Θρήνος στη Ζαχάρω για τον θάνατο του 29χρονου ΕΠΟΠ / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Στρατιωτικός είναι ο 29χρονος που έχασε τη ζωή του την Κυριακή σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ζαχάρω Ηλείας.

Ο 29χρονος υπηρετούσε ως Επαγγελματίας Οπλίτης στην 117 Πτέρυγα Μάχης στην Ανδραβίδα και είχε μεταβεί για Σαββατοκύριακο στον τόπο καταγωγής του, στο Αρτίκι Μεσσηνίας.

Η μοίρα, όμως, το του έπαιξε το πιο άσχημο παιχνίδι. Αφού χαιρέτησε τους δικούς του ανθρώπους, πήρε τον δρόμο της επιστροφής. Στη διαδρομή, στο ύψος της Ζαχάρως, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του και «καρφώθηκε» στο πίσω μέρος σταθμευμένης νταλίκας.

Το αυτοκίνητο σφήνωσε κάτω από την νταλίκα. Μόλις το απομάκρυναν, είχε χαθεί το μισό αμάξωμα, ενώ είχε απομείνει μόνο το πίσω μέρος του οχήματος.

Στο σημείο επιχείρησαν πυροσβέστες για τον απεγκλωβισμό του άτυχου οδηγού, ωστόσο ήταν ήδη αργά. Ο 29χρονος είχε υποκύψει στα βαρύτατα τραύματά του και είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων Σαββατοκύριακου του Star