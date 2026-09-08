Θρίλερ στην Κυψέλη: Βρέθηκαν ανθρώπινα οστά στην Αλεπότρυπα

Τα εντόπισε παιδί μέσα σε σακούλα

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Κυψέλη: Βρέθηκαν Ανθρώπινα Οστά
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ανακαλύφθηκαν ανθρώπινα οστά στην Κυψέλη, συγκεκριμένα στην περιοχή Αλεπότρυπα.
  • Τα οστά βρέθηκαν μέσα σε σακούλα από ένα παιδί σε χωράφι κοντά στο γήπεδο της Κυψέλης.
  • Στο κρανίο δεν υπάρχουν σημάδια από χτύπημα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.
  • Η περιοχή έχει αποκλειστεί από την αστυνομία για να διατηρηθεί ανέπαφη.
  • Αναμένεται η άφιξη ανθρωπολόγου στο σημείο για περαιτέρω έρευνες.

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στην ΕΛ.ΑΣ. καθώς εντοπίστηκαν οστά σε περιοχή της Κυψέλης.

Ανθρώπινα οστά βρέθηκαν σε χωράφι κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη

Ανθρώπινα οστά βρέθηκαν σε χωράφι κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τα οστά, που φαίνεται ανήκουν σε άνθρωπο, εντοπίστηκαν μέσα σε σακούλα, που φέρεται να εντόπισε τυχαία ένα παιδί σε χωράφι στην περιοχή Αλεπότρυπα, κοντά στο γήπεδο της Κυψέλης.

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Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο κρανίο που βρέθηκε δε φαίνεται να υπάρχουν σημάδια από κάποιο χτύπημα.

Ο χώρος αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να παραμείνει ανέπαφος, ενώ στο σημείο αναμένεται να μεταβεί ανθρωπολόγος.

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