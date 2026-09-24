Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, τα ταξίδια αναψυχής συνδέονται με περισσότερη ευτυχία, καλύτερη ανθεκτικότητα και υψηλότερη ικανοποίηση από τη ζωή

Οι λίγες ημέρες μακριά από την καθημερινότητα συχνά αντιμετωπίζονται ως μια «μικρή» λύση μπροστά σε μια μεγάλη ετήσια άδεια. Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι η αξία των διακοπών δεν κρίνεται αποκλειστικά από τη διάρκειά τους. Εξίσου σημαντικό φαίνεται να είναι το πόσο συχνά κάποιος καταφέρνει να βγαίνει από τη συνηθισμένη του ρουτίνα και να αλλάζει περιβάλλον, έστω και για σύντομα διαστήματα.

Η μετακίνηση σε έναν διαφορετικό τόπο, ο πιο αργός ρυθμός και η προσωρινή αποφόρτιση από υποχρεώσεις και εκκρεμότητες συνδέονται με καλύτερη ψυχολογική εικόνα. Το ενδιαφέρον, όμως, δεν περιορίζεται στο αν το άτομο νιώθει καλύτερα μόνο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Το βασικό ερώτημα είναι αν αυτές οι μικρές αποδράσεις σχετίζονται και με πιο σταθερή αίσθηση ευεξίας στην καθημερινή ζωή.

Πώς εξετάστηκε η σχέση ταξιδιών και ευεξίας

Η εικόνα αυτή προέκυψε από ανάλυση δεδομένων που αφορούσαν περισσότερους από 1.200 ταξιδιώτες στην Αυστραλία. Οι συμμετέχοντες αξιολογήθηκαν σε τρία διαφορετικά χρονικά σημεία, από το 2020 έως το 2023, ώστε να φανεί αν τα συμπεράσματα παραμένουν σταθερά και δεν αποτελούν στιγμιαίο εύρημα μιας μόνο περιόδου.

Οι ερευνητές κατέγραψαν πόσο συχνά κάθε άτομο έκανε ταξίδια αναψυχής και συνέκριναν αυτή τη συνήθεια με βασικούς δείκτες ψυχικής κατάστασης, όπως η ευτυχία, η ικανοποίηση από τη ζωή και η ψυχολογική ανθεκτικότητα. Παράλληλα, έλαβαν υπόψη το πώς οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονταν το στρες που βιώνουν, αλλά και το πόσο ευάλωτοι ένιωθαν απέναντι στις απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Με αυτόν τον τρόπο, η μελέτη δεν περιορίστηκε στο αν τα ταξίδια «κάνουν καλό», αλλά προσπάθησε να δει σε ποιους ανθρώπους η θετική αυτή σχέση εμφανίζεται πιο έντονα και μέσα από ποιους ψυχολογικούς μηχανισμούς μπορεί να εξηγείται.

Όσο πιο συχνά, τόσο το καλύτερο

Το βασικό μοτίβο που καταγράφηκε ήταν σαφές: όσοι ταξίδευαν πιο συχνά είχαν την τάση να δηλώνουν μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη ζωή τους. Αυτό υποδηλώνει ότι η αξία των αποδράσεων ίσως δεν βρίσκεται μόνο στη στιγμιαία ξεκούραση, αλλά και σε μια πιο συνολική, πιο θετική αξιολόγηση της καθημερινότητας.

Σημαντική ήταν και η σχέση με την ευτυχία. Τα πιο συχνά ταξίδια συνδέθηκαν με περισσότερα θετικά συναισθήματα, ενώ αυτή η αυξημένη αίσθηση ευτυχίας φάνηκε να σχετίζεται στη συνέχεια με υψηλότερη ψυχολογική ανθεκτικότητα. Με απλά λόγια, όταν κάποιος αισθάνεται καλύτερα σε συναισθηματικό επίπεδο, είναι πιθανότερο να έχει και περισσότερα εσωτερικά αποθέματα για να διαχειριστεί δυσκολίες, πίεση και απρόβλεπτες καταστάσεις.

Έτσι, το ταξίδι δεν φαίνεται να λειτουργεί μόνο ως μια ευχάριστη παύση. Μπορεί να συνδέεται και με μια πιο ουσιαστική ανανέωση, που ακολουθεί το άτομο και μετά την επιστροφή του στις υποχρεώσεις.

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Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου