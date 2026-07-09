Άντζελα Δημητρίου: Αποχαιρετά τη Μπόνι Τάιλερ με μια κοινή φωτογραφία τους

Πού είχαν συναντηθεί οι δύο γυναίκες;

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.07.26 , 18:32 Σούπερ μάρκετ: Tα προϊόντα με μείωση 5% από τέλος Αυγούστου
09.07.26 , 18:23 Ford Racing: Ανακοίνωσε το πλήρες line-up των οδηγών της
09.07.26 , 18:20 Ζημιές στο ακίνητο από τον ενοικιαστή: Πότε δικαιούμαι αποζημίωση
09.07.26 , 18:18 Γιώργος Τσαλίκης: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη σύζυγό του, Δώρα
09.07.26 , 17:54 Τι να προσέξετε στις θερινές εκπτώσεις
09.07.26 , 17:30 Εγκώμια Σταϊνμάιερ για τον ρόλο της Ορθόδοξης Εκκλησίας στη Γερμανία
09.07.26 , 17:23 Άντζελα Δημητρίου: Αποχαιρετά τη Μπόνι Τάιλερ με μια κοινή φωτογραφία τους
09.07.26 , 17:15 Δένδιας: Η Ελλάδα δε θα χαρεί αν πάρει η Τουρκία τα F-35
09.07.26 , 16:36 First Dates: Ο Νίκος προτιμά την αδελφή της Όλγας
09.07.26 , 16:34 O Γιώργος Λιάγκας σε γλέντι στην Πάρο - Η συνάντηση με τον Βασίλη Σπανούλη
09.07.26 , 16:32 Αναστάσης Ροϊλός: Η ηλικία, η καταγωγή και η σχέση του με την Ιαπωνία
09.07.26 , 16:31 Φωτιά σε εργοστάσιο στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης
09.07.26 , 16:24 Χρήστος Μενιδιάτης: Το νέο βίντεοκλιπ με τους γιους του
09.07.26 , 16:19 Νεαρός σε κρίσιμη κατάσταση μετά από βουτιά στην Περαία Θεσσαλονίκης
09.07.26 , 16:00 10 ενδείξεις ότι ο σύντροφός σου «αποχωρεί σιωπηλά» από τη σχέση
Κιμ Κίλιαν: Η συγκινητική ανάρτηση για την αποφοίτηση της κόρης της, Σάντι
Αναστάσης Ροϊλός: Η ηλικία, η καταγωγή και η σχέση του με την Ιαπωνία
Σμαράγδα Καρύδη: Μετά το «Παρά Πέντε» ξανά μαζί στο IQ 160
Άδωνις Γεωργιάδης - Ευγενία Μανωλίδου: Mε τους γιους τους στην Επίδαυρο
Νίκα: Το λαχταριστό story με γλυκά που μας άνοιξε την όρεξη
Δύσκολες ώρες για την Ανθή Βούλγαρη: «Σπαράζει η ψυχή μου»
Στο νοσοκομείο η Άβα Γαλανοπούλου – Η φωτογραφία που προκάλεσε ανησυχία
Βαρθακούρης: «Δείχνει σαν top model κι εγώ σαν ελαιοχρωματιστής»
Αθηνά Οικονομάκου: Country chic εμφάνιση στην αγγλική εξοχή με τον Τσερέλα
Full in love η Μαριτίνα Ντενίση: Το φιλί του συντρόφου της στα γενέθλιά της
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Όσα είχε πει η Σοφία Αρβανίτη για τη συνεργασία της με την Μπόνι Τάιλερ, στην ΕΡΤ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Άντζελα Δημητρίου θέλησε να αποχαιρετήσει με τον δικό της τρόπο την Μπόνι Τάιλερ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών.

Μπόνι Τάιλερ: Πέθανε η τραγουδίστρια του «Total eclipse of the heart»

Η γνωστή Ελληνίδα καλλιτέχνιδα δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα σπάνιο κοινό στιγμιότυπό τους από το παρελθόν, στο οποίο τις βλέπουμε να ποζάρουν αγκαλιασμένες και κεφάτες. Στη φωτογραφία, απαθανατίζεται η Άντζελα Δημητρίου να κρατά το μικρόφωνο και η Μπόνι Τάιλερ να βρίσκεται δίπλα της. Πιθανότατα, η Tyler είχε επισκεφτεί την Ελλάδα παλαιότερα και το νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδούσε η Α. Δημητρίου.

«RIP τεράστια Bonnie Tyler», έγραψε πάνω στη φωτογραφία η Άντζελα Δημητρίου, προσθέτοντας ένα emoji με ραγισμένη καρδιά.

Δες την ανάρτηση της Α. Δημητρίου:

bonie tyler

Η Άντζελα Δημητρίου αποχαιρέτησε με τον δικό της λιτό τρόπο τη γυναίκα πίσω από το μοναδικό ‘Total Eclipse of the Heart’.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΝΤΖΕΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 |
ΜΠΟΝΙ ΤΑΙΛΕΡ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τσαλίκης: Η Συγκινητική Εξομολόγηση Για Τη Σύζυγό Του
Celebrities & Gossip Νεα
Γιώργος Τσαλίκης: Η συγκινητική εξομολόγηση για τη σύζυγό του, Δώρα
Ο Λιάγκας Σε Γλέντι Στην Πάρο - Η Συνάντηση Με Τον Σπανούλη
Celebrities & Gossip Νεα
O Γιώργος Λιάγκας σε γλέντι στην Πάρο - Η συνάντηση με τον Βασίλη Σπανούλη
Αναστάσης Ροϊλός: Η ηλικία, η καταγωγή και η σχέση του με την Ιαπωνία
Celebrities & Gossip Νεα
Αναστάσης Ροϊλός: Η ηλικία, η καταγωγή και η σχέση του με την Ιαπωνία
Κιμ Κίλιαν: Στην Αποφοίτηση Της Κόρης Της, Σάντι
Celebrities & Gossip Νεα
Κιμ Κίλιαν: Η συγκινητική ανάρτηση για την αποφοίτηση της κόρης της, Σάντι
Γιάννης Κότσιρας: Το Νέο Του Τραγούδι «Υπάρχει Ελπίδα»
Celebrities & Gossip Νεα
Ο Γιάννης Κότσιρας επιστρέφει με το «Υπάρχει Ελπίδα»
Ανθή Βούλγαρη
Celebrities & Gossip Νεα
Δύσκολες ώρες για την Ανθή Βούλγαρη: «Σπαράζει η ψυχή μου»
Εύη Κουλκουβίνη: Ο Ολυμπιακός & Η «Κόντρα» Με Την Ελληνίδου
Celebrities & Gossip Νεα
Εύη Κουλκουβίνη: Ο Ολυμπιακός, η «κόντρα» με την Ελληνίδου και το crush της
Άρης Μουγκοπέτρος
Celebrities & Gossip Νεα
Άρης Μουγκοπέτρος: «Το μάτι μου βλέπει μόνο 15%, αλλά δόξα τω Θεώ»
Αθηνά Οικονομάκου
Celebrities & Gossip Νεα
Αθηνά Οικονομάκου: Η selfie με την JLo που έβαλε... φωτιά στο Instagram
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top