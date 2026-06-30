Η μυϊκή μάζα μειώνεται φυσικά με την ηλικία και οι περισσότεροι από εμάς τη θεωρούμε απλώς ως πρόβλημα δύναμης και κινητικότητας.

Οι μύες σας κάνουν πολύ περισσότερα από το να σας κρατούν όρθιους και σε κίνηση. Συσπώνται, παράγουν δύναμη και, όπως αποκαλύπτει ένα αυξανόμενο σύνολο ερευνών, επικοινωνούν ενεργά με άλλα όργανα στο σώμα σας.

Μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature Communications διαπίστωσε ότι οι υγιείς μύες απελευθερώνουν μικροσκοπικά προστατευτικά σωματίδια που βοηθούν στον έλεγχο της ανάπτυξης του όγκου και ότι η απώλεια μυϊκής μάζας καθώς μεγαλώνετε μπορεί να αποδυναμώσει αθόρυβα αυτήν την άμυνα. Αλλά υπάρχει κάτι που μπορείτε να κάνετε για να ανοικοδομήσετε αυτήν την αντίσταση.

Σχετικά με τη μελέτη

Ερευνητές στην ιατρική σχολή Duke-NUS ήθελαν να κατανοήσουν γιατί η σαρκοπενία, η απώλεια μυϊκής μάζας και δύναμης που σχετίζεται με την ηλικία, συνδέεται τόσο σταθερά με χειρότερα αποτελέσματα καρκίνου. Για να το αναλύσουν αυτό, συνέκριναν τον μυϊκό ιστό από σαρκοπενικά και υγιή άτομα, εστιάζοντας σε εξωκυτταρικά κυστίδια (EVs), τα οποία είναι σωματίδια που απελευθερώνουν τα κύτταρα για να στείλουν σήματα σε άλλα μέρη του σώματος. Μπορείτε να σκεφτείτε τα EVs ως μικροσκοπικά πακέτα που οι μύες αποστέλλονται για να επικοινωνήσουν με τον υπόλοιπο εαυτό σας.

Η σαρκοπενία είναι πιο συχνή από ό,τι αντιλαμβάνονται οι περισσότεροι άνθρωποι, επομένως αυτή η σύνδεση μεταξύ καρκίνου και απώλειας μυϊκής μάζας είναι σημαντική.

Σύμφωνα με την έρευνα, αποτελεί ανεξάρτητο προγνωστικό παράγοντα για την κακή συνολική επιβίωση σε ασθενείς με καρκίνο, που σχετίζεται σημαντικά με αυξημένη θνησιμότητα στους περισσότερους τύπους καρκίνου. Μια ξεχωριστή μελέτη κοόρτης που αναφέρεται στην έρευνα διαπίστωσε ότι άτομα με προϋπάρχουσα σαρκοπενία είχαν σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνων όπως καρκίνο του πνεύμονα, του παχέος εντέρου, του στομάχου, του παγκρέατος και του οισοφάγου. Ο σκοπός αυτής της νέας μελέτης ήταν να διαπιστωθεί εάν και πώς η βιολογία οδηγούσε στην πραγματικότητα αυτή τη σύνδεση.

Λιγότεροι μύες = λιγότερη ικανότητα καταστολής της ανάπτυξης του όγκου

Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι υγιείς μύες παράγουν σταθερά αυτά τα σωματίδια φορτωμένα με αντικαρκινικά σήματα, μόρια που επιβραδύνουν τα καρκινικά κύτταρα και συγκρατούν την ανάπτυξη του όγκου. Όταν οι ερευνητές εξέθεσαν τα καρκινικά κύτταρα σε σωματίδια από υγιείς μύες, η ανάπτυξη του όγκου επιβραδύνθηκε. Όταν χρησιμοποίησαν σωματίδια από σαρκοπενικό μυ, το προστατευτικό αποτέλεσμα μειώθηκε απότομα.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο σαρκοπενικός μυς δεν παράγει απλώς λιγότερα από αυτά τα σωματίδια. Παράγει σωματίδια που μεταφέρουν εντελώς διαφορετικά και λανθασμένα σήματα. Επειδή τα προστατευτικά σήματα στα σωματίδια των υγιών μυών μειώνονται ή απουσιάζουν στον σαρκοπενικό μυ, η γραμμή επικοινωνίας μεταξύ μυών και όγκων διακόπτεται. Το αποτέλεσμα είναι ένα περιβάλλον που είναι πιο φιλικό προς την ανάπτυξη του όγκου, παρά εχθρικό προς αυτόν.

Αυτό αποκαλύπτει έναν ρόλο για τους μυς που δεν έχει λάβει μεγάλη προσοχή. Πέρα από το να σας συγκρατούν και να ενισχύουν την κίνησή σας, οι μύες φαίνεται να λειτουργούν σαν ένα ενσωματωμένο αμυντικό σύστημα, απελευθερώνοντας σωματίδια που βοηθούν στον έλεγχο του καρκίνου. Όταν η μυϊκή μάζα μειώνεται, μειώνεται και αυτή η προστατευτική απόδοση.

Διαβάστε τα αποτελέσματα της μελέτης, στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου