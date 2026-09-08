Συναυλία Ρέμου: Τι απαντά το Υπ. Πολιτισμού μετά τις αντιδράσεις

Η σκηνή για τη συναυλία στήθηκε μπροστά από το άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.09.26 , 10:21 Πτώση 13χρονης Θεσσαλονίκη: «Πήγε να κατέβει από σωλήνα και έπεσε»
08.09.26 , 10:00 Συνταγή για γεμιστό κοτόπουλο, με μοτσαρέλα και φρέσκια ντομάτα
08.09.26 , 09:52 Δούκισσα Νομικού: Πέρασε το Σαββατοτοκύριακο με τους γονείς & τα παιδιά της
08.09.26 , 09:42 Στεφανία Γουλιώτη: Οι πόζες με μαγιό σε ένα μαγικό τοπίο της Ισλανδίας
08.09.26 , 09:29 Η Yokohama γίνεται επίσημος συνεργάτης της Juventus FC
08.09.26 , 09:19 Αλλάζει ο καιρός: Έρχονται τα πρωτοβρόχια - Πέφτει η θερμοκρασία
08.09.26 , 09:03 Καρβέλας: Η ηλικία, το τραγούδι για τη Σοφία και η ομοιότητα με τον γιο του
08.09.26 , 08:54 Εκρήξεις με χειροβομβίδες σε καφετέριες σε Ομόνοια και Άγιο Παντελεήμονα
08.09.26 , 08:52 Συναυλία Ρέμου: Τι απαντά το Υπ. Πολιτισμού μετά τις αντιδράσεις
08.09.26 , 08:28 Δέσποινα Βανδή: Περήφανη όσο ποτέ για τον Βασίλη Μπισμπίκη!
08.09.26 , 08:26 Πατίνια: Χαροπαλεύουν δύο παιδιά στη ΜΕΘ - Νέο «σαφάρι» ελέγχων
08.09.26 , 07:41 Φωτιά τώρα στο Πλατή Μεσσηνίας
08.09.26 , 07:05 Μύκονος: Γνωστός τηλεοπτικός κομμωτής κατηγορείται ότι έκλεψε γυαλιά ηλίου
08.09.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν 08/09 - Σήμερα τιμάται η γέννηση της Θεοτόκου
07.09.26 , 23:57 Γερμανία: Διαδηλώσεις κατά της εκλογικής νίκης του AfD στη Σαξονία-Άνχαλτ
Αλλάζει ο καιρός: Έρχονται τα πρωτοβρόχια - Πέφτει η θερμοκρασία
Ζήνα Αρβανιτίδη: Ποιος είναι ο σύζυγός της, Franck Zaragoza
First Dates: «Τέτοιο άντρα θέλω, να κάνουμε εκδρομές & να τρώμε παϊδάκια»
Συναυλία Ρέμου: Τι απαντά το Υπ. Πολιτισμού μετά τις αντιδράσεις
Δούκισσα Νομικού: Πέρασε το Σαββατοτοκύριακο με τους γονείς & τα παιδιά της
Οικονομάκου - Τσερέλα: Βόλτες με το ιστιοπλοϊκό στην Ιταλική Ριβιέρα
Δέσποινα Βανδή: Περήφανη όσο ποτέ για τον Βασίλη Μπισμπίκη!
Καρβέλας: Η ηλικία, το τραγούδι για τη Σοφία και η ομοιότητα με τον γιο του
Ευγενία Δημητροπούλου: Η κόρη της, Εύα, έγινε 5 ετών - Η τούρτα & οι ευχές
Στεφανία Γουλιώτη: Οι πόζες με μαγιό σε ένα μαγικό τοπίο της Ισλανδίας
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Συναυλία Α. Ρέμου: Αντιδράσεις για την συναυλία στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου/ βίντεο ΕΡΤ

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου προκαλεί αντιδράσεις λόγω της σκηνής γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.
  • Το υπουργείο Πολιτισμού δήλωσε ότι δεν έχει αρμοδιότητα για τον συγκεκριμένο χώρο της συναυλίας.
  • Ο δήμος Θεσσαλονίκης ζήτησε άμεση επανεξέταση της σκηνής ώστε το μνημείο να παραμείνει ορατό και ελεύθερο.
  • Η παραγωγή της συναυλίας διαβεβαίωσε ότι έχουν ληφθεί μέτρα προστασίας και ανάδειξης του αγάλματος.
  • Η συναυλία στοχεύει στην προβολή της Θεσσαλονίκης και της ιστορίας της διεθνώς.

Η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη, προγραμματισμένη για τις 12 Σεπτεμβρίου, βρέθηκε στο επίκεντρο αντιδράσεων λόγω της διαμόρφωσης της σκηνής γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία.

Η σκηνή έχει στηθεί με φόντο το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου/ INTIME Αβραμίδης Αλέξανδρος

Η σκηνή έχει στηθεί με φόντο το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου/ INTIME Αβραμίδης Αλέξανδρος

Μετά τον θόρυβο που προκλήθηκε, το υπουργείο Πολιτισμού ξεκαθάρισε ότι δεν έχει αρμοδιότητα για τον συγκεκριμένο χώρο, ενώ ο δήμος Θεσσαλονίκης ζήτησε άμεσα να αλλάξει το στήσιμο ώστε το μνημείο να παραμείνει ορατό και ελεύθερο.

Αντώνης Ρέμος: Χαμός με τη σκηνή της συναυλίας του στη Θεσσαλονίκη

Με τη συναυλία αυτή, ο Αντώνης Ρέμος συμπληρώνει 30 χρόνια στον χώρο του τραγουδιού. Οι προετοιμασίες για τη διοργάνωση άνοιξαν δημόσια συζήτηση στα social media, καθώς η σκηνή τοποθετήθηκε γύρω από το εμβληματικό άγαλμα, προκαλώντας ερωτήματα για το ποιος έχει την ευθύνη αδειοδότησης και ελέγχου του χώρου.

Η σκηνή έχει στηθεί με φόντο το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου/ INTIME Αβραμίδης Αλέξανδρος

Η σκηνή έχει στηθεί με φόντο το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου/ INTIME Αβραμίδης Αλέξανδρος

Υπουργείο Πολιτισμού: «Δεν έχουμε καμία απολύτως αρμοδιότητα στον χώρο»

Η επίσημη απάντηση του υπουργείου Πολιτισμού δόθηκε μετά από σχετική ερώτηση για το αν εμπλέκεται στη διαδικασία αδειοδότησης ή στον έλεγχο του χώρου της συναυλίας. Η θέση του υπουργείου ήταν σαφής: «Το υπουργείο Πολιτισμού δεν έχει καμία απολύτως αρμοδιότητα στον χώρο όπου πρόκειται να διεξαχθεί η συναυλία. Είναι εκτός αρχαιολογικού χώρου, εκτός ιστορικού τόπου και δε γειτνιάζει με κηρυγμένο μνημείο».

Η σκηνή έχει στηθεί με φόντο το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου/ INTIME Αβραμίδης Αλέξανδρος

Η σκηνή έχει στηθεί με φόντο το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου/ INTIME Αβραμίδης Αλέξανδρος

Δήμος Θεσσαλονίκης: Αίτημα για άμεση επανεξέταση της σκηνής

Μετά τα σχόλια που αναπτύχθηκαν στα social media, ο δήμος Θεσσαλονίκης παρενέβη ζητώντας να «επανεξεταστεί άμεσα» το στήσιμο της σκηνής. Τη θέση αυτή διατύπωσε ο αντιδήμαρχος Προστασίας Κοινόχρηστων Χώρων και Δημοτικής Αστυνομίας, Γιώργος Δημαρέλος, εξηγώντας ότι ζητούμενο είναι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου να «παραμείνει ελεύθερο, διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει».

Στην ανάρτησή του την Κυριακή, ο Γιώργος Δημαρέλος ανέφερε: «Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη ανοιχτή και εξωστρεφής, που θέλει να φιλοξενεί μεγάλες διοργανώσεις και γεγονότα που δίνουν χαρά στους πολίτες και προβάλλουν την πόλη διεθνώς. Η μεγάλη δωρεάν συναυλία της 12ης Σεπτεμβρίου αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία προβολής της Θεσσαλονίκης και των εμβληματικών τοπόσημών της.

Μόλις διαπιστώθηκε η εικόνα που δημιουργούσε η αρχική τεχνική διαμόρφωση του χώρου γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ζητήσαμε να επανεξεταστεί άμεσα το στήσιμο της σκηνής, ώστε το μνημείο να παραμείνει ελεύθερο, διακριτό και να αναδεικνύεται με τον τρόπο που του αρμόζει.

Η σκηνή έχει στηθεί με φόντο το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου/ INTIME Αβραμίδης Αλέξανδρος

Η σκηνή έχει στηθεί με φόντο το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου/ INTIME Αβραμίδης Αλέξανδρος

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί με τη νέα διαμόρφωση και φιλοδοξούμε να αποτελέσει μια μεγάλη γιορτή για τη Θεσσαλονίκη, προβάλλοντας τη σύγχρονη, δυναμική και εξωστρεφή εικόνα της πόλης, μαζί με την ιστορία και τα σύμβολά της. Αυτή είναι η Θεσσαλονίκη που θέλουμε να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο».

Το μήνυμα από τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού και η θέση της παραγωγής

Για το ίδιο θέμα τοποθετήθηκε και ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας, Βασίλης Γάκης. Όπως τόνισε, στόχος είναι η παραγωγή «να προβάλει τη Θεσσαλονίκη σε όλο τον κόσμο μέσα από τη δύναμη της εικόνας, με απόλυτο πάντα σεβασμό στη διαφύλαξη ενός κορυφαίου τοποσήμου της πόλης, όπως είναι το άγαλμα του Μ. Αλεξάνδρου».

Από την εταιρεία παραγωγής δόθηκαν επίσης διαβεβαιώσεις για την προστασία και την ανάδειξη του μνημείου. Ειδικότερα, επισημάνθηκε ότι για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου «έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του», ενώ έχει «σχεδιαστεί η ανάδειξή του» με «ειδικό φωτισμό, σύγχρονη τεχνολογία και οπτικά συστήματα διεθνών προδιαγραφών».

 

Συναυλία Ρέμου: Τι απαντά το Υπ. Πολιτισμού μετά τις αντιδράσεις

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΣΥΝΑΥΛΙΑ
 |
ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΕΜΟΣ
 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
 |
ΑΓΑΛΜΑ
 |
ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Δούκισσα Νομικού: Πέρασε το Σαββατοτοκύριακο με τους γονείς & τα παιδιά της
Celebrities & Gossip Νεα
Δούκισσα Νομικού: Πέρασε το Σαββατοτοκύριακο με τους γονείς & τα παιδιά της
Στεφανία Γουλιώτη
Celebrities & Gossip Νεα
Στεφανία Γουλιώτη: Οι πόζες με μαγιό σε ένα μαγικό τοπίο της Ισλανδίας
Βασίλης Μπισμπίκης - Γιάννης Οικονομίδης - Δέσποινα Βανδή
Celebrities & Gossip Νεα
Δέσποινα Βανδή: Περήφανη όσο ποτέ για τον Βασίλη Μπισμπίκη!
Πέθανε ο κινηματογραφικός παραγωγός, Θάνος Λαμπρόπουλος
Celebrities & Gossip Νεα
Πέθανε ο κινηματογραφικός παραγωγός, Θάνος Λαμπρόπουλος
Χατζηγιάννης: «Αναρωτιέμαι Μήπως Τελικά Επέλεξα Λάθος Δρόμο»
Celebrities & Gossip Νεα
Χατζηγιάννης: «Μερικές φορές αναρωτιέμαι μήπως τελικά επέλεξα λάθος δρόμο»
Αντώνης Τσαπατάκης: Δημοσίευσε βίντεο από τον γάμο του
Celebrities & Gossip Νεα
Αντώνης Τσαπατάκης: Δημοσίευσε βίντεο από τον γάμο του
Χρυσικού: Κινείται Nομικά Mετά Tην Ψεύτικη Εικόνα Της Με AI
Celebrities & Gossip Νεα
Δώρα Χρυσικού: Κινείται νομικά μετά την ψεύτικη εικόνα της με AI
Χρηστίδου: Το Δείπνο Στο Εστιατόριο Του Συντρόφου Της
Celebrities & Gossip Νεα
Σίσσυ Χρηστίδου: Το δείπνο στο εστιατόριο του συντρόφου της στην Κέρκυρα
Δούκα: Μας Ταξιδεύει Στη Βενετία Μέσα Από 20 Φωτογραφίες
Celebrities & Gossip Νεα
Ζέτα Δούκα: Μας ταξιδεύει στη Βενετία μέσα από 20 μαγευτικές φωτογραφίες
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top