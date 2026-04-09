Συγκινεί ο Οικονομόπουλος: Ο δικός Του Γολγοθάς είναι η δική μου ελευθερία

Η βαθιά του πίστη και το μήνυμα κατάνυξης για τους ακολούθους του

09.04.26 , 20:59 Συγκινεί ο Οικονομόπουλος: Ο δικός Του Γολγοθάς είναι η δική μου ελευθερία
Ο Νίκος Οικονομόπουλος, εδώ και χρόνια, δεν κρύβει την πίστη του στον Θεό και δεν διστάζει να μοιράζεται με το κοινό του πώς αυτή επηρεάζει τη ζωή του.

Η στάση του έχει συχνά προκαλέσει συζητήσεις και μερικές φορές παρεξηγήσεις, όμως ο τραγουδιστής παραμένει σταθερός, τονίζοντας ότι η πνευματικότητα και η σχέση του με τον Χριστό αποτελούν πυλώνες της καθημερινότητάς του και της ψυχικής του ισορροπίας.

Με αφορμή το φετινό Πάσχα, ο Νίκος Οικονομόπουλος θέλησε να στείλει ένα προσωπικό και συγκινητικό μήνυμα στους διαδικτυακούς του φίλους, μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram, θέλοντας να μοιραστεί το νόημα της γιορτής και την εσωτερική δύναμη που απορρέει από την πίστη.

Με λόγια γεμάτα συναίσθημα και πνευματική έμπνευση, έγραψε: «Ο δικός Του Γολγοθάς είναι η δική μου ελευθερία. Στο δικό Του «Τετέλεσται» βρίσκω την αρχή για τη δική μου πίστη. Γιατί ο δρόμος του Σταυρού είναι το πέρασμα προς την αιώνια νίκη της Ζωής. Καλή Ανάσταση στις ψυχές όλων μας».

Το μήνυμα αυτό δεν είναι απλώς μια ευχή· είναι μια πρόσκληση σε σκέψη και στοχασμό για όλους, υπενθυμίζοντας ότι η πίστη, η αγάπη και η ελπίδα μπορούν να φωτίσουν ακόμα και τις πιο δύσκολες στιγμές. Μέσα από την προσωπική του ματιά, ο Νίκος Οικονομόπουλος δείχνει ότι οι ημέρες του Πάσχα δεν είναι μόνο γιορτή αλλά και χρόνος ανανέωσης, περισυλλογής και αναζήτησης της εσωτερικής γαλήνης, στέλνοντας ένα μήνυμα που αγγίζει κάθε ψυχή.

