Η Yokohama γίνεται επίσημος συνεργάτης της Juventus FC

Η μεγάλη σημασία αυτής της συνεργασίας

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Η Yokohama γίνεται Επίσημος Συνεργάτης της Juventus FC
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Η Yokohama Rubber Co., Ltd. ανακοίνωσε ότι η Yokohama Europe GmbH (YEU) σύναψε πολυετή συμφωνία ως Επίσημος Συνεργάτης με τη Juventus Football Club, έναν από τους πλέον καταξιωμένους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Ιταλίας, που αγωνίζεται στην κορυφαία επαγγελματική κατηγορία της χώρας, τη Serie A.

Η νέα αυτή συνεργασία αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την αναγνωρισιμότητα της μάρκας ελαστικών Yokohama στην ευρωπαϊκή αγορά. Στο πλαίσιο της στρατηγικής ενίσχυσης της παρουσίας της στην Ευρώπη, η Yokohama προχώρησε το 2023 στην ίδρυση εταιρείας πωλήσεων ελαστικών στην Ιταλία, μία από τις σημαντικότερες αγορές ελαστικών της Ευρώπης. Παράλληλα, από το 2024 αποτελεί Επίσημο Συνεργάτη Ελαστικών του ATP Tour, της κορυφαίας επαγγελματικής διοργάνωσης ανδρικού τένις.

Οι συγκεκριμένες πρωτοβουλίες έχουν συμβάλει στη σταθερή ανάπτυξη των πωλήσεων ελαστικών Yokohama στην Ευρώπη, ενώ η συνεργασία με τη Juventus FC έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή προβολή της μάρκας και να διευρύνει την απήχησή της σε ένα ακόμη μεγαλύτερο ευρωπαϊκό κοινό.

Η Juventus FC ιδρύθηκε το 1897 στο Τορίνο και αποτελεί έναν από τους πιο επιτυχημένους ποδοσφαιρικούς συλλόγους της Ιταλίας και της Ευρώπης. Έχει κατακτήσει 36 πρωταθλήματα Serie A, επίδοση που αποτελεί ρεκόρ, καθώς και 15 Κύπελλα Ιταλίας (Coppa Italia), επίσης αριθμό-ρεκόρ στη διοργάνωση. Στην ευρωπαϊκή της πορεία, η Juventus έχει κατακτήσει, μεταξύ άλλων, δύο UEFA Champions League και τρία Κύπελλα UEFA, πουσήμερα είναι γνωστά ως UEFA Europa League, αποκτώντας εκατομμύρια φιλάθλους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Η συνεργασία με τη Juventus FC προσφέρει στη Yokohama σημαντική διεθνή προβολή, αξιοποιώντας την παγκόσμια απήχηση ενός από τους πιο αναγνωρίσιμους συλλόγους του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Yokohama θα έχει παρουσία στα επίσημα social media της Juventus FC, στο Allianz Stadium, έδρα της Juventus, καθώς και σε δράσεις και εκδηλώσεις του συλλόγου με φιλάθλους, ενισχύοντας την επαφή της μάρκας με ένα ευρύ διεθνές κοινό.

Η νέα αυτή συνεργασία αποτελεί μέρος της ευρύτερης κατεύθυνσης της Yokohama για την ανάπτυξη της δραστηριότητάς της στην Ευρώπη, με έμφαση στις πωλήσεις των σειρών ADVAN και GEOLANDAR για SUV και pick-up οχήματα, καθώς και των χειμερινών ελαστικών και των ελαστικών διαστάσεων 18 ιντσών και άνω. Η εταιρεία ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ, εισάγει και διανέμει τα υψηλής ποιότητας ελαστικά YΟΚΟΗΑΜΑ στην ελληνική αγορά, από το 1957. 

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