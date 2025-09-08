Ιωάννης Παπαζήσης - Αναστασία Παντούση: Ρομαντική απόδραση για το ζευγάρι

Τα σπάνια στιγμιότυπα που ανήρτησαν στα social media

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.09.25 , 09:29 Νεκρός ο πατέρας που κρυβόταν 4 χρόνια με τα παιδιά του στη Νέα Ζηλανδία
08.09.25 , 09:27 Βανδή - Μπισμπίκης: Με τα μαγιό τους σε παραλία της Κρήτης
08.09.25 , 09:13 ΗΠΑ: Σκοτώνει 23χρονη μέσα στο τρένο και φεύγει ανενόχλητος– Βίντεο
08.09.25 , 09:05 H Honda πρωταγωνιστεί στον στίβο
08.09.25 , 09:03 Καρβέλας: Η ηλικία, το τραγούδι για τη Σοφία, η ομοιότητα με τον γιο του
08.09.25 , 08:55 48ωρη απεργία στα Ταξί – Πότε «τραβούν» χειρόφρενο
08.09.25 , 08:53 Ιωάννης Παπαζήσης - Αναστασία Παντούση: Ρομαντική απόδραση για το ζευγάρι
08.09.25 , 08:29 Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Παντρεύτηκε η αδελφή της, Ιωάννα, στην Κύθνο
08.09.25 , 08:19 ΔΕΘ: Πόσα θα κερδίσουν νέοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και πολύτεκνοι
08.09.25 , 07:48 Καιρός: Αλλαγή σκηνικού με βροχές και συννεφιά
08.09.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 8 Σεπτεμβρίου
07.09.25 , 23:48 Ελλάδα – Ισραήλ 84-79: Στα προημιτελικά του Eurobasket 2025 η γαλανόλευκη!
07.09.25 , 23:38 Θεσσαλονίκη: Άνδρας απειλεί με καραμπίνα παρέα ανηλίκων
07.09.25 , 23:29 Στην Αθήνα ο γιος του Χαφτάρ – Νέος γύρος συζητήσεων Ελλάδας – Λιβύης
07.09.25 , 22:38 Κλήρωση Τζόκερ σήμερα (7/9/2025): Τα τυχερά νούμερα που κερδίζουν
Νεκρός ο πατέρας που κρυβόταν 4 χρόνια με τα παιδιά του στη Νέα Ζηλανδία
Μπόμπα- Τανιμανίδης: Mini απόδραση στην Άνδρο
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου - Κίμων Κουρής: Από φίλοι... ζευγάρι και γονείς!
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 8 Σεπτεμβρίου
Μητσοτάκης: Ποια μέτρα «κλείδωσαν» για μισθωτούς, οικογένειες,συνταξιούχους
Αμπρόσιο: Ερωτευμένη στο Μαλιμπού- Υπέροχα στιγμιότυπα
Επίδομα 250 ευρώ: Αλλαγές στο παραπέντε για δικαιούχους και κριτήρια
Μέτρα ΔΕΘ: Tα τρία στρατόπεδα που θα οικοδομηθούν 2.000 διαμερίσματα
BMW Group: Το νέο πρόσωπο στην διοίκηση της MINI σε δώδεκα χώρες
ΔΕΘ: Μηδενικός φόρος εισοδήματος για όλους τους νέους έως 25 ετών
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

O Ιωάννης Παπαζήσης και η Αναστασία Παντούση φαίνεται πως μετά τις καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα, αποφάσισαν να κάνουν μία απόδραση στο εξωτερικό. Το ζευγάρι δημοσίευσε τρυφερά στιγμιότυπα μέσα από τα social media, δείχνοντας πιο ερωτευμένοι από ποτέ.

Full in love οι Παντούση - Παπαζήσης: Ο χορός και οι αγκαλιές σε βίντεο

Σε ένα από τα stories στο Instagram, τους είδαμε να ποζάρουν χαμογελαστοί, με φόντο τον ποταμό και μια γέφυρα, απολαμβάνοντας βόλτα στην πόλη. Η Αναστασία Παντούση ακουμπά γλυκά πάνω στον ηθοποιό, ενώ εκείνος χαμογελά απαθανατίζοντας τη στιγμή με μια φωτογραφία τους.

Το ζευγάρι δε θέλησε να αποκαλυψει το μέρος στο οποίο ταξίδεψε. Σε άλλο στιγμιότυπο που ανέβασαν στα social media φαίνεται ένα όμορφο τοπίο.

ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΠΑΝΤΟΥΣΗ

ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΠΑΝΤΟΥΣΗ

Η Αναστασία Παντούση και ο Ιωάννης Παπαζήσης μετρούν τρία χρόνια σχέσης, ωστόσο έχουν επιλέξει να ζουν τον έρωτά τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και σπάνια μοιράζονται κοινά στιγμιότυπα ή πραγματοποιούν κοινές εξόδους.

Δείτε παλαιότερη ανάρτηση της ηθοποιού:

 

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
 |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΤΟΥΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top