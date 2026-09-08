Η Αθηνά Οικονομάκου έχει κατάφερε με την πάροδο του χρόνου να εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και πετυχημένα πρόσωπα της ελληνικής showbiz, έχοντας διαγράψει σημαντική πορεία στην τηλεόραση, το θέατρο και τον κινηματογράφο, ξεχωρίζοντας, παράλληλα και ως επιχειρηματίας μέσω των brands της.

Μητέρα δύο παιδιών, του Μάξιμου και της Σιέννα, τα οποία απέκτησε από τον πρώτο της γάμο με τον επιχειρηματία Φίλιππο Μιχόπουλο, η Αθηνά Οικονομάκου δεν περιορίστηκε ποτέ μόνο στην τηλεόραση.

H Αθηνά Οικονομάκου το 2009 και το 2026 / Φωτογραφίες: NDP & Instagram.com

Γνωρίζοντας την Αθηνά Οικονομάκου - Το βιογραφικό της ηθοποιού και επιχειρηματία

Γεννήθηκε στις 6 Μαρτίου του 1986 στη Σκάλα Λακωνίας, όπου μεγάλωσε και πέρασε τα παιδικά και εφηβικά της χρόνια

Η Αθηνά Οικονομάκου σε παιδική ηλικία / Φωτογραφία: Instagram.com

Έχει ύψος 1,68, ανήκει στο ζώδιο των Ιχθύων και ο προσωπικός λογαριασμός της στο Instagram, με πάνω από 1 εκατομμύριο ακολούθους είναι @athinao1konomakou

Αφού ολοκλήρωσε το σχολείο μετακόμισε στην Αθήνα, έχοντας αρχικά ως στόχο να σπουδάσει στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Πολύ γρήγορα συνειδητοποίησε ότι η πραγματική αγάπη της η ηθοποιία, παίρνοντας την απόφαση να σπουδάσει υποκριτική

Εισήχθη στη δραματική σχολή «Κεντρική Σκηνή» της Μιμής Ντενίση, από την οποία και αποφοίτησε το 2007, κάνοντας το πρώτο μεγάλο βήμα προς τον καλλιτεχνικό χώρο

Η Αθηνά Οικονομάκου συμμετείχε για πρώτη φορά στην τηλεόραση τη σεζόν 2007-2008 στη σειρά «Δεληγιάννειον Παρθεναγωγείον»

Η Αθηνά Οικονομάκου στην αρχή της καριέρας της, το 2009 / Φωτογραφία: NDP

Ακολούθησαν κάποιοι μικροί ρόλοι και διαφημίσεις, έως ότου το 2009 και έπειτα από δεκάδες οντισιόν, επιλέχθηκε για τον ρόλο της «Ξένιας Παππά» στη σειρά «Η Ζωή της Άλλης», ένας ρόλος που της πρόσφερε μεγάλη αναγνωρισιμότητα

Η Αθηνά Οικονομάκου στο ρόλο της «Ξένιας», στην τηλεοπτική σειρά «Η Ζωή της Άλλης» (2009)

Ακολούθησαν πρωταγωνιστικοί ρόλοι σε δημοφιλείς σειρές όπως: «Κλεμμένα Όνειρα», «Έλα στη θέση μου», «Η χειρότερη εβδομάδα της ζωής μου», «Το Δαχτυλίδι της Φωτιάς», «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα», «Έχω παιδιά» κ.ά.

Σημαντική και η συμμετοχή της σε θεατρικές παραστάσεις όπως οι: «Τα Βαφτίσια», «Το ΚΤΕΛ», «Η Μέθοδος της Απιστίας», «Οι Απελπισμένοι» κ.ά.

Στον κινηματογράφο, απολάυσαμε την Αθηνά Οικονομάκου στις ταινίες: «Μαγικός Καθρέφτης», «Amore Mio» και «Μια Νύχτα στην Αθήνα»

Τα τελευταία χρόνια η Αθηνά Οικονομάκου έχει δημιουργήσει τη δική της επιχειρηματική πορεία. Το 2016 ίδρυσε το brand κοσμημάτων Allover by Athina Oikonomakou, ενώ το 2019 δημιούργησε μαζί με τη Μαίρη Συνατσάκη την εταιρεία ένδυσης Project S.O.M.A.

Επιπρόσθετα, είναι πολύ ενεργή στα social media, γεγονός που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη των επιχειρήσεών της

Αθηνά Οικονομάκου: Οι δύο γάμοι και τα παιδιά

Η προσωπική ζωή της Αθηνάς Οικονομάκου έχει βρεθεί αρκετές φορές στο επίκεντρο των ΜΜΕ. Το 2017 ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας με τον επιχειρηματία Φίλιππο Μιχόπουλο. Απέκτησαν δύο παιδιά, τον Μάξιμο και τη Σιέννα.

Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του τον Απρίλιο του 2024, έπειτα από 10 χρόνια κοινής πορείας και 7 χρόνια γάμου.

Η Αθηνά Οικονομάκου με την κόρη της, Σιέννα / Φωτογραφία: Instagram.com

Η Αθηνά Οικονομάκου είχε αναφερθεί σε παλαιότερη συνέντευξή της για το διαζύγιό της από τον γνωστό επιχειρηματία, λέγοντας ότι: «Εύκολο δεν είναι τίποτα σε ένα διαζύγιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολη απόφαση. Περνάς πάρα πολλές φάσεις. Κανένα διαζύγιο δεν είναι εύκολο και ευτυχές. Ήταν εύκολο με την έννοια ότι ήμουν απόλυτα σίγουρη για την απόφασή μου. Καταλήξαμε σε αυτό από κοινού με τον πρώην σύζυγό μου, με πολλή αγάπη και ωριμότητα. Δεν κοίταξα ποτέ πίσω και ήμουν απόλυτα σίγουρη πως ήταν το καλύτερο αυτό για τους δυο μας και τα παιδιά μας. Δεν είχα καμία αμφιβολία για την απόφασή μου», με τους δυο τους να έχουν δηλώσει ότι βασική τους προτεραιότητα παραμένει η ανατροφή των παιδιών τους.

Λίγο διάστημα μετά, γνώρισε τον πρώην διεθνή μπασκετμπολίστα Μπρούνο Τσερέλα. Η σχέση τους συζητήθηκε όσο λίγες στην εγχώρια showbiz, με τις κοινές εμφανίσεις τους, τα ταξίδια και τις δημόσιες εκδηλώσεις αγάπης να μονοπωλούν το ενδιαφέρον.

Το 2026, η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα και να δώσουν όρκους αιώνιας αγάπης, επισφραγίζοντας τον έρωτά τους.

Η Αθηνά Οικονμάκου με το σύζυγό της Μπρούνο Τσερέλα / Φωτογραφία: NDP

Αρχικά, το ζευγάρι είχε επιλέξει μια λιτή θρησκευτική τελετή σε στενό οικογενειακό κύκλο, ενώ λίγες εβδομάδες αργότερα διοργάνωσαν ένα φαντασμαγορικό τριήμερο γαμήλιο πάρτι στην Πάρο, με συγγενείς και φίλους από την Ελλάδα και το εξωτερικό.