Πρόκειται για μια από τις πιο ύπουλες παγίδες στην οποία είναι εύκολο να πέσει κανείς όταν η αυτοπεποίθησή του έχει κλονιστεί από το τέλος ενός γάμου

Το να παίρνεις διαζύγιο και το να βγαίνεις ξανά ραντεβού είναι δύο εντελώς διαφορετικές εμπειρίες που απαιτούν εντελώς διαφορετικά συναισθηματικά αποθέματα. Η πρώτη διαδικασία κλείνει οριστικά ένα κεφάλαιο της ζωής σου, ενώ η δεύτερη σε πετάει απότομα σε έναν κόσμο γνωριμιών που πιθανότατα δεν μοιάζει σε τίποτα με αυτόν που θυμόσουν την τελευταία φορά που ήσουν ελεύθερη.

Οι επιστημονικές έρευνες υποδεικνύουν ότι τα άτομα που έχουν υπάρξει παντρεμένα βγαίνουν συχνά από έναν γάμο με ενισχυμένες δεξιότητες επικοινωνίας, μεγαλύτερη συναισθηματική ωριμότητα και μια πολύ πιο ξεκάθαρη εικόνα για το τι αναζητούν σε έναν σύντροφο. Αυτό, φυσικά, δεν σημαίνει ότι η επιστροφή στο «παιχνίδι» στερείται προκλήσεων.

Η ψυχοθεραπεύτρια Oona Metz, συγγραφέας του οδηγού Unhitched: The Essential Divorce Guide for Women, επισημαίνει ότι είναι εξαιρετικά εύκολο να πέσει κανείς σε ορισμένες πολύ συγκεκριμένες παγίδες μόλις ξεκινήσει εκ νέου να βγαίνει ραντεβού - μερικές από τις οποίες γίνονται αντιληπτές μόνο αφού έχει ήδη γίνει το λάθος.

Η προσπάθεια δημιουργίας ενός «κλώνου» (ή του ακριβώς αντίθετου) του πρώην

Μετά το τέλος ενός γάμου, πολλοί άνθρωποι ασυνείδητα κατευθύνονται σε μία από τις δύο ακραίες συμπεριφορές: Είτε καταλήγουν να βγαίνουν με μια νεότερη ή ελαφρώς παραλλαγμένη εκδοχή του πρώην συζύγου -διατηρώντας την ίδια χημεία, τις ίδιες εντάσεις και την ίδια εξαντλητική δυναμική απλώς με διαφορετικό πρόσωπο- είτε πηγαίνουν στο άλλο άκρο. Στην δεύτερη περίπτωση, απορρίπτουν κατηγορηματικά οποιονδήποτε μοιράζεται ακόμα και ελάχιστα κοινά χαρακτηριστικά ή συνήθειες με τον πρώην σύντροφο.

Η Metz συμβουλεύει να διατηρείται μια ισορροπία. Ο πρώην σύζυγος πιθανότατα είχε και ορισμένα θετικά στοιχεία τα οποία δεν χρειάζεται να δαιμονοποιούνται, αλλά παράλληλα δεν υπάρχει κανένας λόγος να προσπαθεί κανείς να αναπαραγάγει τη σχέση που μόλις κατέρρευσε.

Η επένδυση στις «προοπτικές» ενός ατόμου

Η αισιοδοξία μπορεί να γλιστρήσει σε επικίνδυνα μονοπάτια όταν ξεκινάς να βγαίνεις με κάποιον βασιζόμενη όχι σε αυτό που είναι σήμερα, αλλά σε αυτό που ελπίζεις ότι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Ίσως σκέφτεσαι ότι με τον χρόνο θα μάθει να επικοινωνεί καλύτερα, ότι θα βάλει τη ζωή του σε μια σειρά ή ότι επιτέλους θα γίνει πιο συνεπής στις δεσμεύσεις του.

Ωστόσο, καμία από αυτές τις προσδοκίες δεν αποτελεί πραγματικότητα στο παρόν. Η προσοχή οφείλει να παραμένει εστιασμένη στο άτομο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή απέναντί σου. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει η Metz: «Δεν είναι δική σου ευθύνη να αναμορφώσεις και να θεραπεύσεις τον κόσμο μέσα από μια σειρά από κακά ραντεβού».

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Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου