Νίκος Μουτσινάς: Βγήκε στον «αέρα» της Κατερίνας Καραβάτου - Τι είπαν;

Τελευταία εκπομπή σήμερα Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου για την εκπομπή του ΑΝΤ1, Καλοκαίρι Παρέα. Τη Δευτέρα ξεκινάνε οι χειμερινές εκπομπές, με αποτέλεσμα η Κατερίνα Καραβάτου να αποχαιρετήσει τους τηλεθεατές της έπειτα από ένα γεμάτο καλοκαίρι στον αέρα του ΑΝΤ1.

Στην έναρξη, η παρουσιάστρια εμφανίστηκε συγκινημένη, ενώ λίγα λεπτά αργότερα βγήκε στον αέρα μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης ο Νίκος Μουτσινάς, ο οποίος έχει γυρίσει στην Ελλάδα μετά το ταξίδι του στην Αφρική.

«Τώρα έλεγα ότι είναι καλύτερα τα μαγνητοσκοπημένα γιατί κλαίω όλη ημέρα», ανέφερε στην αρχή η Κατερίνα Καραβάτου. «Θέλω να μου πείτε γιατί σας πιάνει αυτός ο βαθύς και πικρός αποχαιρετισμός. Αφού μετά από λίγο κάπου θα είστε όλοι», της απάντησε στον «αέρα» ο Νίκος Μουτσινάς.

«Με αυτή τη σύνθεση δεν μπορούμε να είμαστε», ανταπάντησε η παρουσιάστρια. «Θα ήθελα πολύ να είσαι εδώ πέρα να σε πάρω μια αγκαλιά», είπε στη συνέχεια η παρουσιάστρια.

«Μπράβο σας παιδιά. Δεν είναι εύκολο κάποιος να χαρίζει το καλοκαίρι του», ανέφερε ο Νίκος Μουτσινάς και συμπλήρωσε: «Δε θέλω να μπω στη διαδικασία να σου πω πόσο σε αγαπώ και γλυκό παιδί είσαι».

Ο Νίκος Μουτσινάς κι η Κατερίνα Καραβάτου είναι φίλοι εδώ και χρόνια /Φωτογραφία NDP Photo Agency

Στη συνέχεια ο παρουσιαστής κι ηθοποιός αναφέρθηκε στην παράσταση Οικογένεια Άνταμς, όπου θα πρωταγωνιστήσει σε λίγους μήνες παρέα με τη φίλη του, Μαρία Σολωμού.

Να θυμίσουμε ότι η Κατερίνα Καραβάτου κι ο Νίκος Μουτσινάς γνωρίζονται πολλά χρόνια, αφού είχαν συνεργαστεί στα πρώτα τους τηλεοπτικά βήματα στις αρχές της χιλιετίας, στην τηλεόραση του Alpha.