Αθηνά Οικονομάκου: «Ζούσα σε μικρές γκαρσονιέρες»

Η εξομολόγηση της ηθοποιού

Μια βαθιά ανθρώπινη και συναισθηματική ανάρτηση έκανε η Αθηνά Οικονομάκου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το βράδυ της Δευτέρας, συγκινώντας τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η ηθοποιός και επιχειρηματίας επέλεξε να μιλήσει ανοιχτά για τη ζωή της, τη μακρά διαδρομή που έχει διανύσει και το σπίτι στο οποίο σήμερα ζει ευτυχισμένη μαζί με τα δύο της παιδιά.

Η Αθηνά Οικονομάκου αναφέρθηκε στα πρώτα της χρόνια στην Αθήνα, όταν ζούσε σε μικρά διαμερίσματα και γκαρσονιέρες, γεμάτη όνειρα αλλά χωρίς καμία βεβαιότητα για το μέλλον. Μέσα από σκληρή δουλειά, υπομονή και επιμονή, κατάφερε σήμερα να ανοίγει την πόρτα ενός σπιτιού που, όπως η ίδια περιγράφει, αποτελεί το καταφύγιο και την ασφάλεια της οικογένειάς της.

Το σπίτι αυτό, όπως τονίζει, δεν είναι απλώς ένας χώρος, αλλά ένας τόπος γεμάτος αγάπη, ζεστασιά και αληθινή ζωή, όπου η ίδια μπορεί να είναι ο εαυτός της και να μεγαλώνει τα παιδιά της, τον γιο της Μάξιμο και την κόρη της Σιέννα, με ηρεμία και αίσθημα προστασίας.

Η ανάρτησή της έρχεται λίγο πριν από τα Χριστούγεννα, μια περίοδο που ευνοεί τον απολογισμό και την ευγνωμοσύνη, κάτι που η ίδια θέλησε να εκφράσει δημόσια, ευχαριστώντας για όλα όσα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα αλλά και για όσα έρχονται.

Αθηνά Οικονομάκου για το σπίτι της

«Γυρίζω σπίτι και η καρδιά μου γεμίζει. Γεμίζει ευγνωμοσύνη, ζεστασιά, ασφάλεια. Γιατί αυτό το σπίτι δεν είναι απλώς ένας χώρος… είναι το σπίτι μου, το σπίτι μας, το καταφύγιο της οικογένειάς μου. Είναι εκεί όπου νιώθω προστατευμένη, ήρεμη, ο εαυτός μου. Ένα σπίτι ζεστό, γεμάτο αγάπη, παρουσία και αληθινή ζωή.

Και δεν μπορώ να μη σκεφτώ πόσο μακρύς ήταν ο δρόμος μέχρι εδώ. Πριν από 20 χρόνια, όταν ήρθα στην Αθήνα, ζούσα σε μικρές γκαρσονιέρες, σε διαμερίσματα περαστικά, με όνειρα μεγάλα αλλά μέσα μου χωρίς καμία βεβαιότητα ότι κάποτε θα φτάσω εδώ. Δεν μπορούσα καν να φανταστώ ότι μια μέρα θα ανοίγω την πόρτα ενός σπιτιού σαν κι αυτό. Ένα σπίτι που να με χωράει ολόκληρη. Που να μας χωράει όλους.

Τίποτα από αυτά δεν ήρθε εύκολα. Ήρθαν με κόπο, με δουλειά, με υπομονή, με θυσίες. Ήρθαν βήμα-βήμα, μαζί με όλα όσα με διαμόρφωσαν, με όλα όσα άντεξα και όλα όσα πίστεψα όταν δεν ήταν αυτονόητο να πιστεύω.

Τώρα, καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, νιώθω την ανάγκη να σταθώ για λίγο. Να κοιτάξω πίσω, να αναπολήσω, και κυρίως να πω ένα μεγάλο “ευχαριστώ”. Για το σπίτι αυτό. Για την οικογένειά μου. Για τη διαδρομή. Για μένα. Αυτή είναι η δική μου δήλωση ευγνωμοσύνης. Για όλα όσα έγιναν, για όλα όσα είναι, και για όλα όσα έρχονται», έγραψε χαρακτηριστικά.

 

ΑΘΗΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΥ
