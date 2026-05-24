Ζαχάρω: Νεκρός 29χρονος Που «Καρφώθηκε» Σε Νταλίκα

Ένας 29χρονος άνδρας βρήκε τραγικό θάνατο στην άσφαλτο, σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα το πρωί της Κυριακής (24/5) στη Ζαχάρω.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε με σφοδρότητα στο πίσω μέρος σταθμευμένης νταλίκας. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το ilialive.gr, ο θάνατός του επήλθε ακαριαία. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 6:30 το πρωί, ενώ ο 29χρονος κινούνταν από την πλευρά της Κυπαρισσίας προς τη Ζαχάρω.

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με τους πυροσβέστες να καταβάλλουν προσπάθειες για τον απεγκλωβισμό του οχήματος, το οποίο είχε σφηνώσει πίσω από τη νταλίκα.

Η επιχείρηση διήρκεσε αρκετή ώρα και ολοκληρώθηκε με την ανάσυρση του οδηγού, ο οποίος δυστυχώς ήταν νεκρός. Η Τροχαία Πύργου συνεχίζει τις έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος.

ilialive.gr - Τραγωδία με έναν 29χρονο νεκρό σε τροχαίο στη Ζαχάρω - "Καρφώθηκε" σε νταλίκα