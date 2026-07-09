Μια πολύ ξεχωριστή στιγμή βίωσε η Κιμ Κίλιαν, καθώς η μικρότερη κόρη της, Σάντι Τριανταφυλλοπούλου, αποφοίτησε από τη Σχολή Μωραΐτη, κάνοντας το πρώτο βήμα για μια λαμπρή σταδιοδρομία.

Η περήφανη μητέρα, που έχει αποκτήσει τη Σάντι με τον γνωστό δημοσιογράφο Μάκη Τριανταφυλλόπουλο, δεν έκρυψε τη συγκίνησή της για το ευχάριστο γεγονός. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε φωτογραφίες από την ξεχωριστή ημέρα, συνοδεύοντάς τες με ένα πολύ τρυφερό μήνυμα.

Το πιο συγκινητικό σημείο του μηνύματος της δημοσιογράφου-παρουσιάστριας-επιχειρηματία ήταν η ευχή να θεωρεί από εδώ και πέρα ολόκληρο τον κόσμο «σπίτι» της, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αγάπη και τη στήριξή της στο νέο ξεκίνημα της Σάντι.

«Το μικρό μου κορίτσι για πάντα. Είμαι τόσο, μα τόσο περήφανη για σένα, για όλα όσα έχεις καταφέρει και είμαι σίγουρη πως αυτό είναι μόνο η αρχή. Θα είμαι πάντα δίπλα σου, ακριβώς τη στιγμή που θα με χρειάζεσαι. Θα μου λείψεις από την καθημερινή μας ρουτίνα στο σπίτι, όμως τώρα ξέρω πως για σένα "σπίτι" θα είναι ολόκληρος ο κόσμος – και έτσι ακριβώς πρέπει να είναι. Άνοιξε τα φτερά σου, αγάπη μου, και η μαμά σου είναι και θα είναι πάντα εδώ για σένα. Σε λατρεύω, mini me», έγραψε η Κιμ Κίλιαν.

Η ανάρτηση της συζύγου του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου στο Instagram

Η Σάντι, που ετοιμάζεται πλέον να ακολουθήσει το δικό της μονοπάτι, είναι μία από τις δύο κόρες που έχει αποκτήσει η Κιμ Κίλιαν με τον Μάκη Τριανταφυλλόπουλο. Όλα αυτά τα χρόνια, το ζευγάρι κρατά αποστάσεις από τη δημοσιότητα, προστατεύοντας την προσωπική και οικογενειακή του ζωή.

Η πρωτότοκη κόρη τους ονομάζεται Σιένα Τριανταφυλλοπούλου και είναι δύο χρόνια μεγαλύτερη από την αδελφή της.