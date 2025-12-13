Ο νέος στόχος του Νίκου Μουτσινά: Τι ονειρεύεται να κάνει;

«Ψάχνω το μέσα μου. Η τηλεόραση δε με εκφράζει πια»

Ο Νίκος Μουτσινάς, παραχώρησε μία από τις πιο ανοιχτές και εξομολογητικές συνεντεύξεις του. Ο παρουσιαστής και ηθοποιός μίλησε για το μέλλον του στην τηλεόραση, αλλά και για τη βαθύτερη ανάγκη του να επαναπροσδιορίσει τον επαγγελματικό του δρόμο.

Αναφερόμενος στο κεφάλαιο της τηλεόρασης και στο αν σκέφτεται να βάλει οριστική τελεία, ο Νίκος Μουτσινάς ξεκαθάρισε πως δεν πιστεύει στους απόλυτους αποχαιρετισμούς. Όπως είπε, η τηλεόραση λειτουργεί ως ένας καθρέφτης της κοινωνίας και το σημερινό κοινωνικό τοπίο του θυμίζει «την οικογένεια Άνταμς, αλλά με αρνητική έννοια». Τόνισε ότι δεν υπήρξε ποτέ επίλογος στην τηλεοπτική του πορεία, αλλά μια παύση. «Δεν προλάβαμε να πούμε αντίο, βάλαμε απλώς μια άνω τελεία. Δε με αφορά κανένας επίλογος στην τηλεόραση και δεν το λέω με υπεροψία. Δεν ξέρω αν θα την κλείσω και, ειλικρινά, δεν με αγχώνει. It’s okay. Έχουμε δικαίωμα να αλλάζουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι.

Μαρία Σολωμού: «Ο Νίκος Μουτσινάς είναι ο αιώνιος σύζυγός μου»

Νίκος Μουτσινάς: «Θέλω να γίνω θεραπευτής»

Στη συνέχεια μίλησε για την ανάγκη του να στραφεί περισσότερο προς τον εσωτερικό του κόσμο. Όπως εξήγησε, για χρόνια η κάμερα τον κρατούσε στραμμένο προς τα έξω, ενώ τώρα αισθάνεται την ανάγκη να εξερευνήσει το «μέσα» του και να σκεφτεί τι θέλει πραγματικά να αφήσει πίσω του στη ζωή. «Πρέπει να ψάξεις μήπως υπάρχει ένα άλλο εργαλείο για να εκφραστείς. Αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα από την τηλεόραση, όπως λειτουργεί σήμερα. Οι εκπομπές πλέον βασίζονται στην άποψη και δε θεωρώ ότι αυτός ο χώρος μπορεί να με εξυπηρετήσει όπως θα ήθελα», είπε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο οικονομικό κομμάτι της τηλεόρασης, παραδεχόμενος πως όταν βρίσκεσαι σε κεντρική θέση, οι απολαβές είναι πολύ καλές. Ωστόσο, όπως τόνισε, συνειδητοποίησε ότι δεν είχε πραγματικά ανάγκη όλα όσα έβγαζε. «Όταν καταλάβεις τι χρειάζεσαι πραγματικά, φεύγει και το άγχος να κυνηγάς μια συνεργασία μόνο για τον μισθό. Δεν το βλέπω ως υποβάθμιση, αλλά ως ανακατεύθυνση», εξήγησε.

Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της συνέντευξης ήρθε όταν αποκάλυψε τον επόμενο μεγάλο του στόχο. «Αυτό που θέλω πραγματικά να γίνω είναι θεραπευτής. Θέλω να είμαι τετ α τετ με τον κόσμο, να κάνω συνεδρίες», δήλωσε με ειλικρίνεια. Όσο για την τηλεόραση, άφησε ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο, τονίζοντας όμως ότι δεν θέλει κάτι που να τον φθείρει ή να τον εκθέτει. «Δεν μου αρέσει να μπαίνω στο στόμα όλων. Με όσα έγιναν πέρσι, ένιωσα ότι η τηλεόραση είχε “μπουκώσει” και όλοι είχαν άποψη για μένα, χωρίς να ξέρουν την αλήθεια. Αυτό με πλήγωσε και δεν θέλω να το ξαναζήσω», κατέληξε.

Νίκος Μουτσινάς: Βγήκε στον «αέρα» της Κατερίνας Καραβάτου - Τι είπαν;

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
 |
ΧΑΜΟΓΕΛΑ ΚΑΙ ΠΑΛΙ
