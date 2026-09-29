GNTM: Η audition της Κιάρα - «Είσαι ολοκληρωμένο μοντέλο»

Η διαφωνία της Ζενεβιέβ Μαζαρί με τον Λάκη Γαβαλά για το φόρεμά της

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Κιάρα συμμετείχε στο GNTM, συνοδευόμενη από τον φίλο της, ταξιδεύοντας από τη Γερμανία στην Ελλάδα.
  • Οι κριτές εντυπωσιάστηκαν από την Κιάρα, με τη Μπέττυ Μαγγίρα να την χαρακτηρίζει «ολοκληρωμένο μοντέλο».
  • Ο Λάκης Γαβαλάς διαφώνησε με την επιλογή του φορέματος, αλλά συμφώνησε να προχωρήσει στην επόμενη φάση.
  • Η Ζενεβιέβ Μαζαρί επαίνεσε τη στιλιστική της επιλογή, συγκινώντας την Κιάρα.
  • Η Κιάρα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της και ελπίζει να περάσει το bootcamp.

Η Κιάρα ήρθε στο GNTM μαζί με τον μεγαλύτερο θαυμαστή της: το αγόρι της.

Για τις ανάγκες του διαγωνισμού, ταξίδεψαν από τη Γερμανία στην Ελλάδα - εκείνη για να διαγωνιστεί κι αυτός για να τη στηρίξει.

GNTM: Τα ψέματα τελείωσαν! Ξεκινάει το bootcamp!

Αμέσως οι κριτές διέκριναν πάνω της κάτι ιδιαίτερο που τους μαγνήτισε, ενώ η Μπέττυ Μαγγίρα επισήμανε πως ξέρει να ποζάρει και να χρησιμοποιεί σωστά το πρόσωπό της.

GNTM 2026: Η Κιάρα έχει στόφα μοντέλου

GNTM 2026: Η Κιάρα έχει στόφα μοντέλου

«Για μένα είσαι ολοκληρωμένο μοντέλο», της είπε, κι αμέσως εμφανίστηκε στην οθόνη το πρώτο «ναι». Την ίδια στάση κράτησαν και τα υπόλοιπα μέλη της κριτικής επιτροπής.

GNTM: Η audition του Στέλιου - «Εσύ είσαι αντικειμενικά μοντέλο»

Ο Λάκης Γαβαλάς, αν και βρήκε άστοχη την επιλογή του φορέματός της, θεώρησε απόλυτα δίκαιο να περάσει στην επόμενη φάση. Αντίθετα, η Ζενεβιέβ Μαζαρί λάτρεψε τη στιλιστική της επιλογή.

GNTM 2026: Η Ζεν αναγνώρισε την παιδική ψυχή της Κιάρα

GNTM 2026: Η Ζεν αναγνώρισε την παιδική ψυχή της Κιάρα

«Είναι από τις ελάχιστες φορές που θα διαφωνήσω με τον Λάκη. Λατρεύω αυτό το ρούχο που διάλεξες. Δείχνει την παιδική ψυχή σου. Μη χάσεις ποτέ αυτό το κορίτσι που του αρέσουν τα γυαλιστερά πράγματα. Και όταν σου αρέσει κάτι, να το κατακτάς, όπως κατέκτησες και το "ναι" μου», τόνισε, συγκινώντας τη διαγωνιζόμενη.

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«Τα λόγια της Ζενεβιέβ με άγγιξαν. Ειλικρινά δεν περίμενα να καταλάβει κάποιος από το ρούχο μου τι παιδί είμαι και χάρηκα πάρα πολύ. Είμαι ευγνώμων κι ελπίζω να τα καταφέρω, να περάσω το bootcamp και να ιδωθούμε στο σπίτι», δήλωσε η ίδια μετά την πρόκρισή της.

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