Μυστήριο με την εξαφάνιση 33χρονου γιατρού στην Κρήτη

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου που εξαφανίστηκε στις 7 Δεκεμβρίου. Το όχημά του έχει εντοπιστεί, ωστόσο ο ίδιος δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Ο νεαρός ωτορινολαρυγγολόγος, ειδικευόμενος στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, αγνοείται από το πρωί της περασμένης Κυριακής, όταν χάθηκαν τα ίχνη του. Η εξαφάνισή του δηλώθηκε επίσημα από τους γονείς του, οι οποίοι διαμένουν εκτός Κρήτης και ανησύχησαν όταν δεν κατάφεραν να επικοινωνήσουν μαζί του, παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες.

Από τις πρώτες ώρες ξεκίνησε συντονισμένη επιχείρηση αναζήτησης από την Ελληνική Αστυνομία, ενώ το βράδυ της Πέμπτης 12 Δεκεμβρίου ενεργοποιήθηκε Missing Alert, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, καθώς δεν υπήρχε καμία ένδειξη ζωής ή επικοινωνίας του 33χρονου.

Στις έρευνες συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, κλιμάκιο της ΕΜΑΚ με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, αλλά και drone που πραγματοποιεί εναέρια επιτήρηση της περιοχής. Το βάρος των ερευνών έχει πέσει στον Αποκόρωνα, όπου βρέθηκε εγκαταλελειμμένο το όχημα του αγνοούμενου.

Εξαφάνιση Κρήτη: «Δε μου είπε τίποτα άλλο, μόνο ότι δεν είναι καλά»

Σύμφωνα με πληροφορίες και όσα ανέφερε η μητέρα του στο neakriti.gr, το αυτοκίνητo του Aλέξη παρουσίασε μηχανικό πρόβλημα στην περιοχή του Φρε Χανίων. Το ενδεχόμενο αυτό οδηγεί τις Αρχές στην εκτίμηση ότι ο 33χρονος ενδέχεται να κινήθηκε πεζός προς κοντινούς οικισμούς, αναζητώντας βοήθεια.

Την ίδια ώρα, στο σπίτι του στο Ηράκλειο εντοπίστηκε το πορτοφόλι του μαζί με προσωπικά του αντικείμενα. Μέλη της οικογένειάς του ανέφεραν ότι το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε ένα προσωπικό θέμα, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για το αν σχετίζεται άμεσα με την εξαφάνισή του.

Ο πατέρας του 33χρονου, εμφανώς συντετριμμένος, μίλησε στον Σκάι και την εκπομπή Weekend Live. Όπως είπε, ο γιος του δεν του ανέφερε κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα, ούτε είχε προγραμματίσει κάποιο ταξίδι εντός Κρήτης. «Μου είπε μόνο ότι δεν είναι καλά και ήθελε να μιλήσουμε», ανέφερε, προσθέτοντας πως από εκείνη τη στιγμή δεν υπήρξε καμία άλλη επικοινωνία.

Missing Alert για την εξαφάνιση του Αλέξη Τσικόπουλου

Ο Αλέξης Τσικόπουλος έχει ύψος περίπου 1,92 μ., αθλητική σωματοδομή και ξανθά μαλλιά, ενώ παραμένει άγνωστο τι ρούχα φορούσε την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη του.