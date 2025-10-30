Ιωάννης Παπαζήσης: «Για μένα δεν υπάρχει ζωή χωρίς τον γιο μου»

Ο Ιωάννης Παπαζήσης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» με αφορμή τον νέο κύκλο της σειράς «Γιατρός». Ο αγαπημένος ηθοποιός, σε μια συγκινητική συνέντευξη, μίλησε μεταξύ άλλων για τον 10χρονο γιο του, Ιάσονα, που έχει αποκτήσει με την πρώην σύντροφό του, Βανέσα Αδαμοπούλου.

«Ο γιος μου έχει κλείσει τα δέκα και πάει για έντεκα. Άλλαξε τα πάντα στη ζωή μου. Έγινα πραγματικά ένας πιο ολοκληρωμένος άνθρωπος, μια πιο πλήρης οντότητα. Βίωσα συναισθήματα που συνειδητοποίησα ότι με ολοκλήρωσαν», εξομολογήθηκε ο Ιωάννης Παπαζήσης.

Ο Ιωάννης Παπαζήσης με τον γιο του

Και συμπλήρωσε: «Δηλαδή η τύχη που έχεις με το να κάνεις ένα παιδί δεν είναι μόνο ότι ολοκληρώνεσαι εσύ ως άνθρωπος, θεωρώ πως ολοκληρώνεσαι και στο πως αντιμετωπίζεις τον κόσμο πλέον γενικότερα».

Η εξομολόγηση του Ιωάννη Παπαζήση για τον μονάκριβο γιο του που συγκίνησε

Ο Ιωάννης Παπαζήσης παραδέχτηκε πως ο γιος του, Ιάσονας, του έχει αλλάξει εντελώς τον τρόπο που βλέπει τη ζωή. Όπως είπε, τον έχει κάνει πιο δυνατό, πιο ολοκληρωμένο και πιο ευαίσθητο, ενώ παραδέχτηκε πως δεν μπορεί να φανταστεί τη ζωή του χωρίς εκείνον: «Πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να αντιμετωπίσω πριν, πλέον τα αντιμετωπίζω γι’ αυτόν. Με ολοκληρώνει από παντού. Ίσως να παραείμαι και ευαίσθητος πατέρας, αλλά για μένα δεν υπάρχει ζωή χωρίς τον Ιάσονα. Είναι αυτά τα καλά και τα άσχημα που σκεφτόμαστε πολλές φορές, αλλά εγώ χωρίς τον Ιάσονα δεν θα θέλω να ζω σ’ αυτόν τον κόσμο».

«Το οφείλω όλο αυτό στη Βανέσα, στην πρώην σύζυγό μου. Θα της το δίνω μέχρι να φύγω από αυτή τη ζωή. Είναι ο άνθρωπος που έχει φτιάξει αυτή την οικογένεια και την κρατάει με τόση ωριμότητα και με τόση αγάπη. Μένουμε και κοντά και οι σχέσεις είναι καλύτερες από ποτέ», αποκάλυψε σε άλλο σημείο για τη μητέρα του παιδιού του.