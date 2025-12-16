Cash or Trash: Πόσο πουλήθηκαν το ιδιαίτερα κοσμήματα της Τζούλι Μασσίνο;

Η τελική συμφωνία ξεπέρασε την εκτίμηση των 800 ευρώ

Η μία και μοναδική Τζούλι Μασσίνο εμφανίστηκε στο Cash or Trash ως πωλήτρια ενός ιδιαίτερα ξεχωριστού σετ κοσμημάτων, προερχόμενου από τη διάσημη ινδιάνικη φυλή των Ναβάχο, κερδίζοντας από την πρώτη στιγμή το ενδιαφέρον τόσο των αγοραστών όσο και του τηλεοπτικού κοινού.

Ο Βασίλης έφερε στο Cash or Trash την πιο ακριβή κούκλα Barbie

Η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχτηκε στο Cash or Trash την Τζούλι Μασσίνο

Η Δέσποινα Μοιραράκη υποδέχτηκε στο Cash or Trash την Τζούλι Μασσίνο

Cash or Trash: Πουλήθηκαν οι... μυγοσκοτώστρες της Αθηνάς Αφαλίδου;

Η Τζούλι δεν είναι άγνωστο πρόσωπο στον χώρο της τέχνης και της δημιουργίας. Μετά την επιτυχημένη της μέθοδο τεχνικής εκπαίδευσης φωνητικής, αλλά και τη δημοσίευση ενός μουσικού παραμυθιού αφιερωμένου στην Ελλάδα, βρέθηκε στο Cash or Trash, την πιο αγαπημένη της εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση, με στόχο να ζήσει από κοντά τη μοναδική εμπειρία της δημοπρασίας και να συναντήσει τη Δέσποινα Μοιραράκη και τον Θάνο Λούδο.

Το εντυπωσιακό σετ κοσμημάτων έλαβε μια ιδιαίτερα δυνατή αρχική εκτίμηση, η οποία άγγιζε τα 800 ευρώ, γεγονός που ανέβασε από νωρίς τον πήχη των προσδοκιών. Η Τζούλι μπήκε στο δωμάτιο της δημοπρασίας με αισιοδοξία και διάθεση διεκδίκησης, ελπίζοντας ότι το αντικείμενό της θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και σε τετραψήφιο ποσό.

Η Ειρήνη Πλευράκη δε θα άφηνε ένα τόσο ιδιαίτερο σετ να της ξεγλιστρήσει

Η Ειρήνη Πλευράκη δε θα άφηνε ένα τόσο ιδιαίτερο σετ να της ξεγλιστρήσει

Η μάχη των προσφορών δεν άργησε να ξεκινήσει, με όλους τους αγοραστές να δείχνουν ενδιαφέρον. Ωστόσο, εκείνη που ξεχώρισε ήταν η Ειρήνη Πλευράκη, η οποία πάλεψε πιο σθεναρά από όλους για να αποκτήσει το ιδιαίτερο αυτό σετ. Με σταθερές και κλιμακωτές προσφορές, έφτασε τελικά στο ποσό της αρχικής εκτίμησης.

Σε εκείνο το σημείο, η Τζούλι ζήτησε μια μικρή βελτίωση της προσφοράς, με την αγοραστρια να ανταποκρίνεται θετικά. Έτσι, το deal «κλείδωσε» στα 900 ευρώ, αφήνοντας και τις δύο πλευρές απόλυτα ικανοποιημένες από το αποτέλεσμα.

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
 |
ΤΖΟΥΛΙ ΜΑΣΣΙΝΟ
 |
ΕΙΡΗΝΗ ΠΛΕΥΡΑΚΗ
