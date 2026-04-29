Μια σπουδαία νίκη κατάφερε ο Παναθηναϊκός, χθες, επικρατώντας της Βαλένθια με 67-68, στην έδρα της ισπανικής ομάδας.

Έτσι, σημείωσε το 1-0 στη σειρά των playoffs της Euroleague, σε έναν αγώνα χωρίς τον αρχηγό της ομάδας, Κώστα Σλούκα, εξαιτίας του τραυματισμού του, που τον κράτησε εκτός.

To παιχνίδι εξελίχθηκε σε ντέρμπι στην 4η περίοδο. Ο Παναθηναϊκός στηριζόμενος στην άμυνά του, είχε μικρό προβάδισμα. Η Βαλένθια απάντησε, φέρνοντας το ματς σε ισοβαθμία (67-67) στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Στα 2,1” πριν τη λήξη, μια εύστοχη βολή του Κέντρικ Ναν διαμόρφωσε το τελικό 67-68.

Ο Παναθηναϊκός θα δοκιμαστεί και πάλι την προσεχή Πέμπτη (30/4) στην έδρα της Βαλένθια, πριν επιστρέψει για να αναμετρηθεί στην έδρα του, εκεί όπου θα φιλοξενηθεί η φετινή καταληκτική φάση του Final Four.

