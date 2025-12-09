Νέο voucher 750 ευρώ της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους και ανέργους

Πρόγραμμα κατάρτισης - Οι αιτήσεις και οι δικαιούχοι

Νέο voucher 750 ευρώ της ΔΥΠΑ για εργαζόμενους και ανέργους
STAR.GR
Οικονομια
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Pexels
Νέο Voucher 750 Ευρώ Της ΔΥΠΑ: Πώς Να Πάρετε Πιστοποίηση
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ προσφέρει σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα αλλά και σε ανέργους τη δυνατότητα να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους και να λάβουν voucher έως 750€. Το πρόγραμμα διεξάγεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε συμμετέχοντες από κάθε περιοχή της χώρας.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (NextGenerationEU). Η πλατφόρμα δεν έχει ανοίξει ακόμα, όμως αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία άμεσα. 

Voucher έως 800 ευρώ για 2.500 γονείς

Νέο voucher ΔΥΠΑ: Τι προσφέρει το πρόγραμμα

Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν 150 ώρες κατάρτισης σε ειδικότητες με μεγάλη ζήτηση και θα λάβουν αναγνωρισμένη πιστοποίηση μέσω διαδικτυακών εξετάσεων. Παράλληλα χορηγείται training voucher 750€, ως οικονομική ενίσχυση.

Το πρόγραμμα υλοποιείται Πανελλαδικά.

Νέο voucher ΔΥΠΑ: Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:

  • Εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με ενεργή σύμβαση εργασίας
  • Άνεργοι που επιθυμούν να αναπτύξουν νέες δεξιότητες και να ενισχύσουν τις πιθανότητες επανένταξής τους στην αγορά

Προϋποθέσεις για εργαζομένους:

  • Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
  • Να μην έχουν συμμετάσχει σε άλλο πρόγραμμα της ίδιας δράσης
  • Οφέλη για τους συμμετέχοντες

Με τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι ωφελούμενοι αποκτούν:

  • Δεξιότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας
  • Πιστοποίηση αναγνωρισμένη και εξ ολοκλήρου εξ αποστάσεως
  • Επίδομα 750€ μέσω επιταγής κατάρτισης
  • Απόλυτη ευελιξία χάρη στην online παρακολούθηση, ιδανική για όσους διαμένουν εκτός μεγάλων πόλεων

Νέο voucher ΔΥΠΑ: Διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή μέσω της ΔΥΠΑ. Μόλις ανοίξει επίσημα η πλατφόρμα της ΔΥΠΑ, θα ενημερωθούν άμεσα με πλήρεις οδηγίες για την υποβολή της αίτησης στο Μητρώο Ωφελουμένων.

VOUCHER
 |
ΔΥΠΑ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
 |
ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
