Εκρήξεις με χειροβομβίδες σε καφετέριες σε Ομόνοια και Άγιο Παντελεήμονα

Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. ηγετικό πρόσωπο της Greek Mafia

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Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Τρίτης στο κέντρο της Αθήνας, καθώς δύο καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε Ομόνοια και Άγιο Παντελεήμονα έγιναν στόχος επιθέσεων με χειροβομβίδες, με διαφορά μόλις 25 λεπτών. Από τις εκρήξεις δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται πλέον το ενδεχόμενο τα δύο περιστατικά να συνδέονται.

Δύο επιθέσεις με χειροβομβίδες σημειώθηκαν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ομόνοια και τον Άγιο Παντελεήμονα

Δύο επιθέσεις με χειροβομβίδες σημειώθηκαν σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Ομόνοια και τον Άγιο Παντελεήμονα

Το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 04:30 στην οδό Αχαρνών. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, άγνωστος έσπασε την τζαμαρία του καταστήματος, χρησιμοποιώντας μεταλλικό καπάκι ή σχάρα φρεατίου και στη συνέχεια πέταξε στο εσωτερικό χειροβομβίδα, η οποία εξερράγη.

Στις 04:55 καταγράφηκε δεύτερη έκρηξη, αυτή τη φορά στη συμβολή της πλατείας Αμερικής με την οδό Μηθύμνης, στον Άγιο Παντελεήμονα.

Και στη συγκεκριμένη περίπτωση οι πληροφορίες κάνουν λόγο για παρόμοιο τρόπο δράσης, με τον δράστη να σπάει την τζαμαρία και να πετά χειροβομβίδα στο εσωτερικό του καταστήματος. 

Ο τρόπος των δύο επιθέσεων είναι παρόμοιος και η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει αν συνδέονται

Ο τρόπος των δύο επιθέσεων είναι παρόμοιος και η ΕΛ.ΑΣ. εξετάζει αν συνδέονται

Και τα δύο καταστήματα ήταν κλειστά την ώρα των επιθέσεων, με αποτέλεσμα να μην υπάρξουν τραυματισμοί. Προκλήθηκαν, ωστόσο, υλικές ζημιές στις επιχειρήσεις.

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Στο μικροσκόπιο της ΕΛ.ΑΣ. η σύνδεση των δύο χτυπημάτων

Στα σημεία έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκια του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, προκειμένου να ελεγχθούν οι χώροι και να συλλεχθούν στοιχεία που μπορεί να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.

Ερευνάται μήπως στις επιθέσεις εμπλέκεται ηγετικό πρόσωπο της Greek Mafia

Ερευνάται μήπως στις επιθέσεις εμπλέκεται ηγετικό πρόσωπο της Greek Mafia

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο διαθέσιμο υλικό, οι έρευνες στρέφονται προς το ενδεχόμενο οι δύο επιθέσεις να σχετίζονται με ξεκαθάρισμα λογαριασμών.

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Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζεται ως πιθανό ενδεχόμενο η εμπλοκή προσώπου με βαρύ ποινικό παρελθόν, το οποίο φέρεται να έχει διασυνδέσεις με τη λεγόμενη Greek Mafia και κρατείται στις φυλακές. 

Από τις εκρήξεις δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Από τις εκρήξεις δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Εξετάζεται, επίσης, το ενδεχόμενο οι εντολές για τις επιθέσεις να δόθηκαν μέσα από σωφρονιστικό κατάστημα. 

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Υπενθυμίζεται ότι σε πρόσφατη υπόθεση στη Λευκάδα, η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε πως είχε προκύψει εμπλοκή δύο έγκλειστων ως φερόμενων ηθικών αυτουργών σε υπόθεση απόπειρας επίθεσης με εκρηκτικό μηχανισμό.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, μεταξύ άλλων τον τρόπο δράσης, τα ευρήματα από τα δύο σημεία και τυχόν προηγούμενες απειλές που μπορεί να σχετίζονται με τους ιδιοκτήτες των καταστημάτων.

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