Νίκος Μουτσινάς: Βγήκε στον «αέρα» της Κατερίνας Καραβάτου - Τι είπαν;

Η παρέμβαση του παρουσιαστή στην εκπομπή λίγο πριν το φινάλε

12.09.25 , 09:59 Νίκος Μουτσινάς: Βγήκε στον «αέρα» της Κατερίνας Καραβάτου - Τι είπαν;
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του ΑΝΤ1
Τελευταία εκπομπή σήμερα Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου για την εκπομπή του ΑΝΤ1, Καλοκαίρι Παρέα. Τη Δευτέρα ξεκινάνε οι χειμερινές εκπομπές, με αποτέλεσμα η Κατερίνα Καραβάτου να αποχαιρετήσει τους τηλεθεατές της έπειτα από ένα γεμάτο καλοκαίρι στον αέρα του ΑΝΤ1

Απρόοπτο στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα»: Έναρξη χωρίς την Καραβάτου

Στην έναρξη, η παρουσιάστρια εμφανίστηκε συγκινημένη, ενώ λίγα λεπτά αργότερα βγήκε στον αέρα μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης ο Νίκος Μουτσινάς, ο οποίος έχει γυρίσει στην Ελλάδα μετά το ταξίδι του στην Αφρική.

Νίκος Μουτσινάς: Βγήκε στον «αέρα» της Κατερίνας Καραβάτου - Τι είπαν;

«Τώρα έλεγα ότι είναι καλύτερα τα μαγνητοσκοπημένα γιατί κλαίω όλη ημέρα», ανέφερε στην αρχή η Κατερίνα Καραβάτου. «Θέλω να μου πείτε γιατί σας πιάνει αυτός ο βαθύς και πικρός αποχαιρετισμός. Αφού μετά από λίγο κάπου θα είστε όλοι», της απάντησε στον «αέρα» ο Νίκος Μουτσινάς. 

Νίκος Μουτσινάς: Οι εναλλακτικές διακοπές του παρουσιαστή στην Αφρική

«Με αυτή τη σύνθεση δεν μπορούμε να είμαστε», ανταπάντησε η παρουσιάστρια. «Θα ήθελα πολύ να είσαι εδώ πέρα να σε πάρω μια αγκαλιά», είπε στη συνέχεια η παρουσιάστρια.

«Μπράβο σας παιδιά. Δεν είναι εύκολο κάποιος να χαρίζει το καλοκαίρι του», ανέφερε ο Νίκος Μουτσινάς και συμπλήρωσε: «Δε θέλω να μπω στη διαδικασία να σου πω πόσο σε αγαπώ και γλυκό παιδί είσαι».

Ο Νίκος Μουτσινάς κι η Κατερίνα Καραβάτου είναι φίλοι εδώ και χρόνια

Ο Νίκος Μουτσινάς κι η Κατερίνα Καραβάτου είναι φίλοι εδώ και χρόνια /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Στη συνέχεια ο παρουσιαστής κι ηθοποιός αναφέρθηκε στην παράσταση Οικογένεια Άνταμς, όπου θα πρωταγωνιστήσει σε λίγους μήνες παρέα με τη φίλη του, Μαρία Σολωμού. 

Συγκινημένη η Κατερίνα Καραβάτου: Οι on air ευχές στον Κρατερό Κατσούλη

Να θυμίσουμε ότι η Κατερίνα Καραβάτου κι ο Νίκος Μουτσινάς γνωρίζονται πολλά χρόνια, αφού είχαν συνεργαστεί στα πρώτα τους τηλεοπτικά βήματα στις αρχές της χιλιετίας, στην τηλεόραση του Alpha.

ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
 |
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΡΑΒΑΤΟΥ
 |
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΠΑΡΕΑ
