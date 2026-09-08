Τι είναι το «Airport Divorce»; Ο προσωρινός χωρισμός που γίνεται μόδα

«Τα λέμε στην παραλαβή αποσκευών» - η νέα τάση για ήρεμο και χαλαρό ταξίδι

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Τα ταξίδια έχουν έναν περίεργο τρόπο να βγάζουν τον χειρότερο εαυτό μας. Το άγχος στον έλεγχο ασφαλείας, η αγωνία να βρεις την πύλη αναχώρησης, οι καθυστερήσεις, οι ουρές και ο ατελείωτος κόσμος γύρω σου δημιουργούν εύκολα ένα εκρηκτικό μείγμα. Και κάπου εκεί, ένας άνθρωπος που αγαπάς μπορεί ξαφνικά να γίνει ο πιο εκνευριστικός άνθρωπος στον πλανήτη.

Τι είναι το «Airport Divorce»; Ο προσωρινός χωρισμός που γίνεται μόδα

Τι θα έλεγες, λοιπόν, αν υπήρχε ένας τρόπος να φτάσεις στον προορισμό σου χαλαρή, χωρίς καβγάδες και χωρίς να έχεις ανταλλάξει βλέμματα δολοφονικής αγανάκτησης με τον σύντροφό σου πριν καν επιβιβαστείς;

Γιατί, το να μην τσακώνεστε, μπορεί να κάνει τη σχέση σας χειρότερη

Καλώς ήρθες στο «airport divorce», τη νέα, μάλλον αμφιλεγόμενη ταξιδιωτική τάση που έχει προκαλέσει συζητήσεις στα social media.

Τι είναι το «airport divorce»;

Τι είναι το «Airport Divorce»; Ο προσωρινός χωρισμός που γίνεται μόδα

Ο όρος έγινε γνωστός από τον Βρετανό δημοσιογράφο Huw Oliver, ο οποίος έγραψε σχετικά σε άρθρο του στους Sunday Times το 2025. Η ιδέα του ήταν απλή: μετά από αρκετά αγχωτικά ταξίδια μαζί με τη σύντροφό του, οι δυο τους αποφάσισαν ότι το καλύτερο τόσο για την ψυχική τους ηρεμία όσο και για τη σχέση τους ήταν να… χωρίζουν προσωρινά μόλις περνούσαν τον έλεγχο ασφαλείας.

Γιατί, όπως παραδέχεται ο Oliver, στο αεροδρόμιο όλοι λίγο-πολύ μεταμορφωνόμαστε. Και κάπως έτσι προκύπτει το κλασικό ζευγάρι: ο ένας θέλει να βρίσκεται στην πύλη 45 λεπτά πριν καν ανακοινωθεί το boarding, ενώ ο άλλος θέλει να χαζέψει στα καταστήματα, να πάρει έναν καφέ και να φτάσει στην πύλη την τελευταία δυνατή στιγμή.

Μήπως τελικά έχει νόημα; Για αρκετά ζευγάρια, η απάντηση είναι «ναι».

Τι είναι το «Airport Divorce»; Ο προσωρινός χωρισμός που γίνεται μόδα

Οι άνθρωποι δεν αντιδρούν όλοι με τον ίδιο τρόπο στο ταξιδιωτικό άγχος. Κάποιοι θέλουν να βρίσκονται στο αεροδρόμιο τρεις ώρες νωρίτερα, να έχουν περάσει τον έλεγχο ασφαλείας, να έχουν βρει την πύλη και να περιμένουν ήσυχοι.

Άλλοι θεωρούν ότι το να φτάσεις στο αεροδρόμιο δύο ώρες πριν από την πτήση είναι ήδη υπερβολή και προτιμούν να εκμεταλλευτούν κάθε διαθέσιμο λεπτό για καφέ, ψώνια ή φαγητό.

Food Divorce: Γιατί όλο και περισσότερα ζευγάρια τρώνε πλέον χωριστά;

Μια έρευνα της British Airways από το 2023 έδειξε μάλιστα ότι περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες δήλωσαν πως «υιοθετούν μια νέα ταυτότητα» μόλις φτάνουν στο αεροδρόμιο. Και όταν δύο άνθρωποι με εντελώς διαφορετικές ταξιδιωτικές συνήθειες βρεθούν μαζί σε ένα περιβάλλον γεμάτο στρες, οι εντάσεις δεν αργούν να εμφανιστούν.

Διαβάστε αναλυτικά για το Airport Divorce στο Allyou.gr

Συντάκτης άρθρου: Κλέλια Φατούρου

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