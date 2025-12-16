Τροχός της Τύχης: Ο μακροσκελής γρίφος δυσκόλεψε την Ελένη - Εσένα;

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 16/12/2025 στο Star, η Ελένη ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Αντίθετα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Ν, το Ρ το Μ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Ι.

Η Ελένη έλυσε τον γρίφο λίγα δευτερόλεπτα αφότου είχε τελειώσει ο χρόνος.

Δοκίμασε μήπως εσύ σταθείς πιο τυχερός!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Τροχού της Τύχης