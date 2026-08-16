Αύγουστος: Η… λυπητερή μέχρι τέλος του μήνα – ΕΝΦΙΑ, φόρος εισοδήματος, ΦΠΑ

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Αύγουστος: Η… λυπητερή μέχρι τέλος του μήνα
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αύγουστος φέρνει τρεις σημαντικές φορολογικές υποχρεώσεις για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
  • Προθεσμία για την πέμπτη δόση του ΕΝΦΙΑ είναι η 31 Αυγούστου 2026.
  • Οι ιδιοκτήτες ακινήτων μπορούν να δουν τα ειδοποιητήρια μέσω της ΑΑΔΕ.
  • Δυνατότητα ένταξης στην πάγια ρύθμιση 24 δόσεων για όσους δυσκολεύονται να πληρώσουν εφάπαξ.
  • Η ρύθμιση πρέπει να γίνει πριν η οφειλή καταστεί ληξιπρόθεσμη.

Το φορολογικό ημερολόγιο για τον φετινό Αύγουστο περιλαμβάνει τρεις πολύ σημαντικές υποχρεώσεις για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Οι πολίτες μπορεί να βρίσκονται σε ρυθμούς θερινών διακοπών, όμως οι προθεσμίες για τον ΕΝΦΙΑ και τον φόρο εισοδήματος τρέχουν κανονικά και απαιτούν τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών υπενθυμίζει στους πολίτες ότι το τέλος του καλοκαιριού φέρνει παραδοσιακά έναν «βαρύ» λογαριασμό, ο οποίος πρέπει να εξοφληθεί εμπρόθεσμα.

Η πέμπτη δόση του ΕΝΦΙΑ
Οι ιδιοκτήτες ακινήτων καλούνται να καταβάλουν την πέμπτη δόση του φετινού φόρου ακίνητης περιουσίας. Το ψηφιακό σύστημα της ΑΑΔΕ έχει ήδη αναρτήσει τα σχετικά ειδοποιητήρια στους προσωπικούς λογαριασμούς των πολιτών. Η προθεσμία λήγει επισήμως τη Δευτέρα 31 Αυγούστου 2026.

Όσοι πολίτες δυσκολεύονται να καλύψουν το ποσό εφάπαξ, έχουν το δικαίωμα να εντάξουν την οφειλή τους στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Αυτή η κίνηση, ωστόσο, προσφέρει λύση μόνο εάν πραγματοποιηθεί πριν η οφειλή καταστεί επίσημα ληξιπρόθεσμη, αλλιώς χάνεται το πλεονέκτημα της χαμηλής επιβάρυνσης.

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