Έχει συμβεί σε όλους μας. Περνάμε φάσεις όπου οι διατροφικές μας επιλογές απέχουν πολύ από το να είναι healthy, και λέμε ναι στο junk food, τα γλυκά, τα αναψυκτικά και οτιδήποτε δεν είναι φρέσκο και θρεπτικό για τον οργανισμό μας. Ειδικά αν είσαι γυναίκα, το περνάς σίγουρα εξαιτίας των ορμονών, ειδικά λίγο πριν την περίοδο.

Σε αυτή την περίπτωση όμως μιλάμε για το stress-eating που δεν έχει να κάνει με την ανάγκη για σοκολάτα, αλλά με τον τρόπο που επιλέγουμε να τρεφόμαστε για μέρες ολόκληρες, σε περιόδους υψηλού στρες.

Γιατί λέμε ναι στο stress-eating;

Η απάντηση είναι απλή. Όταν βρισκόμαστε σε μία φάση της ζωής μας όπου αγχωνόμαστε ή περνάμε δύσκολα, οι υδατάνθρακες και η ζάχαρη καταφέρνουν να μας ανεβάζουν τη διάθεση και να μας κάνουν να νιώθουμε ότι η ζωή είναι ωραία. Σύμφωνα με έρευνες, οι υδατάνθρακες συμβάλουν στην απελευθέρωση της ντοπαμίνης και της σεροτονίνης και ενεργοποιούν τις περιοχές του εγκεφάλου που μας κάνουν να νιώθουμε απόλαυση.

Εκτός από την επιστημονική εξήγηση, υπάρχει και η κουλτούρα της απόλαυσης, που σου λέει ότι τα γλυκά, τα σουβλάκια και οι πίτσες είναι ο ιδανικός τρόπος να κλείσεις την ημέρα σου, κάτι σαν επιβράβευση για τη δύσκολη μέρα που έχεις περάσει. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό το αίσθημα ευφορίας διαρκεί λίγο.

Γιατί νιώθεις χειρότερα μετά το stress-eating

Αν νιώθεις χειρότερα, είναι επειδή δεν παίρνεις πρωτεΐνη, φυτικές ίνες και όλα όσα χρειάζεται ένας οργανισμός για να λειτουργήσει εύρυθμα. Αυτό προκαλεί κόπωση, χαμηλή ενέργεια, δυσκοιλιότητα ή υπερλειτουργία του εντέρου και πολλά ακόμη προβλήματα. Επίσης, είναι πολύ πιθανό να τρως στις λάθος ώρες (δηλαδή αργά το βράδυ) και να δυσκολεύεις τον μεταβολισμό και τη σωστή πεπτική λειτουργία.

Πώς επανερχόμαστε στα φυσιολογικά;

Καταρχάς, δεν υπάρχει λόγος να δαιμονοποιούμε το junk food και τις τροφές που είναι ανθυγιεινές, αλλά που μας δίνουν μια μικρή χαρά. Το ζητούμενο είναι να μην γίνεται συνήθεια, γιατί μπορεί εύκολα να μετατραπεί σε εθισμό και να γίνει ο βασικός μηχανισμός αντιμετώπισης του άγχους μας.

Χρειάζεται μόνο να έχουμε στο μυαλό μας ότι πρέπει να υπάρχει ισορροπία στη διατροφή μας. Να καταναλώνουμε μπόλικες φυτικές ίνες, να πίνουμε αρκετό νερό και να κινούμαστε όσο περισσότερο μπορούμε, έτσι ώστε να ενεργοποιείται ο μεταβολισμός. Σε γενικές γραμμές, πρέπει να ακούμε το σώμα μας και να του δίνουμε αυτό που χρειάζεται. Το κλειδί βρίσκεται στη μεσογειακή διατροφή, εκεί όπου δεν υπάρχουν στερήσεις, αλλά ισορροπία. Φρούτα, λαχανικά, κοτόπουλο, ψάρι, ελαιόλαδο και όλα όσα βρίσκονται στην κουζίνα μας. Αν δεν έχεις πολύ χρόνο, μπορείς να πλανάρεις την εβδομάδα σου και να γεμίζεις το ψυγείο με θρεπτικές τροφές ή να κάνεις meal prep το Σαββατοκύριακο, έτσι ώστε να σε περιμένουν. Τώρα το καλοκαίρι, σκέψου απλά, έξυπνα και δροσερά, με σαλάτες, λαδερά, και μπόλικα φρούτα.

Πηγή Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου