Ιωάννης Παπαζήσης - Αναστασία Παντούση: Ρομαντική απόδραση για το ζευγάρι

O Ιωάννης Παπαζήσης και η Αναστασία Παντούση φαίνεται πως μετά τις καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα, αποφάσισαν να κάνουν μία απόδραση στο εξωτερικό. Το ζευγάρι δημοσίευσε τρυφερά στιγμιότυπα μέσα από τα social media, δείχνοντας πιο ερωτευμένοι από ποτέ.

Σε ένα από τα stories στο Instagram, τους είδαμε να ποζάρουν χαμογελαστοί, με φόντο τον ποταμό και μια γέφυρα, απολαμβάνοντας βόλτα στην πόλη. Η Αναστασία Παντούση ακουμπά γλυκά πάνω στον ηθοποιό, ενώ εκείνος χαμογελά απαθανατίζοντας τη στιγμή με μια φωτογραφία τους.

Το ζευγάρι δε θέλησε να αποκαλυψει το μέρος στο οποίο ταξίδεψε. Σε άλλο στιγμιότυπο που ανέβασαν στα social media φαίνεται ένα όμορφο τοπίο.

Η Αναστασία Παντούση και ο Ιωάννης Παπαζήσης μετρούν τρία χρόνια σχέσης, ωστόσο έχουν επιλέξει να ζουν τον έρωτά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και σπάνια μοιράζονται κοινά στιγμιότυπα ή πραγματοποιούν κοινές εξόδους.

Δείτε παλαιότερη ανάρτηση της ηθοποιού: