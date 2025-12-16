«Σβήσε το όχημα»: Η στιγμή της σύλληψης του γιου του Κατρίνη στο Χαλάνδρι

Βίντεο ντοκουμέντο που κυκλοφόρησε δείχνει τη στιγμή της σύλληψης του 16χρονου γιου του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιχάλη Κατρίνη, μετά από επεισοδιακή καταδίωξη στο Χαλάνδρι τα ξημερώματα της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου 2025. Το περιστατικό ξεκίνησε περίπου στις 04:00 όταν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ έκαναν σήμα σε ένα αυτοκίνητο να σταματήσει στη διασταύρωση Μεσογείων και Τζαβέλλα, αλλά ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε και ανέπτυξε ταχύτητα για να αποφύγει τον έλεγχο. 

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, το όχημα κινήθηκε και σε μονόδρομους, παραβιάζοντας τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, μέχρι που τελικά ακινητοποιήθηκε στην οδό Αποστολοπούλου. Από το υλικό φαίνεται η αντίδραση των αστυνομικών, που αφού σταμάτησαν το αυτοκίνητο πλησίασαν με όπλα προτεταμένα, φωνάζοντας εντολές όπως «κάτσε κάτω» και «σβήσε τη μηχανή», ενώ στη συνέχεια πέρασαν χειροπέδες στους επιβαίνοντες. 

Κατρίνης: Ο ανήλικος γιος μου οδηγούσε χωρίς δίπλωμα - Αισθάνομαι συντριβή

Στο όχημα επέβαιναν συνολικά έξι ανήλικοι, ανάμεσά τους ο 16χρονος γιος του κ. Κατρίνη. Κατά την αστυνομική έρευνα, ένας από τους επιβάτες, 15 ετών, βρέθηκε να έχει κρυμμένο ένα κουζινομάχαιρο, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψή του μαζί με τον οδηγό, ενώ οι υπόλοιποι τέσσερις αφέθηκαν ελεύθεροι. 

Κατηγορίες που απαγγέλθηκαν στον 16χρονο περιλαμβάνουν επικίνδυνη οδήγηση χωρίς άδεια, απείθεια και πιθανή έκθεση σε κίνδυνο. Οι συλληφθέντες τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι και θα οριστεί ρητή δικάσιμος για την υπόθεση. 

Η ανάρτηση του Μιχάλη Κατρίνη για τον 16χρονο γιο του

Λίγες ώρες μετά το συμβάν, ο Μιχάλης Κατρίνης επιβεβαίωσε δημόσια μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο νεαρός είναι ο γιος του, τονίζοντας ότι ο νόμος ισχύει για όλους χωρίς εξαίρεση και εκφράζοντας τη δική του προσωπική συντριβή και ευθύνη ως πατέρας. 

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση και εκτεταμένη δημοσιότητα, με πλήθος αντιδράσεων να επικεντρώνεται στη συμπεριφορά ανηλίκων και στη γενικότερη εφαρμογή των κανόνων οδικής ασφάλειας στην Ελλάδα.

