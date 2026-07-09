Η Άντζελα Δημητρίου θέλησε να αποχαιρετήσει με τον δικό της τρόπο την Μπόνι Τάιλερ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.
Μπόνι Τάιλερ: Πέθανε η τραγουδίστρια του «Total eclipse of the heart»
Η γνωστή Ελληνίδα καλλιτέχνιδα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα σπάνιο κοινό στιγμιότυπό τους από το παρελθόν, στο οποίο τις βλέπουμε να ποζάρουν αγκαλιασμένες και κεφάτες. Στη φωτογραφία, απαθανατίζεται η Άντζελα Δημητρίου να κρατά το μικρόφωνο και η Μπόνι Τάιλερ να βρίσκεται δίπλα της. Πιθανότατα, η Tyler είχε επισκεφτεί την Ελλάδα παλαιότερα και το νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδούσε η Α. Δημητρίου.
«RIP τεράστια Bonnie Tyler», έγραψε πάνω στη φωτογραφία η Άντζελα Δημητρίου, προσθέτοντας ένα emoji με ραγισμένη καρδιά.
Δες την ανάρτηση της Α. Δημητρίου:
Η Άντζελα Δημητρίου αποχαιρέτησε με τον δικό της λιτό τρόπο τη γυναίκα πίσω από το μοναδικό ‘Total Eclipse of the Heart’.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.