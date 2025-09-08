Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 8 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, η εκκλησία τιμά τη μνήμη της Γέννησης της Θεοτόκου.

Είναι γνωστό ότι τα τέσσερα Ευαγγέλια δεν παρέχουν πληροφορίες για την καταγωγή και τη γέννηση της Θεοτόκου. Τις σχετικές πληροφορίες τις αντλούμε από το απόκρυφο Πρωτευαγγέλιο του Ιακώβου (2ος αιώνας), σύμφωνα με το οποίο η Θεοτόκος γεννήθηκε στα Ιεροσόλυμα με θαυματουργικό τρόπο από μια ενάρετη γηραιά γυναίκα, ονόματι Άννα (εξελληνισμένος τύπος του εβραϊκού Χάνα = εύνοια, χάρη), μετά από επίμονες δεήσεις προς τον Θεό, αυτής και του συζύγου της Ιωακείμ. Η Άννα ήταν στείρα και συνεπώς άτεκνη, γεγονός που εθεωρείτο ντροπή στην ιουδαϊκή κοινωνία της εποχής της.

Στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους ήταν γνωστές παρόμοιες διηγήσεις για τη γέννηση της Παναγίας και από το απόκρυφο Ευαγγέλιο του Ψευδο-Ματθαίου. Μετά την καταδίκη από την 3η Οικουμενική Σύνοδο της Εφέσου (431) της αίρεσης του Νεστοριανισμού, η οποία απέρριπτε, μεταξύ άλλων, το όνομα και τη συμμετοχή της Θεοτόκου στο σωτηριώδες έργο του Χριστού, οι διηγήσεις αυτές άρχισαν να ενσωματώνονται στη λατρεία της Εκκλησίας με τη μορφή των θεομητορικών εορτών.

Η γιορτή της γέννησης της Θεοτόκου καθιερώθηκε για πρώτη φορά στα τέλη του 5ου αιώνα ή στις αρχές του 6ου αιώνα στα Ιεροσόλυμα και από εκεί διαδόθηκε σε όλη τη χριστιανική Ανατολή. Η εισαγωγή της στη Ρώμη έγινε στα τέλη του 7ου αιώνα από Έλληνες μοναχούς που κατέφυγαν στην Ιταλία μετά τους διωγμούς των Αράβων. Πρώτος ο πάπας Σέργιος Α' (687-701) την καθιέρωσε ως επίσημη γιορτή και την περιέλαβε μαζί με άλλες θεομητορικές εορτές στο εορτολόγιο της Δυτικής Εκκλησίας. Τον 11ο αιώνα η γιορτή της γέννησης της Θεοτόκου είχε επικρατήσει σε ολόκληρη τη Χριστιανοσύνη.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Δέσποινα, Δέσπω, Ντέπη, Πέπη, Ζέπω *

Γενέθλιος

Σκιαδενή

Τσαμπίκος

Τσαμπίκα, Μίκα

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:01 και θα δύσει στις 19:44. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 12 ώρες 43 λεπτά.

Σελήνη 15.4 ημερών

Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας

Κάθε χρόνο στις 8 Σεπτεμβρίου, οι ανά τον κόσμο Φυσικοθεραπευτές γιορτάζουν την Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας (World Physical Therapy Day), για να ενημερώσουν το κοινό σχετικά με την καθοριστική συνεισφορά του επαγγέλματός τους στην υγεία και την κινητικότητα των ανθρώπων.

Οι Φυσικοθεραπευτές σπουδάζουν, εργάζονται και ειδικεύονται στην παθολογία της ανθρώπινης κίνησης και της φυσικής δραστηριότητας. Η κίνηση και η άσκηση είναι θεμελιώδεις παράμετροι για μια υγιή και ευτυχισμένη ζωή, ανεξάρτητα από την ηλικία.

Η Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας καθιερώθηκε το 1996 με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Φυσικοθεραπείας (WCPT), μέλος της οποίας είναι ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών.