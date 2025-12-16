Εξαφάνιση Κρήτη: Κραυγή αγωνίας από τη μητέρα του 33χρονου γιατρού

Συνεχίζεται για 10η μέρα το θρίλερ με την εξαφάνιση του 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού του Βενιζέλειου Νοσοκομείου στην Κρήτη, με την μητέρα του να εκφράζει κραυγή αγωνίας για την εύρεση του γιου της.

Το χρονικό της εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού

Ο 33χρονος Αλέξης Τσικόπουλος εξαφανίστηκε στις 7 Δεκεμβρίου. Ο ειδικευόμενος γιατρός του Βενιζέλειου νοσοκομείου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», φέρεται να ξεκίνησε με το ΙΧ του από το Ηράκλειο, και να κατευθύνθηκε προς Χανιά. Στον Δήμο Αποκόρωνα, ανέβηκε στο χωριό Φρε, και εκεί, σε έναν δρόμο ερημικό, το αυτοκίνητο ίσως αντιμετώπισε πρόβλημα και από εκείνη τη στιγμή ο 33χρονος χάθηκε.

Εθελοντές από την ομάδα εθελοντών εκτάκτων αναγκών του Δήμου Αποκόρωνα συνεχίζουν τις έρευνές τους, τόσο στην ευρύτερη περιοχή του Αποκόρωνα, όσο και στην κάτω πλευρά του βόρειου οδικού άξονα, στο παραλιακό μέτωπο. Στις έρευνες χρησιμοποιήθηκε drone, τόσο από την Ελληνική Αστυνομία, όσο και από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Στο μεταξύ, χθες ο πρόεδρος της Γραμμής Ζωής Silver Alert, Γεράσιμος Κουρούκλης, σε δηλώσεις του είχε αναφέρει πως για πρώτη φορά εφαρμόζεται μια νέα τεχνολογία για τον εντοπισμό αγνοούμενων ανθρώπων, ζωντανών ή νεκρών, η οποία βασίζεται στην παρακολούθηση του DNA κι έχει εντοπίσει στίγμα του νεαρού γιατρού κοντά στο λιμάνι της Σούδας.

Πάντως φαίνεται μέχρι στιγμής ότι κάτι τέτοιο πιο πολύ έχει μπερδέψει την αστυνομία.

«Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να αμφισβητήσουμε τίποτα. Από την άλλη πρέπει να πάρουμε ως δεδομένο αυτό το οποίο μου ανέφεραν αξιωματικοί από την αστυνομική περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης, ότι μπερδεύτηκαν και έχασαν χρόνο. Πήγαν σε τέσσερις περίπου κλήσεις για τη συγκεκριμένη περίπτωση με το στίγμα και όλες ήταν άκαρπες», ανέφερε χαρακτηριστικά στο ρεπορτάζ του ο Μιχαήλ Απαθάκης.

Αντιθέτως, το στίγμα από το κινητό τηλέφωνο του 33χρονου «έδειχνε» σε άλλη περιοχή, στην περιοχή του Αποκόρωνα, όπου βρέθηκε και το αυτοκίνητό του.

«Και το αδύνατο το πιστεύουμε!»

Στην Κρήτη βρίσκεται όλες αυτές τις ημέρες η μητέρα του 33χρονου Αλέξη. Θα παραμείνει στα Χανιά μέχρι να δουν από πλευράς οικογένειας ποια θα είναι η εξέλιξη με την ανεύρεση του Αλέξη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», εξέφρασε την αγωνία της για τις έρευνες. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις πληροφορίες για τον εντοπισμό στίγματος, και κατά πόσο αυτό μπορεί να της δίνει καποια αισιοδοξία, απάντησε: «Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εμείς κάνουμε ό,τι έρχεται στα χέρια μας. Και το αδύνατο ακόμα το πιστεύουμε!»

Οι δηλώσεις της μητέρας του αγνοούμενου γιατρού / Αλήθειες με τη Ζήνα

Στο μεταξύ κανένας οδηγός λεωφορείου δεν θυμάται να είδε τον 33χρονο σε Χανιά ή Ρέθυμνο.

«Από την πρώτη στιγμή που το ΚΤΕΛ Χανίων - Ρεθύμνου ενημερώθηκε από τις αστυνομικές αρχές που διεξάγουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου, ενημερώσαμε και εμείς με τη σειρά μας όλο το προσωπικό της εταιρείας μας μήπως κάποιος έχει δει τον αγνοούμενο είτε στους κατά τόπους σταθμούς του ΚΤΕΛ σε Χανιά και Ρέθυμνο είτε μέσα στα αστικά λεωφορεία. Όμως μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε δεν μας έχει αναφερθεί το παραμικρό», ανέφερε στην εκπομπή η κ. Στέλλα Μαθιουδάκη, υπέυθυνη ΚΤΕΛ Χανίων.

Οι δηλώσεις της υπεύθυνης των ΚΤΕΛ Χανίων / Αλήθειες με τη Ζήνα