Εξαφάνιση Κρήτη: Κραυγή αγωνίας από τη μητέρα του 33χρονου γιατρού

«Και το αδύνατο το πιστεύουμε!»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
16.12.25 , 16:54 Κυψέλη: «Eίχε μαχαίρι κάτω από το θρανίο της»
16.12.25 , 16:46 Η συγκινητική ιστορία με τα δίδυμα που έχασαν τον πατέρα τους
16.12.25 , 16:05 Ο τραγουδιστής για την ασέλγεια: «Είναι βαλτοί-Κάποιος άλλος τους οργάνωσε»
16.12.25 , 16:01 Συγγενείς θυμάτων Τεμπών για Καρυστιανού: «Δεν μας αφορά η πολιτική»
16.12.25 , 15:58 Εξαφάνιση Κρήτη: Κραυγή αγωνίας από τη μητέρα του 33χρονου γιατρού
16.12.25 , 15:56 Φάρμα: Ο μεγάλος τελικός απόψε στις 21.00 στο Star!
16.12.25 , 15:48 Νέο στεγαστικό: Νέο επίδομα ενοικίου & πρόγραμμα ανακαινίσεων
16.12.25 , 15:38 Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Όσα είπε η σύζυγός του, Μαίρη, μετά τον θάνατό του
16.12.25 , 15:26 Μητσοτάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δίνουμε τη μάχη με την παλιά Ελλάδα
16.12.25 , 15:09 Κουραμπιέδες παραδοσιακοί - Η συνταγή του Λευτέρη από το MasterChef
16.12.25 , 15:05 Στην αντεπίθεση ο Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η σπόντα για την Τούνη στο TikTok
16.12.25 , 14:48 Ρομπ Ράινερ: Οι 5 καλύτερες ταινίες του σκηνοθέτη που δολοφονήθηκε
16.12.25 , 14:46 Αλλαγή στα κληρονομικά: Αποκτούν δικαιώματα και οι σύντροφοι εκτός γάμου
16.12.25 , 14:19 Ναταλία Καποδίστρια: Ηθοποιός η τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια
16.12.25 , 14:12 Άντζελα Γκερέκου: «Είμαι φανατική του Καποδίστρια ως προσωπικότητα»
Ανθή Βούλγαρη - Αποχώρησε εκτάκτως από την εκπομπή: «Δε σας βλέπω καλά»
Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της
Γιάννης Βούρος: Οι σπουδές, οι γάμοι, τα διαζύγια και τα παιδιά
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Συνατσάκη για Μουτσινά: Βρεθήκαμε μαζί στη διαδρομή για να αποκτήσει παιδί
Ο τραγουδιστής για την ασέλγεια: «Είναι βαλτοί-Κάποιος άλλος τους οργάνωσε»
Γιώργος Καπουτζίδης για Έλενα Παπαρίζου: «Οι γιατροί μας καθησυχάζουν»
Ο καιρός των Χριστουγέννων και η πρόγνωση για χιόνια στο τέλος του χρόνου
«Ο γνωστός τραγουδιστής τον παρενόχλησε με πρόθεση τη σεξουαλική συνεύρεση»
Θανάσης Τσαλταμπάσης: Έγκυος ξανά η σύζυγός του, Αγοραστή Αρβανίτη
Περισσότερα

VIDEOS

Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συνεχίζεται για 10η μέρα το θρίλερ με την εξαφάνιση του 33χρονου ειδικευόμενου γιατρού του Βενιζέλειου Νοσοκομείου στην Κρήτη, με την μητέρα του να εκφράζει κραυγή αγωνίας για την εύρεση του γιου της.

Μυστήριο με την εξαφάνιση 33χρονου γιατρού στην Κρήτη

Το χρονικό της εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού

Ο 33χρονος Αλέξης Τσικόπουλος εξαφανίστηκε στις 7 Δεκεμβρίου. Ο ειδικευόμενος γιατρός του Βενιζέλειου νοσοκομείου, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα», φέρεται να ξεκίνησε με το ΙΧ του από το Ηράκλειο, και να κατευθύνθηκε προς Χανιά. Στον Δήμο Αποκόρωνα, ανέβηκε στο χωριό Φρε, και εκεί, σε έναν δρόμο ερημικό, το αυτοκίνητο ίσως αντιμετώπισε πρόβλημα και από εκείνη τη στιγμή ο 33χρονος χάθηκε.

Εθελοντές από την ομάδα εθελοντών εκτάκτων αναγκών του Δήμου Αποκόρωνα συνεχίζουν τις έρευνές τους, τόσο στην ευρύτερη περιοχή του Αποκόρωνα, όσο και στην κάτω πλευρά του βόρειου οδικού άξονα, στο παραλιακό μέτωπο. Στις έρευνες χρησιμοποιήθηκε drone, τόσο από την Ελληνική Αστυνομία, όσο και από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Εξαφάνιση Κρήτη: Κραυγή αγωνίας από τη μητέρα του 33χρονου γιατρού

Στο μεταξύ, χθες ο πρόεδρος της Γραμμής Ζωής Silver Alert, Γεράσιμος Κουρούκλης, σε δηλώσεις του είχε αναφέρει πως για πρώτη φορά εφαρμόζεται μια νέα τεχνολογία για τον εντοπισμό αγνοούμενων ανθρώπων, ζωντανών ή νεκρών, η οποία βασίζεται στην παρακολούθηση του DNA κι έχει εντοπίσει στίγμα του νεαρού γιατρού κοντά στο λιμάνι της Σούδας.

Πάντως φαίνεται μέχρι στιγμής ότι κάτι τέτοιο πιο πολύ έχει μπερδέψει την αστυνομία.

«Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να αμφισβητήσουμε τίποτα. Από την άλλη πρέπει να πάρουμε ως δεδομένο αυτό το οποίο μου ανέφεραν αξιωματικοί από την αστυνομική περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης, ότι μπερδεύτηκαν και έχασαν χρόνο. Πήγαν σε τέσσερις περίπου κλήσεις για τη συγκεκριμένη περίπτωση με το στίγμα και όλες ήταν άκαρπες», ανέφερε χαρακτηριστικά στο ρεπορτάζ του ο Μιχαήλ Απαθάκης. 

Αντιθέτως, το στίγμα από το κινητό τηλέφωνο του 33χρονου «έδειχνε» σε άλλη περιοχή, στην περιοχή του Αποκόρωνα, όπου βρέθηκε και το αυτοκίνητό του.

«Και το αδύνατο το πιστεύουμε!»

Στην Κρήτη βρίσκεται όλες αυτές τις ημέρες η μητέρα του 33χρονου Αλέξη. Θα παραμείνει στα Χανιά μέχρι να δουν από πλευράς οικογένειας ποια θα είναι η εξέλιξη με την ανεύρεση του Αλέξη.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», εξέφρασε την αγωνία της για τις έρευνες. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις πληροφορίες για τον εντοπισμό στίγματος, και κατά πόσο αυτό μπορεί να της δίνει καποια αισιοδοξία, απάντησε: «Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Εμείς κάνουμε ό,τι έρχεται στα χέρια μας. Και το αδύνατο ακόμα το πιστεύουμε!»

Θρίλερ στο Ηράκλειο: Βρέθηκε στίγμα του γιατρού που έχει εξαφανιστεί

Εξαφάνιση Κρήτη: Κραυγή αγωνίας από τη μητέρα του 33χρονου γιατρού

Οι δηλώσεις της μητέρας του αγνοούμενου γιατρού / Αλήθειες με τη Ζήνα

Στο μεταξύ κανένας οδηγός λεωφορείου δεν θυμάται να είδε τον 33χρονο σε Χανιά ή Ρέθυμνο.

«Από την πρώτη στιγμή που το ΚΤΕΛ Χανίων - Ρεθύμνου ενημερώθηκε από τις αστυνομικές αρχές που διεξάγουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου που αγνοείται από τις 7 Δεκεμβρίου, ενημερώσαμε και εμείς με τη σειρά μας όλο το προσωπικό της εταιρείας μας μήπως κάποιος έχει δει τον αγνοούμενο είτε στους κατά τόπους σταθμούς του ΚΤΕΛ σε Χανιά και Ρέθυμνο είτε μέσα στα αστικά λεωφορεία. Όμως μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε δεν μας έχει αναφερθεί το παραμικρό», ανέφερε στην εκπομπή η κ. Στέλλα Μαθιουδάκη, υπέυθυνη ΚΤΕΛ Χανίων.

Εξαφάνιση Κρήτη: Κραυγή αγωνίας από τη μητέρα του 33χρονου γιατρού

Οι δηλώσεις της υπεύθυνης των ΚΤΕΛ Χανίων / Αλήθειες με τη Ζήνα

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΡΗΤΗ
 |
ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ
 |
ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΓΙΑΤΡΟΣ
 |
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top