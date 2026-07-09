Μαρία Ηλιάκη για γάμο με Στέλιο Μανουσάκη: «Μάλλον δε θα παντρευτώ, οπότε…»

Η αλήθεια για τον γάμο με τον γυναικολόγο της καρδιάς της

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Τα νυφικά και το ενδεχόμενο ενός γάμου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μαρία Ηλιάκη δήλωσε ότι δεν φαίνεται να παντρευτεί τον Στέλιο Μανουσάκη.
  • Αν αποφάσιζε να φορέσει νυφικό, θα ήθελε να είναι από Chanel ή Dior.
  • Η παρουσιάστρια έχει επισημάνει ότι ο γάμος δεν είναι προσωπικός της στόχος.
  • Η Μαρία και ο Στέλιος είναι μαζί από το 2018 και έχουν μια κόρη, την Κατερίνα, που γεννήθηκε το 2021.
  • Η αγάπη και η καθημερινότητα τους είναι πιο σημαντικές από μια γαμήλια τελετή.

Η Μαρία Ηλιάκη μίλησε για το ενδεχόμενο ενός γάμου με τον Στέλιο Μανουσάκη και αποκάλυψε πως, αν κάποια στιγμή αποφάσιζε να φορέσει νυφικό, θα ήθελε να είναι μια δημιουργία από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας.

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Η παρουσιάστρια, μέσα από την εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» της ΕΡΤ, με αφορμή μια επίδειξη μόδας στο Παρίσι, αναφέρθηκε στο νυφικό των ονείρων της.

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«Ένα νυφικό Chanel θα ήθελα να βάλω, αν ποτέ παντρευόμουν. Ή Dior. Ένα από τα δύο θα ήθελα να βάλω», είπε χαρακτηριστικά.

Ωστόσο, η ίδια αμέσως μετά ξεκαθάρισε πως ο γάμος με τον επί οκτώ χρόνια σύντροφό της και πατέρα της κόρης της, Στέλιο Μανουσάκη, δεν φαίνεται να είναι κάτι που βρίσκεται στα σχέδιά τους.

«Αλλά μάλλον δε θα παντρευτώ, οπότε… Κατάλαβες τι εννοώ, δε θα κάνουμε την τελετή», ανέφερε η Μαρία Ηλιάκη.

Η παρουσιάστρια έχει μιλήσει και στο παρελθόν για την επιλογή τους να μην προχωρήσουν σε γάμο, εξηγώντας πως δεν αποτελεί για εκείνη προσωπικό στόχο. «Δεν το έχω μαράζι. Είμαι μια χαρά, έτσι όπως είμαστε με το σύμφωνό μας», είχε δηλώσει.

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Στέλιος Μανουσάκης είναι μαζί από το 2018 και έχουν αποκτήσει μια κόρη, την Κατερίνα, η οποία γεννήθηκε το 2021 στη Ζυρίχη.

 

Η ίδια έχει αναφερθεί αρκετές φορές στη σχέση τους, τονίζοντας πως η αγάπη και η καθημερινή τους ζωή έχουν μεγαλύτερη σημασία από μια γαμήλια τελετή.

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ΜΑΡΙΑ ΗΛΙΑΚΗ
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ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
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