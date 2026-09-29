Η Κιάρα ήρθε στο GNTM μαζί με τον μεγαλύτερο θαυμαστή της: το αγόρι της.

Για τις ανάγκες του διαγωνισμού, ταξίδεψαν από τη Γερμανία στην Ελλάδα - εκείνη για να διαγωνιστεί κι αυτός για να τη στηρίξει.

Αμέσως οι κριτές διέκριναν πάνω της κάτι ιδιαίτερο που τους μαγνήτισε, ενώ η Μπέττυ Μαγγίρα επισήμανε πως ξέρει να ποζάρει και να χρησιμοποιεί σωστά το πρόσωπό της.

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«Για μένα είσαι ολοκληρωμένο μοντέλο», της είπε, κι αμέσως εμφανίστηκε στην οθόνη το πρώτο «ναι». Την ίδια στάση κράτησαν και τα υπόλοιπα μέλη της κριτικής επιτροπής.

Ο Λάκης Γαβαλάς, αν και βρήκε άστοχη την επιλογή του φορέματός της, θεώρησε απόλυτα δίκαιο να περάσει στην επόμενη φάση. Αντίθετα, η Ζενεβιέβ Μαζαρί λάτρεψε τη στιλιστική της επιλογή.

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«Είναι από τις ελάχιστες φορές που θα διαφωνήσω με τον Λάκη. Λατρεύω αυτό το ρούχο που διάλεξες. Δείχνει την παιδική ψυχή σου. Μη χάσεις ποτέ αυτό το κορίτσι που του αρέσουν τα γυαλιστερά πράγματα. Και όταν σου αρέσει κάτι, να το κατακτάς, όπως κατέκτησες και το "ναι" μου», τόνισε, συγκινώντας τη διαγωνιζόμενη.

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«Τα λόγια της Ζενεβιέβ με άγγιξαν. Ειλικρινά δεν περίμενα να καταλάβει κάποιος από το ρούχο μου τι παιδί είμαι και χάρηκα πάρα πολύ. Είμαι ευγνώμων κι ελπίζω να τα καταφέρω, να περάσω το bootcamp και να ιδωθούμε στο σπίτι», δήλωσε η ίδια μετά την πρόκρισή της.

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