Όσα είχε πει η Σοφία Αρβανίτη για τη συνεργασία της με την Μπόνι Τάιλερ, στην ΕΡΤ

Η Άντζελα Δημητρίου θέλησε να αποχαιρετήσει με τον δικό της τρόπο την Μπόνι Τάιλερ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

Η γνωστή Ελληνίδα καλλιτέχνιδα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα σπάνιο κοινό στιγμιότυπό τους από το παρελθόν, στο οποίο τις βλέπουμε να ποζάρουν αγκαλιασμένες και κεφάτες. Στη φωτογραφία, απαθανατίζεται η Άντζελα Δημητρίου να κρατά το μικρόφωνο και η Μπόνι Τάιλερ να βρίσκεται δίπλα της. Πιθανότατα, η Tyler είχε επισκεφτεί την Ελλάδα παλαιότερα και το νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδούσε η Α. Δημητρίου.

«RIP τεράστια Bonnie Tyler», έγραψε πάνω στη φωτογραφία η Άντζελα Δημητρίου, προσθέτοντας ένα emoji με ραγισμένη καρδιά.

Δες την ανάρτηση της Α. Δημητρίου:

Η Άντζελα Δημητρίου αποχαιρέτησε με τον δικό της λιτό τρόπο τη γυναίκα πίσω από το μοναδικό ‘Total Eclipse of the Heart’.