Απόψε, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, είναι η 4η ημέρα των auditions, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τον Άγγελο Μπράτη, τη Μπέττυ Μαγγίρα, τον Λάκη Γαβαλά και τη Ζενεβιέβ Μαζαρί να υποδέχονται με αγωνία και ενθουσιασμό τους υποψήφιους και τις υποψήφιες, που διεκδικούν μια θέση στο GNTM 7!

Στο πλευρό των διαγωνιζόμενων βρίσκεται, για ακόμη μία φορά, η Γεωργία Μπέζα, στηρίζοντάς τους σε κάθε βήμα αυτής της απαιτητικής διαδικασίας. Ωστόσο, απόψε, μία ευχάριστη έκπληξη περιμένει τους υποψήφιους, καθώς οι κριτές αποφασίζουν να κάνουν μία επίσκεψη στο backstage, προκειμένου να εμψυχώσουν τα επίδοξα μοντέλα και να τα παρακινήσουν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό.

Ο ανταγωνισμός κορυφώνεται και κάθε υποψήφιος και υποψήφια δίνει τη δική του μάχη για να ξεχωρίσει. Οι χαρακτήρες αποκαλύπτονται και οι στιγμές έντασης, συγκίνησης αλλά και απρόοπτων εξελίξεων, εναλλάσσονται.

Για κάποιους το «όχι» είναι λόγος να απογοητευθούν και για κάποιους άλλους λόγος να πεισμώσουν.

Ποιοι θα καταφέρουν, τελικά, να πάρουν το «πράσινο φως» για το bootcamp;

Ποιοι θα κάνουν ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τους όνειρο, μια θέση στο GNTM 7;