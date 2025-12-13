Οι αγρότες αποφάσισαν να παραμείνουν στα μπλόκα - Δεν πάνε στο Μαξίμου

Ο εκπρόσωπος τύπου αγροτικών συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, αποκάλυψε πως η τάση των μπλόκων είναι να μην πάνε στο ραντεβού της Δευτέρας / Βίντεο Open

Σε περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες, οι οποίοι παραμένουν στα μπλόκα και εντείνουν τη στάση πίεσης προς την κυβέρνηση, με την οποία αρνούνται να συναντηθούν.

Στη σημερινή Πανελλαδική Σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας αποφασίστηκε να αποστείλλουν συγκροτημένα τα αιτήματά τους στον πρωθυπουργό και στους αρμόδιους υπουργούς, ξεκαθαρίζοντας ότι δε θα ανταποκριθούν στην πρόσκληση για συνάντηση που τους απηύθυνε ο κ. Μητσοτάκης για τη Δευτέρα.

Όπως τονίστηκε στη σύσκεψη, οι αγρότες θεωρούν ότι χωρίς συγκεκριμένες λύσεις και απτές απαντήσεις στα αιτήματά τους που θα αποσταλλούν γραπτώς, ο διάλογος δεν μπορεί να έχει ουσιαστικό περιεχόμενο.

Για τον λόγο αυτό επιλέγουν να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τις κινητοποιήσεις τους, παραμένοντας στα μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Μαζική προσέλευση στην Πανελλαδική Σύσκεψη των αγροτών στη Νίκαια της Λάρισας / Φωτογραφίες Eurokinissi

Μαρινάκης για αγρότες: «Έκκληση για διάλογο, αλλά όχι με κλειστούς δρόμους»

Η πρώτη απάντηση της κυβέρνησης μετά την απόφαση των αγροτών να μην αποδεχθούν τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό τη Δευτέρα ήρθε δια στόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη.

Μιλώντας από το βήμα της Βουλής, ο κ. Μαρινάκης επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, υπογραμμίζοντας πως από την αρχή υπήρχε διάθεση για συζήτηση, αλλά με σαφή όρια. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «διάλογος μπορεί να γίνει, όχι όμως με αποκλεισμένους δρόμους».

Παράλληλα, απηύθυνε εκ νέου κάλεσμα προς τους αγρότες να προσέλθουν σε συζήτηση, επισημαίνοντας ωστόσο ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν καταθέσει συγκεκριμένα αιτήματα. Μάλιστα, εξέφρασε την εκτίμηση ότι η επίκληση του διαλόγου γίνεται προσχηματικά, εφόσον δεν έχει υπάρξει σαφής διατύπωση των διεκδικήσεών τους.

Εκατοντάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι στα μπλόκα

Στο μπλόκο της Νίκαιας, αλλά και στα υπόλοιπα μεγάλα μπλόκα, η παρουσία των αγροτών παραμένει μαζική, με δεκάδες τρακτέρ παρατεταγμένα και καθημερινές συνελεύσεις για τον συντονισμό των επόμενων κινήσεων. Οι αγρότες επαναλαμβάνουν ότι τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα έχουν λάβει χαρακτήρα επιβίωσης.

Το πλαίσιο των αιτημάτων των αγροτών, αφορά μεταξύ άλλων:

τη δραστική μείωση του κόστους παραγωγής με αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και ουσιαστική μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος

την άμεση καταβολή όλων των απλήρωτων ενισχύσεων και επιδοτήσεων

πλήρεις και δίκαιες αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ για ζημιές σε καλλιέργειες και ζωικό κεφάλαιο, με αλλαγή του κανονισμού ώστε να καλύπτεται στο 100% η παραγωγή και το κεφάλαιο από όλους τους φυσικούς κινδύνους

κατώτατες εγγυημένες τιμές στα αγροτικά προϊόντα που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να διασφαλίζουν αξιοπρεπές εισόδημα

ουσιαστική προστασία των μικρομεσαίων παραγωγών από τις επιπτώσεις της ΚΑΠ και των αυξημένων φορολογικών και ενεργειακών επιβαρύνσεων.