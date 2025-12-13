Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, καθώς 15 άτομα συνελήφθησαν και οδηγούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Ηρακλείου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο η ογκώδης δικογραφία να διαβιβαστεί απευθείας στον Ευρωπαίο Εισαγγελέα στην Αθήνα, λόγω της φύσης των αδικημάτων και των ευρωπαϊκών κονδυλίων που φέρονται να έχουν καταχραστεί.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τραπεζικοί λογαριασμοί «φαντάσματα» και επιδοτήσεις σε νεκρό

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι Αρχές εντόπισαν 11 τραπεζικούς λογαριασμούς, στους οποίους δικαιούχοι εμφανίζονταν πρόσωπα διαφορετικά από εκείνα που είχαν υποβάλει αιτήσεις για τη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ανάμεσα στις περιπτώσεις που προκαλούν ιδιαίτερη εντύπωση περιλαμβάνεται και λογαριασμός ατόμου που έχει αποβιώσει.

Όπως προέκυψε από τα στοιχεία, ο συγκεκριμένος τραπεζικός λογαριασμός εμφάνιζε χρηματικές κινήσεις, τόσο πιστώσεις όσο και αναλήψεις, ακόμη και μετά τον θάνατο του δικαιούχου, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για συστηματική και οργανωμένη απάτη.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις των Αρχών, τα μέλη του κυκλώματος φέρονται να αποκόμισαν περίπου 1,7 εκατομμύρια ευρώ από παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, μέσα σε χρονικό διάστημα έξι ετών. Παράλληλα, αντιμετωπίζουν κατηγορίες και για απασχόληση παράνομων εργατών γης.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Κεντρικά πρόσωπα γνωστοί συνδικαλιστές και δικηγόρος

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην υπόθεση προσδίδει το γεγονός ότι αρχηγικό ρόλο φέρονται να έχουν δύο ιδιαίτερα γνωστοί αγροτοσυνδικαλιστές της Κρήτης, καθώς και μία δικηγόρος.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται επίσης συγγενικά τους πρόσωπα, γεγονός που αποτυπώνει το εύρος και τη δομή της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης.

Συνολικά, η δικογραφία αφορά 42 άτομα, ενώ σε βάρος των συλληφθέντων αναμένεται να ασκηθούν βαριές ποινικές διώξεις. Οι εμπλεκόμενοι θα κληθούν να απολογηθούν ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή, με τις έρευνες να συνεχίζονται για τον πλήρη εντοπισμό όλων των εμπλεκομένων.