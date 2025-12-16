Τροχός της Τύχης: Ο μακροσκελής γρίφος δυσκόλεψε την Ελένη - Εσένα;

Η παίκτρια βρήκε τα αντίθετα αφού τελείωσε ο χρόνος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.12.25 , 19:46 «Σβήσε το όχημα»: Η στιγμή της σύλληψης του γιου του Κατρίνη στο Χαλάνδρι
16.12.25 , 19:45 Τροχός της Τύχης: Ο μακροσκελής γρίφος δυσκόλεψε την Ελένη - Εσένα;
16.12.25 , 19:36 Προϋπολογισμός: Σφοδρή κριτική της αντιπολίτευσης για ΟΠΕΚΕΠΕ
16.12.25 , 19:09 Nικ. Ι. Θεοχαράκης Α.Ε: Νέα μεγάλη διάκριση
16.12.25 , 19:06 Βουλή: Νέα μέτρα για τους αγρότες ανακοίνωσε στη Βουλή ο Χατζηδάκης
16.12.25 , 18:51 Ford E-Transit Custom: Έρχεται με μεγαλύτερη αυτονομία
16.12.25 , 18:42 Χριστούγεννα στο Star: Ο πιο λαμπερός μήνας γεμάτος μαγεία και ταινίες!
16.12.25 , 18:38 Cash or Trash: Ο Βαγγέλης έφερε ένα σετ με άρωμα Χριστουγέννων
16.12.25 , 18:34 Αντζελίνα Τζολί: Αποκαλύπτει για πρώτη φορά την ουλή της διπλής μαστεκτομής
16.12.25 , 18:18 Ρομπ Ράινερ: Άγριος καβγάς με τον γιο του, Nick ώρες πριν από τη δολοφονία
16.12.25 , 18:15 Cash or Trash: Πόσο πουλήθηκαν το ιδιαίτερα κοσμήματα της Τζούλι Μασσίνο;
16.12.25 , 17:53 Πώς θα γίνονται πλέον προσλήψεις και απολύσεις - Αλλάζει η ΕΡΓΑΝΗ
16.12.25 , 17:43 ΑΑΔΕ: Έρχεται η μεγάλη ετήσια φορολοταρία με έπαθλα έως 100.000 ευρώ
16.12.25 , 17:33 4 Ιανουαρίου 2026: Η αγωνία τελειώνει – Η Eurovision ξεκινά στην ΕΡΤ!
16.12.25 , 17:25 Τips για να διαρκεί περισσότερο το βερνίκι στα νύχια σου
Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της
Γιάννης Βούρος: Οι σπουδές, οι γάμοι, τα διαζύγια και τα παιδιά
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Ανθή Βούλγαρη - Αποχώρησε εκτάκτως από την εκπομπή: «Δε σας βλέπω καλά»
Ο καιρός των Χριστουγέννων και η πρόγνωση για χιόνια στο τέλος του χρόνου
Αλλαγή στα κληρονομικά: Αποκτούν δικαιώματα και οι σύντροφοι εκτός γάμου
Κουραμπιέδες παραδοσιακοί - Η συνταγή του Λευτέρη από το MasterChef
Ο Βασίλης έφερε στο Cash or Trash την πιο ακριβή κούκλα Barbie
Ναταλία Καποδίστρια: Ηθοποιός η τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια
Γιώργος Καπουτζίδης για Έλενα Παπαρίζου: «Οι γιατροί μας καθησυχάζουν»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 16/12/2025 στο Star, η Ελένη ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο

Τροχός της Τύχης: Η Αλεξάνδρα «βραχυκύκλωσε» στα Μαθηματικά

Τροχός της Τύχης: Ο μακροσκελής γρίφος δυσκόλεψε την Ελένη - Εσένα;

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ν, το Ρ το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Τροχός της Τύχης: Ο μακροσκελής γρίφος δυσκόλεψε την Ελένη - Εσένα;

Η Ελένη έλυσε τον γρίφο λίγα δευτερόλεπτα αφότου είχε τελειώσει ο χρόνος.

Τροχός της Τύχης: Τα «Αντίθετα» δυσκόλεψαν την Ελένη - Εσύ θα τα βρεις;

Δοκίμασε μήπως εσύ σταθείς πιο τυχερός!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top