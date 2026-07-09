Έβρος: Η αγωνιώδης έκκληση για 25χρονο που αγνοείται 9 μήνες

Τι λένε η μητέρα και η αδελφή του

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Δραματική έκκληση απευθύνουν η μητέρα και η αδελφή του 25χρονου Τούρκου Ενσάρ Τσακίρ, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στον ποταμό Έβρο τις πρώτες πρωινές ώρες της 22ας Δεκεμβρίου 2025. Η οικογένεια ζητά βοήθεια για να βρεθεί ο νεαρός, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να περάσει με βάρκα από το χωριό Μπόζνα στην Αδριανούπολη, απέναντι από τη Νέα Βύσσα Ορεστιάδας.

O 25χρονος αγνοούμενος

O 25χρονος αγνοούμενος

Με σπασμένη φωνή, η μητέρα του 25χρονου απευθύνεται στους Έλληνες ζητώντας να μάθει τι απέγινε το παιδί της. 

«Εκλιπαρώ τον ελληνικό λαό να βρούνε το παιδί μου. Σας μιλάω σαν μάνα. Σας παρακαλώ να κάνουν κάτι, να μου τον φέρουν πίσω. Δεν μπορούσαν να βρούνε το παιδί μου. Δεν θέλω τίποτα άλλο, παρακαλώ τον ελληνικό λαό», λέει.

O 25χρονος αγνοούμενος 1

Ο νεαρός αγνοείται από το σημείο που είναι γνωστό και ως Γέφυρα του ΝΑΤΟ, μια περιοχή στα ελληνοτουρκικά σύνορα, όπου έχουν καταγραφεί κατά καιρούς παράτυπες διελεύσεις. Πρόκειται για πέρασμα με αυξημένο κίνδυνο, καθώς η ορμή και η στάθμη των νερών του Έβρου δυσκολεύουν κάθε προσπάθεια διάσχισης.

Έρευνες στον Έβρο και κίτρινο δελτίο από την Ιντερπόλ

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, οι τουρκικές αρχές πραγματοποίησαν επί 20 συνεχόμενες ημέρες έρευνες τόσο μέσα και κατά μήκος της κοίτης του ποταμού, όσο και στην ξηρά, χωρίς να εντοπιστεί κάποιο ίχνος του 25χρονου. Η υπόθεση έχει λάβει διεθνή διάσταση, καθώς έχει εκδοθεί κίτρινο δελτίο από την Ιντερπόλ για την εξαφάνισή του.

O 25χρονος αγνοούμενος 2

Η οικογένεια βρίσκεται, όπως αναφέρεται, σε επαφή με τις τουρκικές προξενικές αρχές και το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, επιδιώκοντας να παραμείνει ενεργή η αναζήτηση και να μη χαθεί η υπόθεση από την επικαιρότητα. Η αδελφή του αγνοούμενου υποστηρίζει ότι το τελευταίο σήμα από το κινητό του εντοπίστηκε στην περιοχή των συνόρων.

«Ο αδερφός μου χάθηκε στα σύνορα Ελλάδας - Τουρκίας. Εκεί λήφθηκε για τελευταία φορά το σήμα από το κινητό του. Εμείς εδώ στην Τουρκία κάναμε ό, τι αναζήτησή μπορούσαμε, είτε από τη θάλασσα, είτε από την στεριά. Ψάξαμε οπουδήποτε για πολύ καιρό, αλλά δεν βρήκαμε τίποτα εντός Τουρκίας. Αλλά στην Ελλάδα δεν γνωρίζουμε αν έχουν γίνει εργασίες και δεν έχουμε καμία πληροφορία», λέει.

O 25χρονος αγνοούμενος 3

Η ίδια αναφέρει ακόμη ότι οι πληροφορίες που έχει η οικογένεια από την τουρκική πλευρά συγκλίνουν στο ενδεχόμενο ο 25χρονος να έχει περάσει στην Ελλάδα. 

«Εδώ στην Τουρκία λένε ότι κατά 99% έχει περάσει στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή τον αναζητά και η Ιντερπόλ σε όλη την Ελλάδα», τονίζει.

Η αδελφή του επιμένει ότι ο 25χρονος της ήταν μόνος του στη βάρκα και απορρίπτει το ενδεχόμενο να συμμετείχε σε οργανωμένη παράτυπη μετακίνηση.

O 25χρονος αγνοούμενος 4

«Ο αδερφός μου χάθηκε μόνος του. Δεν ήταν κανένας δίπλα του. Ήταν μόνος πάνω στην βάρκα, Μόνος του, χωρίς κινητό, χωρίς λεφτά, χωρίς ταυτότητα. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο πάνω του που να μπορεί να αποδείξει ποιος είναι. Γι’ αυτό τον λόγο μπορεί να κρατείται χωρίς να έχει καταγραφεί το όνομά του. Αν ήταν παράτυπος μετανάστης και είχε τέτοια πρόθεση, δε θα ήταν μόνος του. Θα είχε κι άλλους μέσα στη βάρκα», συνεχίζει.

Παράλληλα, η οικογένεια τονίζει ότι ο 25χρονος δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αρχές. 

«Ο αδερφός μου είχε πεντακάθαρο ποινικό μητρώο. Δεν είχε εμπλακεί σε τίποτα. Εδώ στην Τουρκία, μαζί με τους φίλους του πήγε στα σύνορα, ανέβηκε μόνος σε μία βάρκα και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν τα ίχνη του. Το ξέρουμε ότι είναι παράνομη περιοχή, οπότε πολύ πιθανόν να τον έπιασαν και οι Έλληνες στρατιωτικοί», εκτιμά η αδελφή του.

O 25χρονος αγνοούμενος 5

Η έκκληση της οικογένειας

Η οικογένεια δηλώνει ότι το μόνο που ζητά είναι να μάθει αν ο 25χρονος είναι ζωντανός και πού βρίσκεται. 

«Το μόνο που θέλουμε είναι απλά να μάθουμε αν είναι ζωντανός. Το ξέρουμε ότι είναι παράνομη περιοχή. Αν υπάρχει κάποια ποινή που πρέπει να εκπληρώσει, να την εκπληρώσει και να μπορούμε να ερχόμαστε να τον βλέπουμε. Είμαστε σε πολύ κακή κατάσταση εδώ και πόσους μήνες, δεν αντέχουμε άλλο, έτσι Δεν θέλουμε απλά να μάθουμε νέα του. Δεν έχουμε άλλη δύναμη. Κοντεύουμε να χάσουμε τις ελπίδες μας», λένε.

Όποιος έχει οποιαδήποτε πληροφορία για την υπόθεση μπορεί να επικοινωνήσει στο τηλέφωνο 0095 34 4 80 90 95.

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