ότι κάνω χαβαλέ στο Instagram κι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά ασχολούνται με το Instagram. Εγώ δεν το έχω πάρει ποτέ σοβαρά το θέμα. Δεν έχω καταλάβει τι είναι αυτό. Ακόμα δεν έχω καταλάβει. Το γράφω συνέχεια πολλές φορές. Δεν είμαι το Instagram. Έχω, αλλά δεν είμαι εγώ. Εννοώ ότι δεν είμαι αυτό που ανεβάζω στο Instagram, δεν είμαι εγώ. Δεν είναι η ιδιοσυγκρασία μου κι ο εγκέφαλός μου. Είναι μία fake κατάσταση, ώστε να προβάλλω ή ότι είμαι σε κάποια φάση όμορφος ή ότι δώστε μου μία δουλειά, γιατί είμαι έτσι, ή να προβάλλω τη δουλειά μου και να κάνω. Δεν είναι η ιδιοσυγκρασία μου αυτή ως άνθρωπος», τόνισε.

Θυμίζουμε ότι ο Ιωάννης Παπαζήσης και η Βανέσα Αδαμοπούλου υπήρξαν ένα από τα πιο αγαπητά ζευγάρια της ελληνικής σόουμπιζ για περίπου 15 χρόνια. Γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας Λούφα και Παραλλαγή: Σειρήνες στο Αιγαίο και κράτησαν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Απέκτησαν μαζί έναν γιο, τον Ιάσoνα.

Ο Ιωάννης Παπαζήσης με την Αναστασία Παντούση /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Η είδηση του χωρισμού τους έγινε γνωστή περίπου το 2021. Αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους αθόρυβα και διακριτικά, όπως ακριβώς πορεύτηκαν και κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.

Τα τελευταία χρόνια, ο ηθοποιός είναι ζευγάρι με τη συνάδελφό του, Αναστασία Παντούση.