Μαριάννα Τουμασάτου: Αποκάλυψε ότι θα συνεργαστεί με τον Δημήτρη Φιλιππίδη

«Δεν πρέπει να φέρει τη ρετσινιά κανενός»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του Mega
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαριάννα Τουμασάτου ανακοίνωσε τη συνεργασία της με τον Δημήτρη Φιλιππίδη στο θέατρο.
  • Διαχώρισε τον Δημήτρη από τον πατέρα του, Πέτρο Φιλιππίδη, τονίζοντας ότι είναι ανεξάρτητη προσωπικότητα.
  • Περιέγραψε τον Δημήτρη ως ταλαντούχο και καλό παιδί, χωρίς ευθύνες για τις πράξεις του πατέρα του.
  • Ανέφερε ότι δεν θα έχει πρόβλημα αν οι γονείς του Δημήτρη παρακολουθήσουν την παράσταση.
  • Η Τουμασάτου υποστήριξε τις καταγγελλούσες στην υπόθεση του Πέτρου Φιλιππίδη.

Για τη συνεργασία της με τον γιο του Πέτρου Φιλιππίδη, Δημήτρη, στο θέατρο, μίλησε η Μαριάννα Τουμασάτου στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι!, το πρωί του Σαββάτου. 

Τουμασάτου: «Δε βλέπω τον εαυτό μου στις επαναλήψεις, δε θέλω να πληγωθώ»

Η καταξιωμένη ηθοποιός μίλησε στη Σίσσυ Χρηστίδου για αυτήν τη συνεργασία και διαχώρισε τον Δημήτρη από τον πατέρα του, Πέτρο Φιλιππίδη.

«Ο Δημήτρης είναι μια άλλη προσωπικότητα, ανεξάρτητη από τους γονείς του και ως έτσι πρέπει να τον αντιμετωπίζουμε. Είναι ένας καλός συνάδελφος, δεν έχω κάνει παρέα μαζί του, αλλά όπως είπαμε, στον χώρο μαθαίνονται όλα. Όλοι μιλάνε για ένα εξαιρετικά ταλαντούχο κι ένα εξαιρετικά καλό παιδί. Ο Αιμίλιος και η Αθηνά που τους εμπιστεύομαι απόλυτα, μιλάνε για ένα εξαιρετικό παιδί και δεν έχω λόγο να τους αμφισβητήσω. Είναι ένα παιδί που ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ, δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν πρέπει να φέρει τη ρετσινιά κανενός. Είναι άλλη προσωπικότητα, είναι ένας άλλος άνθρωπος, έχει γεννηθεί σε μια οικογένεια που εγώ δεν συμφωνώ καθόλου, όμως δεν έχω κανέναν λόγο να διαφωνώ με τον ίδιο τον Δημήτρη. Σε τι φταίει; Σε τίποτα! Δεν έκανα δεύτερες σκέψεις, είναι ένας άλλος άνθρωπος», ξεκαθάρισε αρχικά η ηθοποιός. 

Δημήτρης Φιλιππίδης: «Ήταν τρομακτικό όταν φυλακίστηκε ο πατέρας μου»

«Δεν έχουμε βρεθεί ακόμα. Αλλά δεν έχει να κάνει αυτό, δεν θα ρωτήσω κανενός την προσωπική ζωή. Δεν έχω κανέναν λόγο να ανοίξω κουβέντα γι αυτό το θέμα, αν το φέρει η κουβέντα δεν θα το αποφύγω. Δεν θα κάνω άρση καμίας θέσης μου», τόνισε και σε ερώτηση για το αν θα έρθει ο Πέτρος Φιλιππίδης να δει την παράσταση, απάντησε: «Με ποιους γονείς θα θυμώσω αν έρθουν να δουν το παιδί τους; Δε θα τους αντιμετωπίσω σαν συναδέλφους ή κάτι άλλο. Δηλαδή θα φάμε την ψυχή του Δημήτρη επειδή υπάρχουν τα θέματα με τον πατέρα του; Αλίμονο», κατέληξε. 

Δημήτρης Φιλιππίδης: «Θα δουλέψω σε μπαρ. Δεν προέκυψε κάτι θεατρικά... »

Θυμίζουμε ότι η ηθοποιός, στην υπόθεση που αφορά στον Πέτρο Φιλιππίδη, είχε τεθεί υπέρ των καταγγελλουσών από την πρώτη στιγμή και μάλιστα δεν ήταν λίγες οι φορές που βρέθηκε στα δικαστήρια για να παρακολουθήσει από κοντά τις δίκες.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΟΥΜΑΣΑΤΟΥ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ
 |
ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
 |
ΣΙΣΣΥ ΧΡΗΣΤΙΔΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top