Η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, προγραμματισμένη για τις 12 Σεπτεμβρίου, βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων λόγω της διαμόρφωσης της σκηνής γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία.

Η σκηνή έχει στηθεί με φόντο το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου/ INTIME Αβραμίδης Αλέξανδρος

Μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε, το υπουργείο Πολιτισμού ξεκαθάρισε ότι δεν έχει αρμοδιότητα για τον συγκεκριμένο χώρο, ενώ ο δήμος Θεσσαλονίκης ζήτησε άμεσα να αλλάξει το στήσιμο ώστε το μνημείο να παραμείνει ορατό και ελεύθερο.

Με τη συναυλία αυτή, ο Αντώνης Ρέμος συμπληρώνει 30 χρόνια στον χώρο του τραγουδιού. Οι προετοιμασίες για τη διοργάνωση άνοιξαν δημόσια συζήτηση στα social media, καθώς η σκηνή τοποθετήθηκε γύρω από το εμβληματικό άγαλμα, προκαλώντας ερωτήματα για το ποιος έχει την ευθύνη αδειοδότησης και ελέγχου του χώρου.

Η σκηνή έχει στηθεί με φόντο το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου/ INTIME Αβραμίδης Αλέξανδρος

Υπουργείο Πολιτισμού: «Δεν έχουμε καμία απολύτως αρμοδιότητα στον χώρο»

Η επίσημη απάντηση του υπουργείου Πολιτισμού δόθηκε μετά από σχετική ερώτηση για το αν εμπλέκεται στη διαδικασία αδειοδότησης ή στον έλεγχο του χώρου της συναυλίας. Η θέση του υπουργείου ήταν σαφής: «Το υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα στον χώρο όπου πρόκειται να διεξαχθεί η συναυλία. Είναι εκτός αρχαιολογικού χώρου, εκτός ιστορικού τόπου και δε γειτνιάζει με κηρυγμένο μνημείο».

Η σκηνή έχει στηθεί με φόντο το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου/ INTIME Αβραμίδης Αλέξανδρος

Δήμος Θεσσαλονίκης: Αίτημα για άμεση επανεξέταση της σκηνής

Μετά τα σχόλια που αναπτύχθηκαν στα social media, ο δήμος Θεσσαλονίκης παρενέβη ζητώντας να «επανεξεταστεί άμεσα» το στήσιμο της σκηνής. Τη θέση αυτή διατύπωσε ο αντιδήμαρχος Προστασίας Κοινόχρηστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας, Γιώργος Δημαρέλος, εξηγώντας ότι ζητούμενο είναι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου να «παραμείνει ελεύθερο, διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει».

Στην ανάρτησή του την Κυριακή, ο Γιώργος Δημαρέλος ανέφερε: «Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη ανοιχτή και εξωστρεφής, που θέλει να φιλοξενεί μεγάλες διοργανώσεις και γεγονότα που δίνουν χαρά στους πολίτες και προβάλλουν την πόλη διεθνώς. Η μεγάλη δωρεάν συναυλία της 12ης Σεπτεμβρίου αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία προβολής της Θεσσαλονίκης και των εμβληματικών τοπόσημών της.

Μόλις διαπιστώθηκε η εικόνα που δημιουργούσε η αρχική τεχνική διαμόρφωση του χώρου γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ζητήσαμε να επανεξεταστεί άμεσα το στήσιμο της σκηνής, ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο, διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει.

Η σκηνή έχει στηθεί με φόντο το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου/ INTIME Αβραμίδης Αλέξανδρος

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί με τη νέα διαμόρφωση και φιλοδοξούμε να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή για τη Θεσσαλονίκη, προβάλλοντας τη σύγχρονη, δυναμική και εξωστρεφή εικόνα της πόλης, μαζί με την ιστορία και τα σύμβολά της. Αυτή είναι η Θεσσαλονίκη που θέλουμε να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο».

Το μήνυμα από τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού και η θέση της παραγωγής

Για το ίδιο θέμα τοποθετήθηκε και ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας, Βασίλης Γάκης. Όπως τόνισε, στόχος είναι η παραγωγή «να προβάλει τη Θεσσαλονίκη σε όλο τον κόσμο μέσα από τη δύναμη της εικόνας, με απόλυτο πάντα σεβασμό στη διαφύλαξη ενός κορυφαίου τοποσήμου της πόλης, όπως είναι το άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου».

Από την εταιρεία παραγωγής δόθηκαν επίσης διαβεβαιώσεις για την προστασία και την ανάδειξη του μνημείου. Ειδικότερα, επισημάνθηκε ότι για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου «έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του», ενώ έχει «σχεδιαστεί η ανάδειξή του» με «ειδικό φωτισμό, σύγχρονη τεχνολογία και οπτικά συστήματα διεθνών προδιαγραφών».