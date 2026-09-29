GNTM: Η 4η ημέρα των auditions φέρνει νέες ανατροπές!

Η έκπληξη που περιμένει τους υποψήφιους στο αποψινό επεισόδιο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σήμερα, 29 Σεπτεμβρίου, διεξάγεται η 4η ημέρα auditions για το GNTM 7.
  • Οι κριτές είναι οι Ηλιάνα Παπαγεωργίου, Άγγελος Μπράτης, Μπέττυ Μαγγίρα, Λάκης Γαβαλά και Ζενεβιέβ Μαζαρί.
  • Η Γεωργία Μπέζα υποστηρίζει τους διαγωνιζόμενους κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
  • Οι κριτές επισκέπτονται το backstage για να εμψυχώσουν τους υποψήφιους.
  • Ο ανταγωνισμός είναι έντονος, με στιγμές έντασης και συγκίνησης.

Απόψε, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, είναι η 4η ημέρα των auditions, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τον Άγγελο Μπράτη, τη Μπέττυ Μαγγίρα, τον Λάκη Γαβαλά και τη Ζενεβιέβ Μαζαρί να υποδέχονται με αγωνία και ενθουσιασμό τους υποψήφιους και τις υποψήφιες, που διεκδικούν μια θέση στο GNTM 7!

GNTM: Η 4η ημέρα των auditions φέρνει νέες ανατροπές!

Στο πλευρό των διαγωνιζόμενων βρίσκεται, για ακόμη μία φορά, η Γεωργία Μπέζα, στηρίζοντάς τους σε κάθε βήμα αυτής της απαιτητικής διαδικασίας. Ωστόσο, απόψε, μία ευχάριστη έκπληξη περιμένει τους υποψήφιους, καθώς οι κριτές αποφασίζουν να κάνουν μία επίσκεψη στο backstage, προκειμένου να εμψυχώσουν τα επίδοξα μοντέλα και να τα παρακινήσουν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό.

GNTM: Η 4η ημέρα των auditions φέρνει νέες ανατροπές!

Ο ανταγωνισμός κορυφώνεται και κάθε υποψήφιος και υποψήφια δίνει τη δική του μάχη για να ξεχωρίσει. Οι χαρακτήρες αποκαλύπτονται και οι στιγμές έντασης, συγκίνησης αλλά και απρόοπτων εξελίξεων, εναλλάσσονται.

Για κάποιους το «όχι» είναι λόγος να απογοητευθούν και για κάποιους άλλους λόγος να πεισμώσουν.

GNTM: Η 4η ημέρα των auditions φέρνει νέες ανατροπές!

Ποιοι θα καταφέρουν, τελικά, να πάρουν το «πράσινο φως» για το bootcamp;

Ποιοι θα κάνουν ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στο μεγάλο τους όνειρο, μια θέση στο GNTM 7;

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
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GNTM
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GNTM TRAILER
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ΗΛΙΑΝΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
 |
ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΡΑΤΗΣ
 |
ΜΠΕΤΤΥ ΜΑΓΓΙΡΑ
 |
ΛΑΚΗΣ ΓΑΒΑΛΑΣ
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ΖΕΝΕΒΙΕΒ ΜΑΖΑΡΙ
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