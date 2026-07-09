Cash or Trash: Το αντικείμενο με την ιταλική φινέτσα που εντυπωσιάζει

Το Cash or Trash κάθε μέρα στις 20:50

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Το Cash or Trash, με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, η πρώτη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που αγαπά τα παλιά αντικείμενα συνεχίζει για 5η σεζόν να χαρίζει δυνατές δημοπρασίες, μοναδικά αντικείμενα και ιστορίες που κρύβουν ξεχωριστή αξία.

Cash or Trash: Κατάφερε κάποιος να αγοράσει το αριστοκρατικό σερβίτσιο;

Απόψε, Πέμπτη 9 Ιουλίου, η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχεται τρεις νέους πωλητές, ενώ ο ειδικός εκτιμητής της εκπομπής, Θάνος Λούδος, αξιολογεί τα αντικείμενά τους, που κρύβουν ξεχωριστές ιστορίες.

Cash or Trash: Το αντικείμενο με την ιταλική φινέτσα που εντυπωσιάζει

Η εκτίμηση του Θάνου Λούδου στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash ανεβάζει τον πήχη των προσδοκιών για ένα ξεχωριστό σετ αντικειμένων. Στο δωμάτιο των αγοραστών, όμως, έχει αποδειχθεί πολλές φορές ότι οι υψηλές προσδοκίες των πωλητών δεν καταλήγουν πάντα στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Θα επιμείνει ο πωλητής στην αρχική του απαίτηση ή θα δείξει διάθεση για διαπραγμάτευση, ώστε να πετύχει μια συμφωνία;  

Cash or Trash: Το αντικείμενο με την ιταλική φινέτσα που εντυπωσιάζει

Το εντυπωσιακό αντικείμενο της Άρτεμις χαρακτηρίζεται ως «στολίδι» από τη Δέσποινα Μοιραράκη, τον Θάνο Λούδο και τους αγοραστές του Cash or Trash. Θα μεταφραστεί, όμως,  αυτός ο θαυμασμός και σε γενναιόδωρες προσφορές; Η δημοπρασία που ακολουθεί υπόσχεται έντονες διαπραγματεύσεις και μεγάλο ενδιαφέρον. 

Το αντικείμενο που παρουσιάζεται στο δωμάτιο εκτίμησης του Cash or Trash έχει ιταλική καταγωγή και βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση για την ηλικία του. Ο πωλητής του, γεμάτος θετική ενέργεια, αποδεικνύει ότι η αυτοπεποίθηση μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο κατά τη διάρκεια μιας δημοπρασίας, καθώς τίποτα δεν έχει κριθεί μέχρι να ακουστεί η  τελευταία προσφορά.

Cash or Trash: Το αντικείμενο με την ιταλική φινέτσα που εντυπωσιάζει

H Δέσποινα Μοιραράκη, με πλούσια εμπειρία και κυρίως αγάπη για τα παλιά αντικείμενα, αναδεικνύει, με τη βοήθεια του Θάνου Λούδου, εκτιμητή της εκπομπής, συλλεκτικά και σπάνια αντικείμενα, αλλά και τις παράξενες και άλλοτε συγκινητικές ιστορίες, που τα συνοδεύουν, για να βγεις εσύ ο κερδισμένος! Ακόμα πιο σπάνια αντικείμενα, ακόμα πιο συναρπαστικά επεισόδια! Καθημερινά οι αγοραστές, λάτρεις των παλιών αντικειμένων και φανατικοί συλλέκτες θα… «κονταροχτυπιούνται» για να αποκτήσουν τα αντικείμενα του πόθου τους!
Πρωταγωνιστές, όμως, για ακόμη μια σεζόν είναι τα αντικείμενα όλων μας! Αναρωτηθήκατε ποτέ πόσα χρήματα αξίζει το παλιό, σκονισμένο αντικείμενο, που για χρόνια πιάνει χώρο στην αποθήκη σας; Πόσα παράξενα αναμνηστικά, γαμήλια δώρα από άλλες εποχές,  βρίσκονται ξεχασμένα στο πατάρι της γιαγιάς; 
Το Cash or Trash θα σας αποκαλύψει την τιμή των μικρών ή μεγάλων θησαυρών και των κρυμμένων κειμηλίων σας! Ακόμη κι αν ο εκτιμητής αποφασίσει ότι είναι trash, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν στο Cash or Trash! 
Παίκτες από όλη την Ελλάδα διεκδικούν και διαπραγματεύονται στο δωμάτιο αγοραστών την τέλεια συμφωνία. Κι αν απαντήσουν θετικά στο ερώτημα «έχουμε συμφωνία;» των αγοραστών, φεύγουν με μετρητά στο χέρι! 
Πολλοί θησαυροί, αληθινές ιστορίες, αυθόρμητες διαπραγματεύσεις, γέλιο και χιούμορ, το Cash or Trash τα προσφέρει όλα!
Μην το σκέφτεσαι, έλα και εσύ θα αποφασίσεις πόσα θα κερδίσεις!

CASH OR TRASH 
Δευτέρα έως Πέμπτη στις 20.50

Head of Productions: Σάββας Βέλλας
Senior Executive Producer: Γιάννης Θηραίος
Project Manager: Γιώργος Ευφραιμίδης
Σκηνοθεσία: Τζο Σισμάνογλου 
Executive Producer: Τόνια Σαγιάκου
Αρχισυνταξία: Ολυμπία Νάκη  
Υπεύθυνη εκπομπής: Νάντια Χείρα
Δ/νση Φωτογραφίας: Γιώργος Μιχελής
Οργάνωση Παραγωγής: Ράντι Λαβδανίτι 
Διεύθυνση Παραγωγής: Κώστας Καλαμπαλίκης
Εκτέλεση Παραγωγής: Green Pixel productions

#CashOrTrashGR #StarChannelTV 

https://www.star.gr/tv/psychagogia/cash-or-trash 

https://www.star.gr/tv/press-room/
 


 

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Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΜΟΙΡΑΡΑΚΗ
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