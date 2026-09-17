Το AI εργαλείο που τσεκάρει το ερωτικό ιστορικό του υποψήφιου συντρόφου σου

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Η ψηφιακή εποχή έχει διευκολύνει τη σύνδεση με αγνώστους, αλλά έχει επίσης επιτρέψει σε πολλούς να προσποιούνται όποιον θέλουν

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Η ψηφιακή εποχή έχει φέρει επανάσταση στον τρόπο που γνωριζόμαστε και συνδεόμαστε με άλλους. Ωστόσο, αυτή η ευκολία έχει και τις παγίδες της, καθώς πολλοί Αμερικανοί χάνουν μεγάλα ποσά από ανθρώπους που γνώρισαν online, ερωτεύτηκαν και τελικά ανακάλυψαν ότι οι σύντροφοί τους δεν ήταν ακριβώς όπως παρουσιάζονταν. Για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, το νέο εργαλείο Stud or Dud υπόσχεται να κάνει τη διαδικασία ελέγχου πιο ασφαλή και αξιόπιστη.

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Πώς λειτουργεί το Stud or Dud

Το AI εργαλείο που τσεκάρει το ερωτικό ιστορικό του υποψήφιου συντρόφου σου

Το Stud or Dud, που κυκλοφόρησε στα τέλη Αυγούστου από την PeopleFinders, επιτρέπει στους χρήστες να εισάγουν ένα όνομα, έναν αριθμό τηλεφώνου ή μια πόλη και να αντλήσουν στοιχεία από δημόσια αρχεία. Αυτά περιλαμβάνουν δικαστικά έγγραφα, ιστορικό διευθύνσεων, αρχεία γάμου, πτωχεύσεις και άλλες πληροφορίες που μπορεί να αποκαλύψουν την αλήθεια πίσω από έναν πιθανό σύντροφο. Η τεχνολογία AI οργανώνει τα αποτελέσματα και επισημαίνει ό,τι θεωρεί ύποπτο, χωρίς να ειδοποιεί το άτομο που αναζητάτε.

Η ανάγκη για προστασία από ρομαντικές απάτες

Το AI εργαλείο που τσεκάρει το ερωτικό ιστορικό του υποψήφιου συντρόφου σου

Η αγορά για τέτοια εργαλεία είναι προφανής, καθώς το FBI κατέγραψε περισσότερες από 929 εκατομμύρια δολάρια σε απώλειες από ρομαντικές απάτες το 2025, σημειώνοντας αύξηση 38% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με την FTC, σχεδόν το 60% των ανθρώπων που έχασαν χρήματα από ρομαντική απάτη είχαν γνωρίσει πρώτα τον απατεώνα μέσω κοινωνικών δικτύων.

Το AI εργαλείο που τσεκάρει το ερωτικό ιστορικό του υποψήφιου συντρόφου σου

Η CEO της PeopleFinders, Amber Higgins, δήλωσε ότι οι σημερινοί χρήστες γνωριμιών έχουν πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες από ποτέ, εκτός από το άτομο που κάθεται απέναντί τους. Αυτό καθιστά αναγκαίο το εργαλείο Stud or Dud, καθώς οι παραδοσιακοί μέθοδοι ελέγχου, όπως η αναζήτηση στο Google ή η εξέταση προφίλ στα κοινωνικά δίκτυα, μπορεί να είναι αναξιόπιστες.

Περιορισμοί και προειδοποιήσεις

Το AI εργαλείο που τσεκάρει το ερωτικό ιστορικό του υποψήφιου συντρόφου σου

Παρά την υποσχόμενη λειτουργία του, το Stud or Dud δεν είναι αλάνθαστο. Τα δημόσια αρχεία μπορεί να είναι παλιά ή ελλιπή, και η AI μπορεί να παρερμηνεύσει τα δεδομένα. Μια αναφορά μπορεί να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες, αλλά δεν μπορεί να σας πει αν κάποιος λέει ψέματα κατάμουτρα.

Επιπλέον, η συμπεριφορά του ατόμου είναι εξίσου σημαντική. Σημάδια όπως η αποφυγή βιντεοκλήσεων, οι συνεχείς αλλαγές στις βασικές λεπτομέρειες της ζωής του ή η υπερβολική επιτάχυνση της σχέσης είναι μεγάλα red flags. Εάν προκύψει θέμα χρημάτων πριν καν συναντηθείτε, είναι καλύτερο να μπλοκάρετε το άτομο και να προχωρήσετε.

Πώς θα καταλάβεις ότι έχεις ξεπέρασει επιτέλους τον πρώην σου

Η ψηφιακή εποχή έχει διευκολύνει τη σύνδεση με αγνώστους, αλλά έχει επίσης επιτρέψει σε πολλούς να προσποιούνται όποιον θέλουν. Το Stud or Dud προσφέρει μια νέα προσέγγιση στην ασφάλεια των γνωριμιών, επιτρέποντας στους χρήστες να ελέγχουν την αλήθεια πίσω από τους υποψήφιους συντρόφους τους και να προστατεύονται από ρομαντικές απάτες. Εν τέλει, η προσοχή και η καλή κρίση είναι οι καλύτεροι σύμμαχοι στην αναζήτηση της αγάπης.

Πηγή Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου

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