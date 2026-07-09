Σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο διαδίκτυο:Οι τελευταίες εξελίξεις στην ΕΕ

Υπέρ πιο περιορισμένης παρέκκλισης από την οδηγία «ePrivacy» η Ευρωβουλή

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Σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο διαδίκτυο
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Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τροπολογίες επί της πρότασης παρέκκλισης από τους κανόνες περί ιδιωτικότητας, η οποία θα επέτρεπε σε παρόχους να εντοπίζουν οικειοθελώς υλικό κακοποίησης παιδιών.

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Στην ψηφοφορία της Πέμπτης σχετικά με την παρέκκλιση από τους κανόνες της οδηγίας «ePrivacy» (αντικείμενο της οποίας είναι η προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες), οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τροπολογίες επί της θέσης του Συμβουλίου. Η θέση του Συμβουλίου θα είχε επαναφέρει την παρέκκλιση της οποίας η διάρκεια ισχύος έληξε πρόσφατα, επιτρέποντας στους παρόχους να εντοπίζουν σε εθελοντική βάση υλικό ή περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών σε ιδιωτικές επικοινωνίες που πραγματοποιούνται μέσω των υπηρεσιών τους, να αφαιρούν το σχετικό υλικό και να προχωρούν σε καταγγελίες στις αρμόδιες αρχές.

Το Κοινοβούλιο θέλει να εξαιρεθούν από το πλαίσιο εφαρμογής της παρέκκλισης «διαπροσωπικές επικοινωνίες στις οποίες εφαρμόζεται, έχει εφαρμοστεί ή πρόκειται να εφαρμοστεί διατερματική κρυπτογράφηση».

Σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας, δηλαδή κατά τη δεύτερη ανάγνωση του Κοινοβουλίου, χρειαζόταν απόλυτη πλειοψηφία των ευρωβουλευτών (επί του παρόντος 360) για την απόρριψη ή την τροποποίηση της θέσης του Συμβουλίου.

Αρχικά τέθηκε σε ψηφοφορία πρόταση απόρριψης του κειμένου του Συμβουλίου (και της νομοθετικής πρότασης στο σύνολό της), η οποία στηρίχθηκε από απλή πλειοψηφία επί των ψηφισάντων (314 υπέρ, 276 κατά, 17 αποχές), αποτυγχάνοντας ωστόσο να φτάσει το προαναφερθέν όριο. Ακολούθησαν ψηφοφορίες για τις τροπολογίες που υπέβαλαν οι ευρωβουλευτές, με τους ίδιους όρους, ενώ για να ολοκληρωθεί η διαδικασία στην ολομέλεια, οι ευρωβουλευτές καταψήφισαν πρόταση απόρριψης του τροποποιημένου κειμένου (276 υπέρ, 286 κατά, 30 αποχές), αποφασίζοντας επί της ουσίας να αναπέμψουν το ζήτημα στους υπουργούς των κρατών μελών προς έγκριση ή απόρριψη.

Σχετικές πληροφορίες και επόμενα βήματα

Ανταποκρινόμενοι στην πρόταση της Επιτροπής για παράταση της παρέκκλισης πέραν της αρχικής προθεσμίας, οι ευρωβουλευτές τάχθηκαν υπέρ αλλά υπό όρους, όπως ο περιορισμός του πεδίου εφαρμογής των μέτρων ανίχνευσης και η υποχρεωτική υποβολή σχετικού αιτήματος σε δικαστικές αρχές. Στη συνέχεια, άρχισαν διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο, χωρίς ωστόσο να επιτευχθεί συμφωνία. Έτσι, στις 26 Μαρτίου, το Κοινοβούλιο απέρριψε την πρόταση της Επιτροπής για παράταση της παρέκκλισης, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία πρώτης ανάγνωσης, με αποτέλεσμα τη λήξη ισχύος της προσωρινής νομοθεσίας στις 3 Απριλίου 2026. Στη συνέχεια, το Συμβούλιο αποφάσισε να αναπέμψει την πρόταση στο Κοινοβούλιο.

Στόχος του προσωρινού μέτρου της παρέκκλισης είναι η κάλυψη του νομικού κενού, όσο βρίσκονται σε εξέλιξη οι συνομιλίες για ένα μόνιμο καθεστώς καταπολέμησης της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο. Κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου, το πρώτο εξάμηνο του 2026, επετεύχθη συμφωνία επί των περισσοτέρων σημείων της πρότασης, αλλά ορισμένες πτυχές δεν έχουν συζητηθεί ακόμη.

Παράλληλα, οι ευρωβουλευτές και το Συμβούλιο έχουν καταλήξει σε συμφωνία για την επικαιροποίηση της οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.

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