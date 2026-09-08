Κυψέλη: Βρέθηκαν Ανθρώπινα Οστά

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγο στην ΕΛ.ΑΣ. καθώς εντοπίστηκαν οστά σε περιοχή της Κυψέλης.

Ανθρώπινα οστά βρέθηκαν σε χωράφι κοντά στο γήπεδο της Αλεπότρυπας στην Κυψέλη

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τα οστά, που φαίνεται ανήκουν σε άνθρωπο, εντοπίστηκαν μέσα σε σακούλα, που φέρεται να εντόπισε τυχαία ένα παιδί σε χωράφι στην περιοχή Αλεπότρυπα, κοντά στο γήπεδο της Κυψέλης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο κρανίο που βρέθηκε δε φαίνεται να υπάρχουν σημάδια από κάποιο χτύπημα.

Ο χώρος αποκλείστηκε από αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να παραμείνει ανέπαφος, ενώ στο σημείο αναμένεται να μεταβεί ανθρωπολόγος.