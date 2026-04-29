O Οικονομόπουλος στο πλευρό του Ολυμπιακού – Η κίνηση που έγινε viral

Χαλαρός και χαμογελαστός στο ΣΕΦ

Ο Νίκος Οικονομόπουλος μπορεί να έχει ένα απαιτητικό πρόγραμμα με εμφανίσεις και επαγγελματικές υποχρεώσεις, ωστόσο φροντίζει πάντα να βρίσκει χρόνο για όσα τον εκφράζουν πραγματικά.

Ανάμεσα σε αυτά, ξεχωριστή θέση έχει ο αθλητισμός και ειδικότερα το μπάσκετ, με τον ίδιο να δηλώνει εδώ και χρόνια ένθερμος υποστηρικτής του Ολυμπιακού.

Έτσι, δε θα μπορούσε να απουσιάζει από τον κρίσιμο αγώνα της ομάδας του απέναντι στη Μονακό, στο πλαίσιο των play-offs της EuroLeague, που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τρίτης 28 Απριλίου.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής έδωσε το «παρών» στις εξέδρες, επιλέγοντας μια casual αλλά προσεγμένη εμφάνιση, που ταίριαζε απόλυτα με το χαλαρό κλίμα της βραδιάς, χωρίς να χάνει το προσωπικό του στυλ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα, ο Νίκος Οικονομόπουλος παρακολουθούσε με έντονο ενδιαφέρον τις φάσεις, ζώντας τον παλμό του παιχνιδιού όπως κάθε φίλαθλος. Ανάμεσα στους υπόλοιπους θεατές, έδειχνε να απολαμβάνει τη στιγμή, χωρίς να επιδιώκει να τραβήξει τα βλέμματα κάτι που, ωστόσο, έγινε αναπόφευκτα.

Οι κάμερες του γηπέδου τον εντόπισαν σε μια από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές της βραδιάς και τότε εκείνος αντέδρασε με τον πιο αυθόρμητο τρόπο.

Χαμογελώντας, σήκωσε το χέρι του και έδειξε τέσσερα δάχτυλα, στέλνοντας το δικό του μήνυμα αισιοδοξίας για μια ακόμη ευρωπαϊκή επιτυχία του Ολυμπιακού.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η κίνηση αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη και σχολιάστηκε έντονα, καθώς πολλοί τη θεώρησαν έναν συμβολικό… προάγγελο τίτλου.

Η σχέση του με τον Ολυμπιακό δεν είναι κάτι καινούργιο.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος έχει δείξει πολλές φορές στο παρελθόν τη στήριξή του στην ομάδα, επιλέγοντας όμως να το κάνει με διακριτικότητα και σεβασμό, μακριά από υπερβολικές εκδηλώσεις.

Αυτό το στοιχείο της προσωπικότητάς του είναι που τον κάνει να διατηρεί ένα προφίλ χαμηλών τόνων, ακόμη και όταν βρίσκεται στο επίκεντρο.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση, άλλωστε, δεν συγκέντρωσε μόνο το ενδιαφέρον των φιλάθλων, αλλά και της εγχώριας showbiz. Στις εξέδρες βρέθηκαν και άλλα γνωστά πρόσωπα, ανάμεσά τους η Μαρία Σάκκαρη και ο Γιώργος Λάνθιμος, δίνοντας έναν πιο λαμπερό τόνο στη βραδιά.

