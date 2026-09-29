Φοιτήτρια έπεσε από τον 8ο όροφο και επέζησε!

Πώς η 21χρονη βρέθηκε στο κενό

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Πηγή: New York Post / Φωτογραφία Instagram

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φοιτήτρια 21 ετών από το Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια έπεσε από τον 8ο όροφο και επέζησε.
  • Η Κρίστιν Σάρτζεντ έπεσε από παράθυρο ενώ χόρευε, μετά τη νίκη της ομάδας του πανεπιστημίου.
  • Η οικογένειά της ενημερώθηκε και έσπευσε στην Τζόρτζια, ενώ φίλοι της στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης.
  • Η διοίκηση του συγκροτήματος κατοικιών συνεργάζεται με τις Αρχές για τις συνθήκες του ατυχήματος.
  • Η Κρίστιν νοσηλεύεται με σοβαρά κατάγματα, αλλά είναι σε καλή κατάσταση και συνειδητή.

Άγιο είχε μια 21χρονη φοιτήτρια του του Πανεπιστημίου της Τζόρτζια των ΗΠΑ, η οποία έπεσε από τον 8ο όροφο πολυκατοικίας και επέζησε.  

Η Κρίστιν Σάρτζεντ φέρεται να έπεσε από παράθυρο διαμερίσματος, την ώρα που χόρευε πάνω σε καναπέ. 

Ο πατέρας της δήλωσε ότι η κόρη του έχει τις αισθήσεις της και δείχνει αποφασισμένη να αναρρώσει. «Μιλούσε με μια φίλη της και της έλεγε: "Είμαι ζωντανή. Δεν μπορώ να το πιστέψω"», ανέφερε μιλώντας στο Channel 2 Action News. 

Φοιτήτρια έπεσε από τον 8ο όροφο και επέζησε! - «Δεν μπορώ να το πιστέψω»

Η 21χρονη φοιτήτρια που έπεσε στο κενό από τον 8ο όροφο / Φωτογραφία Instagram

Πώς η 21χρονη φοιτήτρια βρέθηκε στο κενό από τον 8ο όροφο 

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η 21χρονη βρέθηκε στο κενό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε μετά τη νίκη της ομάδας του πανεπιστημίου επί της Οκλαχόμα με 41-13. 

Η Κρίστιν, που σπουδάζει Χρηματοοικονομικά και Μάρκετινγκ, βρισκόταν στο συγκρότημα κατοικιών The Rambler, στην οδό West Broad Street, όταν έπεσε από το παράθυρο. 

Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής αν στο συγκεκριμένο παράθυρο ήταν ενεργοποιημένος ο μηχανισμός ασφαλείας που περιορίζει το άνοιγμά του. 

Η διοίκηση του συγκροτήματος ανέφερε ότι συνεργάζεται με τις Αρχές και υπενθύμισε στους ενοίκους ότι στα παράθυρα υπάρχουν ειδικά συστήματα ασφαλείας, τα οποία δεν πρέπει να τροποποιούνται, να αφαιρούνται ή να απενεργοποιούνται. 

Μάρτυρες, πάντως, φέρεται να ανέφεραν ότι μια πολυθρόνα ενδέχεται να ανέκοψε εν μέρει την πτώση της νεαρής γυναίκας πριν φτάσει στο έδαφος. 

Η οικογένεια της Κρίστιν έμαθε για το ατύχημα από ένα τηλεφώνημα που δέχθηκε στο σπίτι της στη Βιρτζίνια. 

Οι δικοί της άνθρωποι έσπευσαν στην Τζόρτζια, ενώ φίλοι και συμφοιτητές της έσπευσαν να της στείλουν μηνύματα συμπαράστασης. Στο εσωτερικό του κτιρίου αναρτήθηκε, μάλιστα, μια μεγάλη αφίσα στην οποία δεκάδες άνθρωποι έγραψαν ευχές για την ανάρρωσή της. 

Η 21χρονη νοσηλεύεται στο νοσοκομείο με σοβαρά κατάγματα. 

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