Νεαρός σε κρίσιμη κατάσταση μετά από βουτιά στην Περαία Θεσσαλονίκης

Νοσηλεύεται διασωληνωμένος - Στο σημείο απαγορεύονται οι βουτιές

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Ένας νεαρός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μετά από βουτιά που έκανε στη Σκάλα Περαίας Θεσσαλονίκης.

Η Μητέρα του 28χρονου Που Τραυματίστηκε Σοβαρά Από Βουτιά - Video

Σύμφωνα με πληροφορίες της Ραλλιώς Λεπίδου στο Star, απογευματινές ώρες χθες (8/7), ο νεαρός, που κατά πληροφορίες από το νοσοκομείο είναι 16 ετών από τα Βαλκάνια, πήγε με την παρέα του για να κάνει βραδινή βουτιά στη Σκάλα Περαίας.

Νεαρός σε κρίσιμη κατάσταση μετά από βουτιά στην Περαία Θεσσαλονίκης

Αν και υπάρχει πινακίδα που λέει ότι απαγορεύονται οι βουτιές, ο νεαρός βούτηξε με το κεφάλι και υπέστη κάταγμα στον αυχένα.

Η παρέα του νεαρού εξαφανίστηκε μετά το συμβάν, με τους λουόμενους που ήταν στο σημείο να προστρέχουν σε βοήθεια. Το νεαρό παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του και κάλεσαν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση διασωληνωμένος, καθώς υπέστη κάταγμα στον αυχένα. Μέχρι αυτή την ώρα ο νεαρός είναι μόνος του στο νοσοκομείο, καθώς δεν έχει εμφανιστεί κανένας για να τον αναζητήσει.

Σημειώνεται πως στη συγκεκριμένη παραλία, πέρυσι τον Αύγουστο έχασε τη ζωή του ένας 48χρονος Ρουμάνος τουρίστας μετά από βουτιά.

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