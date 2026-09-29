Ο Οκτώβριος είναι ένας ιδιαίτερα έντονος μήνας, ίσως και ο πιο απαιτητικός του φετινού φθινοπώρου, αφού φιλοξενεί την ανάδρομη πορεία της Αφροδίτης σχεδόν από την αρχή του, την ανάδρομη πορεία του Ερμή την τελευταία του εβδομάδα, και πολλές όψεις που παραπέμπουν σε μεγαλύτερες εντάσεις, διαφωνίες, αλλά και κρίσιμες εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο ειδικά στα πολεμικά μέτωπα. Είναι ακόμη μήνας αποκαλύψεων, σκανδάλων, ειδικά σε οικονομικό και σεξουαλικό επίπεδο, αλλά και στους χώρους της ομορφιάς.

Μέχρι τις 22/10/2026 ο Ήλιος φωτίζει τον τομέα των σχέσεων μας όχι μόνο σε ερωτικό επίπεδο αλλά και σε φιλικό όπως και σε επαγγελματικό. Καθώς το ζώδιο του Ζυγού συνδέεται με τη δικαιοσύνη, το φίλτρο μέσα από το οποίο θα κρίνουμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας αλλά και τους ανθρώπους όπως και την κοινωνία θα είναι πόσο δίκαια είναι τα πράγματα. Θα επηρεάσει η ανάδρομη Αφροδίτη και ο ανάδρομος Ερμής το δικό σας προσωπικό ωροσκόπιο μέσα στον μήνα; Για να το γνωρίζετε πατήστε εδώ.

Εντάσεις και μια Ανάδρομη Αφροδίτη διαδοχικά στον Σκορπιό και τον Ζυγό

Ο μήνας ξεκινά με ένταση, καθώς από τις 2 μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 2026 έχουμε κάποιες από τις πλέον δυνατές και συγκρουσιακές όψεις: το τετράγωνο Ερμή-Άρη, το τετράγωνο Ερμή-Πλούτωνα, την αντίθεση Άρη-Πλούτωνα και την αντίθεση Ήλιου-Κρόνου. Όλη αυτή η ενέργεια μαζεμένη από την Παρασκευή μέχρι την Κυριακή παραπέμπει σε παιχνίδια δύναμης και εξουσίας, σε δυνατές αναμετρήσεις και αντιπαραθέσεις, αλλά και πιο ισχυρές αντιδράσεις που μπορεί να πληγώσουν σχέσεις και μάλιστα κάπως ανεπανόρθωτα αν βάλουμε μπροστά τον εγωισμό μας. Μέσα σε αυτό το σκηνικό στις 03/10/2026 θα γυρίσει σε φαινομενικά ανάδρομη πορεία και η Αφροδίτη στον Σκορπιό.

Την τελευταία φορά που είχαμε ανάδρομη Αφροδίτη στον Σκορπιό και στη συνέχεια στον Ζυγό ήταν το φθινόπωρο του 2018. Μολονότι δεν είναι ακριβώς το ίδιο, θυμηθείτε τι μπορεί να συνέβη τότε σε σχέσεις και συνεργασίες, αλλά και στα οικονομικά. Μπορεί να προκύψουν παραπλήσια θέματα. Σαφώς με την επιρροή της θα κάνουμε μια βουτιά στα βαθιά των σχέσεων μας, ενώ θα είμαστε απόλυτοι στα «θέλω» και στις επιθυμίες μας. Είναι μια περίοδος που κάποιοι θα περάσουν κρίσεις σε σχέσεις ή γάμους, αλλά και μια περίοδος που επανέρχονται από το παρελθόν είτε θέματα που αποφεύγαμε να δούμε είτε πρώην προκειμένου να κλείσουμε κύκλους ή να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία.

Νέα Σελήνη στον Ζυγό στις 10/10/2026

Η Νέα Σελήνη στον Ζυγό φέρνει πάλι στο προσκήνιο μια σχέση ή συνεργασία και κάποιοι μπορεί να ετοιμάζονται είτε να δεσμευτούν είτε να υπογράψουν ένα συμβόλαιο. Όμως η Νέα Σελήνη έρχεται με μια υποσημείωση: ο κυβερνήτης πλανήτης της η Αφροδίτη είναι ανάδρομη και σχηματίζει τετράγωνο με τον Άρη την επόμενη κιόλας ημέρα. Σαφώς δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να βιαστείτε στις αποφάσεις σας.

Θα επηρεαστούν Κριοί, Καρκίνοι, Ζυγοί και Αιγόκεροι του δευτέρου δεκαημέρου. Μια πολύ καλύτερη στιγμή θα έρθει στις 15/10/2026 όταν ο Ήλιος σχηματίσει εξάγωνο με τον Δία. Αυτή είναι μια τυχερή όψη και μάλιστα μπορεί να λάβετε μια διάκριση, να έχετε μια επιτυχία ή να σημειώσετε μεγαλύτερη πρόοδο σε ό,τι κάνετε.

Ο Ήλιος προχωρά στον Σκορπιό στις 23/10/2026 αλλά φέρνει και τον ανάδρομο Ερμή

Στις 23/10/2026 ο Ήλιος προχωρά στον Σκορπιό βάζοντας μας στα βαθιά νερά των σχέσεων μας. Θα αντιμετωπίζουμε με περισσότερο πάθος ό,τι συμβαίνει, θα θέλουμε να δείξουμε μεγαλύτερη αφοσίωση στους στόχους αλλά και τους ανθρώπους μας. Την επόμενη μέρα ο Ερμής θα γυρίσει σε φαινομενικά ανάδρομη πορεία στον Σκορπιό, φέρνοντας περισσότερη ένταση στην επικοινωνία, αλλά και τις συνήθεις παρενέργειες όπως είναι οι παρεξηγήσεις, οι καθυστερήσεις, οι αναβολές, τα τεχνικά προβλήματα και οι δυσκολίες στις μετακινήσεις. Με λίγη προσοχή στις λεπτομέρειες θα καταφέρουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα και τα εμπόδια. Άλλωστε ανάδρομο Ερμή έχουμε σχεδόν 3 φορές τον χρόνο.

Η Αφροδίτη οπισθοχωρεί ανάδρομη στον Ζυγό στις 25/10/2026

Η Αφροδίτη οπισθοχωρεί στον Ζυγό ανάδρομη για το τελευταίο σκέλος της ανάδρομης πορείας της μέχρι τις 14/11/2026. Αν προέκυψαν κάποια ζητήματα από τις 31/08/2026 μέχρι τις 10/10/2026 που δεν επιλύθηκαν, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να τα ξαναδούμε και να σκεφτούμε λύσεις. Οι σχέσεις και πάλι θα είναι στο προσκήνιο είτε είναι προσωπικές είτε επαγγελματικές και μπορούμε να δουλέψουμε πάνω στις διαφορές μας με τους άλλους ώστε να τις αμβλύνουμε. Τα θέματα της αρμονίας, της ισορροπίας, της ομορφιάς θα είναι προτεραιότητα.

Μια ζόρικη Πανσέληνος στον άξονα Ταύρου-Σκορπιού

Στις 26/10/2026 έρχεται μια αρκετά ζόρικη Πανσέληνος στον Ταύρο φέρνοντας τα θέματα της ασφάλειας και των οικονομικών σε πρώτο πλάνο. Ανεξάρτητα από τι συμβαίνει στην επικαιρότητα και στον κόσμο, ζητήματα αυτοπεποίθησης και αυτοεκτίμησης έρχονται στη επιφάνεια. Άλλοι θα νιώθουν πιο δυνατοί έχοντας ξεπεράσει ένα σωρό δυσκολίες μες τον μήνα κι άλλοι το αντίθετο, μπορεί δηλαδή να συνειδητοποιούν πόσο κάποιες παλιές αντιλήψεις και πεποιθήσεις που κουβαλούν ίσως κι από την παιδική τους ηλικία τους κρατούν εγκλωβισμένους σε μια ζωή που δεν τους δίνει πραγματική ικανοποίηση. Ο Οκτώβριος με τις ανάδρομες πορείες των πλανητών του και με τις απαιτητικές του όψεις δεν μας καλεί να ανατρέξουμε στο παρελθόν με νοσταλγία. Αλλά να δούμε τι πλέον από όσα νιώθουμε και ανήκουν σε μια παλιότερη εκδοχή του εαυτού μας υπάρχει ακόμη λόγος να τα κουβαλάμε μαζί μας και να μας βαραίνουν.

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