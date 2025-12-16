Κατρίνης: Ο ανήλικος γιος μου οδηγούσε χωρίς δίπλωμα - Αισθάνομαι συντριβή

Ο 16χρονος συνελήφθη μετά από καταδίωξη στο Χαλάνδρι

Η ανάρτηση του Μιχάλη Κατρίνη για τη σύλληψη του γιου του / Βίντεο Ant1
Ο γιος βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Κατρίνη είναι ο νεαρός που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και συνελήφθη μετά από καταδίωξη στο Χαλάνδρι

Χαλάνδρι: Συνελήφθη 16χρονος γιος βουλευτή του ΠΑΣΟΚ μετά από καταδίωξη

Ο κ. Κατρίνης, σε ανάρτησή του στο X, γνωστοποίησε το περιστατικό, δηλώνοντας συντετριμμένος για όσα συνέβησαν:

«Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Ως πατέρας, αισθάνομαι συντριβή και αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί, χωρίς μισόλογα και υπεκφυγές. 

Ως γονείς, είμαστε κοντά στο παιδί μας, με πειθώ, λογική και αγάπη. Ο νόμος ισχύει για όλους. Χωρίς εξαίρεση».

Η καταδίωξη στο Χαλάνδρι και η σύλληψη

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου, όταν ο 16χρονος γιος του Μιχάλη Κατρίνη εντοπίστηκε να οδηγεί αυτοκίνητο χωρίς άδεια οδήγησης, γεγονός που προκάλεσε κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων.

Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες, το όχημα στο οποίο επέβαιναν έξι ανήλικοι έγινε αντιληπτό από άνδρες της ΟΠΚΕ, οι οποίοι επιχείρησαν να το σταματήσουν για έλεγχο. Ο νεαρός οδηγός αγνόησε το σήμα και προσπάθησε να διαφύγει, αναπτύσσοντας ταχύτητα. Ακολούθησε καταδίωξη που εκτυλίχθηκε σε βασικούς δρόμους της περιοχής, όπως η λεωφόρος Μεσογείων και η οδός Τζαβέλα, αλλά και σε μικρότερους παράδρομους, με αλλεπάλληλες παραβιάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Η καταδίωξη έληξε όταν το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε και οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έλεγχο των επιβατών. Κατά τη διάρκεια της έρευνας διαπιστώθηκε ότι ένας 15χρονος που βρισκόταν στο όχημα είχε στην κατοχή του κουζινομάχαιρο. Στη συνέχεια, όλοι οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, όπου σχηματίστηκε δικογραφία για το περιστατικό.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση, ενώ αναμένεται να κινηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες σε διοικητικό και ποινικό επίπεδο.

 

