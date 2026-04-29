Παναθηναϊκός: Σπουδαία νίκη στην Ισπανία- Επικράτησε της Βαλένθια με 67-68

Πήρε την πρώτη νίκη στη σειρά των playoffs της Euroleague

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
VIDEOS

Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Στιγμιότυπα από τον πρώτο αγώνα του Παναθηναϊκού απέναντι στη Βαλένθια, στην έδρα της ισπανικής ομάδας/ Eurokinissi
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια σπουδαία νίκη κατάφερε ο Παναθηναϊκός, χθες, επικρατώντας της Βαλένθια με 67-68, στην έδρα της ισπανικής ομάδας.

Έτσι, σημείωσε το 1-0 στη σειρά των playoffs της Euroleague, σε έναν αγώνα χωρίς τον αρχηγό της ομάδας, Κώστα Σλούκα, εξαιτίας του τραυματισμού του, που τον κράτησε εκτός. 

Σοκ με Σλούκα, λίγο πριν αναχωρήσει για Ισπανία

To παιχνίδι εξελίχθηκε σε ντέρμπι στην 4η περίοδο. Ο Παναθηναϊκός στηριζόμενος στην άμυνά του, είχε μικρό προβάδισμα. Η Βαλένθια απάντησε, φέρνοντας το ματς σε ισοβαθμία (67-67) στα τελευταία δευτερόλεπτα. 

Στα 2,1” πριν τη λήξη, μια εύστοχη βολή του Κέντρικ Ναν διαμόρφωσε το τελικό 67-68. 

Ο Παναθηναϊκός θα δοκιμαστεί και πάλι την προσεχή Πέμπτη (30/4) στην έδρα της Βαλένθια, πριν επιστρέψει για να αναμετρηθεί στην έδρα του, εκεί όπου θα φιλοξενηθεί η φετινή καταληκτική φάση του Final Four.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ
 |
EUROLEAGUE FINAL FOUR
 |
ΒΑΛΕΝΘΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top